200 000 griser slaktet på grunn av afrikansk svinepest

Kina, som er verdens største produsent av svinekjøtt, har den siste tiden opplevd flere utbrudd av den fryktede sjukdommen som kan spres mellom villsvin og tamsvin.

Kina er som sagt verdens største produsent, og slakter nesten 700 millioner griser hvert år til salg av svinekjøtt.

Det har den siste tiden vært 41 utbrudd i 27 byer i Kina. Landbruksministeren i Kina har advart mot at prisene på svinekjøtt kan øke på grunn av de pågående utbruddene av sjukdommen.

– Kina har slaktet ned griser på gården som har vært rammet av sykdommen. I tillegg har griser blitt slaktet på gårder innenfor en radius på tre kilometer unna gården hvor utbruddet ble oppdaget, sier Wang Zongli, direktør for dyrehelse og epidemiologisk senter i Kina til nyhetsbyrået Reuters.

Mange av utbruddene har kommet i det nordøstlige Kina, nærmere bestemt Liaoning-provinsen. Wang Zongli sier transport er en av hovedrisikoene for smitte.

– Vi må fokusere på å slakte nære produsentene, slik at vi kan redusere de lange distansenen som grisene i dag blir transportert, sier Zongli.

Det er flere land som er bekymret for den svært smittsomme sykdommen Afrikansk svinepest. Nationen har nylig skrevet om at Frankrike ønsker å sette opp gjerder mot Belgia, på grunn av utbruddet som ble oppdaget i Belgia i september.

I Russland har det også vært voldsomme utbrudd og nedslaktinger, blant annet i en besetning med nordmenn på eiersiden.

Ogås i Norden følger man situasjonen tett, selv om det foreløpig ikke har blitt påvist noen tilfeller her. Sverige, som har store mengder villsvin i sine skoger har gått ut med en god del huskeregler for å minske risikoen for smitte. Veterinærinstituttet i Norge har uttrykt bekymring for den økende villsvinbestanden i Norge, hovedsakelig på grunn av faren for Afrikansk svinepest.