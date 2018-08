Blomkålkrisen fortsetter

Folk som planlegger storinnkjøp av blomkål, bør handle raskt hvis de vil sikre seg en god pris.

– Neste uke går prisen trolig opp igjen som en reaksjon på de høye prisene på importvare. Prisen forventes å ligge høyt fram til det eventuelt kommer større mengder blomkål på markedet igjen, noe som kommer an på været de neste ukene, skriver Landbruksdirektoratet i en fersk analyse av grønnsakssituasjonen her til lands.

Fra overflod til knapphet

Det har vært en turbulent sommer på blomkål- og brokkolimarkedet. På få uker har man gått fra en overskuddssituasjon til mangel.

– Blomkålen har skapt overskrifter i mediene de siste ukene. Tidligere i sommer var det for mye blomkål i forhold til etterspørselen, og enkelte bønder slet med å få solgt avlingen sin. Situasjonen var ekstra krevende for økologisk blomkål som har et mindre marked enn konvensjonell blomkål. Etter det har etterspørselen etter blomkål steget, og tilbudet sunket, både i Norge og i resten av Europa, skriver direktoratet.

Brokkoliprisen har vært lav lenge, men på grunn av lite vare forventes prisen å stige neste uke. I tillegg meldes det om store sprik i kvaliteten:

– Kvaliteten på brokkolien har variert veldig i sommervarmen, og enkelte av sortene har ikke tålt varmen, opplyser Landbruksdirektoratet.

Tomatoverskuddet spist opp

Av den ferske grønnsaksanalysen framgår det også at det er slutt på overskuddet av tomater, som har gitt lave priser i sommer.

– På grunn av overskuddssituasjonen har prisen på tomater ligget mer enn fem kroner lavere enn målpris de siste fire ukene. Neste uke går målprisen opp og det forventes en prisøkning for å komme nærmere målprisen, heter det.

For øvrig går løk- og gulrotsalget bra, mens det meldes om kvalitetsutfordringer for kål. Mye kål har blitt angrepet av møllorm i sommer, og avlingene ser ut til å bli mindre enn vanlig.