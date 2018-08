Bondelaget, Småbrukarlaget og Norsk Sau og Geit sendte torsdag brev til Landbruksdepartementet og Miljødepartementet med krav om at de samme retningslinjene må legges til grunn for erstatningsoppgjøret etter årets ulveskader i Hedmark som for ulveskadene i Akershus og Oppland i fjor.

– En samlet beitenæring forventer at regjeringen stiller opp når bøndene helt uskyldig blir påført store kostnader. Vi er avhengig av en hurtig avklaring og gjennomslag, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Han mener det er et minimumskrav at regjeringen stiller opp i år på samme måte som i fjor.

– Omfanget av ulvens herjinger i Nord-Østerdalen har krevd betydelige ressurser av beitebrukere og sambygdinger som har lett etter skadde og døde dyr. Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned – folk har tatt fri fra annet arbeid og brukt ferier, sier Bartnes.

«Nord-Østerdalen er beiteprioitert område. Likevel gir flere beitebrukere i området uttrykk for at de vurderer å nedlegge gårdsdriften som følge av den psykiske og økonomiske belastningen som gjentatte ulveangrep over flere beitesesonger medfører», skriver de tre bondeorganisasjonene i sitt brev.

Stort beløp i fjor

I fjor fikk beitebrukere i kommunene Hurdal, Hadeland og Toten, som til sammen hadde mistet over 300 sauer til ulv, 16,3 millioner kroner i erstatning. Den ekstraordinære erstatningen utløste krav om at også sauebønder i Rendalen, som i 2016 mistet nærmere 600 dyr, også skulle få tilsvarende kompensasjon. Men det fikk de ikke.

«Så langt er det gjenfunnet cirka 350 sau og lam som er tatt til ulv. De reelle tapstallene er trolig over 1000, og vil fremdeles kunne stige», skriver organisasjonene. Tapene det er snakk om, har funnet sted i kommunene Rendalen, Tolga og Tynset.

Ifølge bondeorganisasjonene er det hittil i år brukt 9227 timer på ekstraordinært tilsyn i Nord-Østerdalen. Det tilsvarer 1.688.541 kroner i merkostnader for sauebønder, forutsatt en timesats på 183 kroner. I tillegg til det beregner organisasjonene ekstrakostnader til for eksempel kjøring til rundt 120.000 kroner.

Mister beitetilskudd

Videre viser organisasjonene til at bønder som ikke får sendt sauene på utmarksbeite, også mister utmarksbeitetilskuddet. For å kvalifisere til et slikt tilskudd, må sauene gå i utmarka i minst fem uker. Mange av bøndene i Nord-Østerdalen har ikke kunnet sende dyra på utmarksbeite, nettopp på grunn av risikoen for ulveskader.

Leder for det interkommunale skadefellingslaget i Nord-Østerdalen, Jo Esten Trøan, er på sin side tilbakeholden med å støtte bondeorganisasjonenes anslag på over 1000 dyr tapt til ulv.

– Det skal nok noe til før vi kommer opp i et slikt tall, men det er fortsatt en stund igjen av beitesesongen, sier Trøan til Nationen.

– Erfaringen fra tidligere år er at vi registrerer rundt halvparten av det som blir tapet til slutt. Vi har kommet opp i rundt 350 dyr, og hvis vi ganger det med to, så kommer vi jo opp i 700, sier han.

Tørka i sommer spiller inn

Fellingslederen opplyste torsdag formiddag at jegerne jobbet utfra en fellingstillatelse som løp fram til klokka 12 samme dag, og at han ventet at den blir forlenget.

– Vi er blitt forespeilet at det kan gis fellingstillatelser helt fram til sjuende september, men det er også mulig at jakta kommer til å fortsette også etter det. Det er et ønske om å ha dyr på beite så lenge som mulig. Det er det flere grunner til, og én av dem er tørka i sommer og den veldig dårlige førsteslåtten i området.

Dermed blir det dårlig med vinterfôr for sauene, og jo lenger sauene kan holder seg på beite, desto mer kan bøndene spare av fôret som kan brukes til vinteren.

Begrunnelsen for spesielle regler i fjor var at angrepene på Hadeland var «av ekstraordinær karakter, og at gjeldende erstatningsordninger ikke var tilfredsstillende i en slik situasjon», skriver bondeorganisasjonene.

Trykket har avtatt

I fjor var det ei ulvetispe som sto bak tapene som utløste den ekstraordinære ordningen. I år er det registrert opptil fem ulver i Tolga, Tynset og Rendalen. Av dem er ei tispe og en hann skutt. Ytterligere ei tispe er påskutt, men ikke felt.

Fellingsleder Trøan sier at skadene på sau kommer sjeldnere nå enn tidligere i sommer. Han er dessuten spent på resultatet av spyttprøver som for tiden er til analyse. De vil bidra til mer forståelse av hvor mange ulver som for tida befinner seg i området.

– Vi vet at det er ei tispe her fortsatt, det var hun som ble påskutt 23. juli, og det er den samme som ble observert 26. april, og som det da ble søkt fellingstillatelse på. Vi mener det er trygt å si at dersom hun ble tatt ut den gangen, så ville minst 100 sauer fortsatt ha levd i dag.

Tispa det er snakk om, omtales i forvaltningen som V761. Hun har stort sett holdt seg i et lite område i Gammeldalen i Tynset, men har i det siste utvidet området litt, ifølge Trøan.

De andre to ulvene har skadd sau sør for Gammeldalen i et område i og rundt Sølendalen – i kommunene Tolga og Rendalen. Etter at disse to ble felt, opphørte sauetapene i dette området, ifølge fellingslederen.

– I helga var det skader på sau ved i Nysetra nord i Rendalen, mot grensa til Tynset. I går hadde vi mannskap ute som avlivet en seks-sju sauer i Hodalen i Tolga, sier Trøan.

Ønsker rask avklaring

«Berørte beitebrukere i Nord-Østerdalen opplever de samme økonomiske utfordringene som på Hadeland, og har behov for en rask avklaring av hvilken økonomisk kompensasjon som vil bli gitt», skriver bondeorganisasjonene, som videre viser til at både den psykiske og økonomiske belastningen for sauebøndene i Nord-Østerdalen er ekstra krevende sett i lys av at flere av de samme beitebrukerne ble påført store tap til ulv også i 2016, men ikke fikk spesiell erstatning for det.

Det er ikke bare for bøndene at ulveangrep i sommer koster penger. Ifølge Fylkesmannen i Hedmark har staten brukt mer enn 2 millioner kroner på ulvejakt i sommer.