Bøndene krever forhandlinger om krisepakke

Dermed blir det nye forhandlinger mellom jordbruket og staten. Landbruksminister Jon Georg Dale har tidligere oppfordret bøndene om å gå inn for forhandlinger.

I konklusjonen i brevet som er sendt til Mat- og landbruksdepartementet står følgende:

«Jordbruket er i en krisesituasjon knyttet til tørke og manglende avlinger. Situasjonen har ytterligere forverret seg etter kontaktmøte med myndighetene 23.07. Det er nå av avgjørende betydning at det innføres en krisepakke fra myndighetenes side som kan avhjelpe den katastrofale situasjonen enkeltprodusenter nå befinner seg i. I denne ekstraordinære situasjonen for jordbruket og landet krever jordbruket opptatt tilleggsforhandlinger i henhold til Hovedavtalen med sikte på å få etablert en krisepakke. En slik krisepakke må finansieres med en tilleggsbevilgning og må komme på plass i løpet av august.

Jordbruket vil presentere innretning av en slik krisepakke ved oppstart av forhandlingene.»

– Nødvendig

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier det er helt nødvendig med friske nye midler i denne situasjonen. Statsministeren kunne ikke love noen ekstra midler da hun besøkte en tørkerammet bonde på Kløfta nylig, derfor må bøndene nå gå til forhandlingsbordet med staten.

– Det kom ikke en ensidig krisepakke fra regjeringa på onsdag, det gjør at et samlet landbruk ber om å forhandle om en tilleggsavtale, som grunnlag for en krisepakke, sier Bartnes til Nationen.

Han mener det er svært viktig for norsk matproduksjon at midler kommer på bordet.

– Vi har nå god nok oversikt over situasjonen til å slå fast at det er en alvorlig krise for matproduksjonen, med risiko for at den eskalerer ytterligere. Det er av en vesentlig samfunnsinteresse at regjeringa stiller opp med friske midler, mener Bondelagslederen.

– Svært fornøyd

Som Nationen omtalte fredag åpner hovedavtalen for jordbruket, som danner grunnlaget for jordbruksavtalen, opp for forhandlinger om tilleggsavtaler i tilfeller der forutsetningene er kraftig endret.

Ved krav om tilleggsavtaler skal forhandlinger starte innen 14 dager står det i hovedavtalen.

Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er fornøyd med at landbruket nå går til forhandlinger.

– Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder, det var på tide sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Beste mulighet

Per Harald Grue, som har vært departementsråd i Landbruksdepartementet i mange år, sa til Nationen torsdag at han mente en tilleggsforhandling var bøndenes beste mulighet.

– Det er uomtvistelig at det i år er grunnlag for særskilte forhandlinger, sa Grue.

Landbruksminister Jon Georg Dale på sin side har vært veldig åpen for å gå inn i nye forhandlinger.

– Det er et klart ønske og mål om å finne gode løsninger sammen. Ganske enkelt fordi også vi ønsker å finne gode løsninger til bønder som opplever en krevende tid.

Statsråden sa til Nationen torsdag kommer det an på hvor langt man har kommet med blant annet utregninger av hvor mye ting vil koste.

– Det kommer litt an på hvor fort man får avklaringer rundt tallgrunnlaget med mer, sa Dale.

Hadde håpet

Melke- og kornbonden, Lars Egil Lauten, som onsdag fikk besøk av statsministeren og statsråden, sa til Nationen etter at roen hadde senket seg over gården, at møtet ga håp.

– Jeg synes møtet gir håp. Kort og godt. De viste i alle fall stor forståelse, de ser problemet og er villige til å føre en dialog, sa Lauten.

– De fikk se med egne øye hva tørken har gjort, sa Lauten, som holder til på Kløfta i Akershus.