168 rundballar øydelagde av hærverk

Sandnesbonden Leif Tore Sveinsvoll fortel at det var forbipasserande som varsla han om ugjerninga.

No arbeider han hardt med å få levert det han kan av dei skorne rundballane til kundar, slik at innhaldet kan bli brukt til fôr før det blir øydelagd.

Han har sett over stablane med rundballar, og kome til at 168 rundballar er øydelagde, det ser ut til at dei som har gjort det har gått systematisk til verks, og laga hol i rundballe etter rundballe.

– Eg greier kanskje berge noko, seier Sveinsvoll til Nationen.

Han har også henta inn ein rundballepakkar for å pakke inn dei øydelagde ballane inn på nytt for å prøve å berge innhaldet.

Rundballane var lagra på eit område som eit tomteselskap eig nokre hundre meter frå garden hans.

– Det er eit næringsområde, der det er lett å kome til med lastebil når ballane skal hentast, seier han.

I området var det i utgangspunktet 700 rundballar, men 100 var alt henta.

– Mykje av dyrkamarka mi er på myrjord, difor har eg hatt gode avlingar sjølv om det har vore tørt, seier mjølkebonden som også driv potetproduksjon.

Då han delte bileta av hærverket på Facebook-gruppa Venner av norsk landbruk, vart det sterke reaksjonar.

– Er det folk som er sinte på deg, og som kan ha gjort det?

– Det spurte politiet også om, men det er ikkje tilfelle.

Sveinsvoll fortel at berre ein gong før har han opplevd at det har blitt gjort noko med rundballane.

– Då var det nokre ungar som prøvde om dei kunne trille ballane, ikkje noko som minner om dette.

Ein opna rundballe med silo kan halde seg nokre dagar etter at han er opna, kor lenge avheng av temperatur.

Hos Sør-Vest Politidistrikt stadfestar dei at dei har hatt ei patrulje på staden.

– Det er oppretta sak og gjort undersøkingar. Så vil saka bli etterforska, opplyser pressevakta i politidistriktet.