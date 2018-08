Vindkraft – et klimatiltak

I en serie artikler har Nationen rettet blikket mot vindkraftutbyggingen her til lands. Olav Hjeljord, som sitter i styret i en interesseorganisasjon mot vindkraft (La naturen leve), skriver i en kronikk om disse sakene at vindkraft ikke kutter utslipp. Det er selvfølgelig feil: Norsk vindkraft kutter utslipp i store mengder.

Norge er en del av Europa. Vårt kraftsystem er knyttet til våre naboland. Betydelig kapasitet i utenlandskabler knytter oss til Sverige, Danmark og til Nederland. Derfra går strømnettet videre som en åre igjennom Europa. Ikke bare har vi alle tjent store penger på denne handelen, den er med på å kutte store mengder utslipp. Og for hver MWh (tusen kWh) vindkraft vi produserer, kutter vi mer!

Hvorfor? For vi er en del av et europeisk kraftsystem, og det betyr at når vi produserer vindkraft, blir det produsert tilsvarende mindre kullkraft: Norsk vindkraft fordriver europeisk kullkraft.

Strøm er ferskvare. Omstillingen til fornybar kraftproduksjon foregår ved at vind, sol og vann presser ut skitten kullkraft i sanntid. Strøm kan ikke legges på lager, og kraftmarkedet må alltid må være i balanse.

To prinsipper er spesielt viktige her: Fornybare kraftkilder som vind og sol vil alltid produsere når det blåser eller solen skinner. Samtidig som det er den dyreste produksjonen som både setter prisen og blir svingproduksjon – det kraftverket som slås av eller på avhengig av om det er bruk for det. For Europa, og dermed for oss, er det i stor grad gass- og kullkraft som er svingproduksjon.

For hver eneste MWh norsk vindkraft som produseres, blir det produsert én MWh mindre gass- eller kullkraft et annet sted i det store europeiske kraftsystemet. Det fører til lavere utslipp, og til at fossile kraftverk stenger ned: Her hjemme har det betydd at gasskraftverket på Kårstø har blitt stengt etter knapt å ha produsert strøm! Noen av oss synes dette er flott.

I sitt innlegg påstår Hjeljord at vind og sol kun står for 1 prosent av verdens energibruk, og går langt i å antyde at vi like godt bare kan fortsette å forbrenne olje, kull og gass. Heldigvis er dette bare tull med tall.

Det Hjeljord gjør, er å bruke primærenergiinnholdet til fossile brensler; det gir en totalt unyttig sammenlikning med strøm: Fra vi pumper opp olje, til den forbrennes i en bilmotor og driver hjulene fremover, forsvinner rundt 80 prosent av energiinnholdet. For en elbil vil om lag 80 prosent av energien levert fra kraftverket gå til fremdrift.

Teknologiutvikling muliggjør stadig lavere energiintensitet i verdens økonomier, blant annet som resultat av at vi bytter ut fossile brensler med strøm – det regnestykket ser Hjeljord bort fra. Det er samtidig viktig at de nye kraftverkene vi bygger gir ren elektrisitet: Tilgang på ren energi er blant de viktigste forutsetningene for å opprettholde levestandarden uten å kjøre planeten i senk.

I motsetning til Hjeljord tror vi at folk blir stadig mer oppmerksomme på hvor mye energi som kreves for å holde hjulene i gang, og hvor mye det haster med å bytte ut de fossile brenslene.

Fornybare sto for om lag 60 prosent av økningen i verdens kraftproduksjonskapasitet i 2017, og andelen vokser. Fornybar kraft sto for 12 prosent av all elektrisitetsproduksjon i fjor. I det totale regnestykket sto vind og sol for godt over 5 prosent av verdens sluttbruk av energi. Fortsatt vekst i forbruk av fossile energibærere er ikke noe argument mot fornybar kraftproduksjon: det at veksten er avtagende er et bevis for at det virker!

Vi bruker fortsatt mye olje, men ingen forventer at oljeandelen i verdens energiforbruk skal øke fremover.

Her hjemme gir utbygging av vindkraft rom for å skape vekst i industri og næringsliv ute og hjemme uten å tappe ned vannkraftverkene, slik at disse kan levere ren strøm «i nattemørke og vindstille», som Hjeljord kaller det. Det er det som er grønn vekst.

I Europa utgjorde fornybare energikilder over 80 prosent av all ny produksjonskapasitet i 2017. For hvert panel og for hver turbin kuttes det utslipp, og verden kommer litt nærmere å bekjempe de ekstremt farlige globale klimaendringene.