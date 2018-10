Allianse av 11 organisasjonar krev ein ny fiskeri- og jordbrukspolitikk

I eit innlegg i Dagbladet har dei lista opp 10 politiske krav til primærnæringane i framtida

Innlegget er ei oppfølging av den årlege Globaliseringskonferansen som sist søndag blei arrangert i Oslo.

Organisasjonane peikar i innlegget på at kystfiskarar og småbønder har vore grunnsteinar i oppbygginga av Noreg, men at desse næringane i dag er truga av aukande gjeld, lite berekraftige metodar og krav om effektivisering.

Dersom ein ikkje gjer noko med dette, vil det gå ut over både mattryggleiken, klimaet, miljøet, kulturarven, kulturlandskapet og beredskapen, meiner dei.

I dei ti krava til ny fiskeri- og jordbrukspolitikk krev dei mellom anna at verdiane for jordbruket og fisket må koma lokalsamfunn til gode både i dag og i framtida. Alliansen krev også stopp av omsettinga av fiskekvotar for å auka tilgangen til kystfiske og meir rettferdig og berekraftig fordeling av fiskekvotane.

Det er også eit krav at ungdom får tilgang til fiskekvotar og gardsbruk, at blir slutt på omdisponeringa av matjord og nedlegging av gardsbruk. Organisasjonane meiner også at sjølvforsyningsgraden bør opp til minst 50 prosent.

Dei elleve organisasjonane som har skrive under oppropet er: Norges Sosiale Forum, Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystoppropet, Alliansen ny landbrukspolitikk, Spire, Natur og Ungdom, Latin-Amerikagruppene i Norge, Attac, For velferdsstaten, Økologisk Norge.

