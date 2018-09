Danske bønder skal få bytte dårlig jord

Tørken som herjet i sommer har hatt store konsekvenser, også for danske bønder. Hjelpepakka til de tørkerammede bøndene som ble lagt fram fredag, er på ca. 380 millioner danske kroner. 150 millioner av disse er satt av til et “jordfordelingsfond” som fram til 2022 skal kjøpe opp jord fra konkursbo, og gi det til bønder i bytte mot dårlig jord. Det melder LandbrugsAvisen.

Til LandbrugsAvisen sier den danske finansministeren Kristian Jensen at han har store forventninger til effekten av fondet.

– Tanken er at man tar de sårbare jordene ut av den intensive produksjonen og isteden bruker den til eksempelvis beite- eller skogbruk.

Fem tiltak

Krisepakka inneholder fem forskjellige tiltak. Blant annet skal det bli bedre vanningsmuligheter i framtidige tørkesituasjoner, og bønder skal få fritak fra produskjonsavgifter i 2019. Det er også oppnevnt en ekspertgruppe som skal se på landbrukets økonomi.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sier i en pressemelding at han er glad for at et bredt politisk flertall gir en økonomisk håndsrekning til landbruket.

– Etter sommerens ekstreme tørke står vi i en helt ekstraordinær situasjon med markant lavere innhøsting og mangel på fôr til dyra. Med denne pakken gir vi en økonomisk håndsrekning som vil merkes på kort sikt kan, men vi innfører også tiltak som reduserer risikoen for at landbruket kommer til å stå i en lignende situasjon igjen.