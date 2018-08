16 sauer døde etter ulveangrep i Aurskog-Høland

Minst 16 sauer er drept av ulv eller avlivet som følge av ulveskader på Setskog i Aurskog-Høland kommune i Akershus de siste dagene, skriver Smaalenenes Avis.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil ikke gi fellingstillatelse på noen ulv, melder avisa Indre Akershus Blad.

Begrunnelsen er at ifølge avisa at bonden har mistet hele besetningen sin, og at det dermed ikke er noen fare for ytterligere angrep.

– Når det ikke er flere dyr som kan tas er det i utgangspunktet ikke aktuelt å felle ulven. I tillegg har dette skjedd i innmark, hvor det uansett vil være mulig å iverksette andre tiltak først. Vi er også innenfor ulvesonen her, sier Asle Stokkereit, viltforvalter i Fylkesmannens miljøvernavdeling, til Indre Akershus Blad.

Når Aurskog-Høland ligger midt i kjernen av ulvesonen, er terskelen for å få fellingstillatelse høyere enn utenfor.