Statsimporten av Mogul-traktorer og historiens lærdommer

Erling Kjekstad hadde fredag 28. september en artikkel om statsimporten av Mogul-traktorer under 1.verdenskrig og hvilke historiske lærdommer man kan trekke av den. Jeg er blant dem som har stor sans for Kjekstads fredagsartikler. Artikkelen på fredag kunne imidlertid gi inntrykk av at den statlige traktorimporten under 1. verdenskrig var en suksess. Det var knapt tilfelle. De 30 Mogul-traktorene som staten importerte i 1917, var like mye et tiltak til å gjøre den nye traktorteknologien kjent som noe bidrag til å dekke behovet for trekkraft.

Fra sommeren 1917 erkjente Knudsen-regjeringen gradvis at det gikk mot en nasjonal matforsyningskrise. De allierte ville ikke åpne for nevneverdig korn- og annen matvareeksport til Norge dersom regjeringen ikke i langt større grad ga etter for de alliertes krav om å innskrenke handelen med Tyskland til et minimum. Selv om den norske handelsflåten lenge hadde gitt viktige bidrag til de alliertes krigføring, fantes det grenser for hvor langt Norge kunne strekke seg og samtidig forbli formelt nøytralt.

Først 30. april 1918 kom handelsavtalen mellom Norge og USA på plass og betydelige forsyninger av mat, drivstoff og brensel kom etter hvert til Norge. Dermed ble en alvorlig hungerskrise i Norge i 1918 unngått. Handelsavtalen kom imidlertid på plass for sent til at de 200 statsinnkjøpte Mogul-traktorene kunne komme til Norge i tide til våronna i 1918.

I august 1917 hadde de nyopprettede kommunale næringsnemndene fått beskjed om å gjøre sitt ytterste for å få bøndene til pløye mest mulig samme høst. Ambisjonen om mest mulig åpenjordareal ble konkretisert til en økning på en million dekar av storting og regjering i februar-mars 1918. Dette innebar en økning i åpenjordarealet på hele 40 prosent, på bekostning av eng og beite, med sikte på økt produksjon av korn og poteter.

Denne statlige ambisjonen ble i samtid og ettertid karakterisert som ”tvangsdyrkingen”. Så langt vi vet ble det imidlertid aldri brukt tvangsmidler overfor bønder som ikke fulgte offentlige påbud på dette området. Ambisjonen om en økning av åkerarealet på en million dekar ble ikke oppnådd i 1918, men omkring 700.000 dekar, noe som også var en betydelig prestasjon med hestetrekkraft.

I løpet av 1918 ble 144 av de 200 Mogul-traktorene solgte til svært høye priser. Selv om myndighetene utad hevdet at traktorene fungerte utmerket viser arkivgranskninger at plogene som fulgte med traktorene var dårlig egnet for norske forhold. Før våronna i 1919 importerte norske landbruksmaskinforhandlere mer moderne og driftsøkonomiske traktorer. Selv om staten reduserte prisen ble det umulig å bli kvitt resten av traktorene på ordinær måte. De ble enten eksportert eller solgt til Veivesenet med betydelige tap. Mens de private traktorimportørene opplevde et eventyrlig traktorsalg i 1919 og 1920 stod resten av de da på mange måter teknologisk foreldede Mogul-traktorene på lager i Oslo havn og rustet.

Matvareforsyningskrisen under 1. verdenskrig medførte at staten engasjerte seg på en rekke felter for å øke jordbrukets bidrag til landets selvforsyning. Det viktigste og mest langvarige virkemiddel i så hensende var den statlige kjøpeplikten på matkorn og det statlige matkornmonopolet innført på midlertidig basis i 1917. Statens Kornforretning, som monopolet senere ble hetende, fikk også ansvaret for beredskapslagringen av korn som fikk et betydelig omfang fra slutten av 1930-tallet.

Den statlige traktorimporten var blant de lite vellykkede krisetiltakene under 1. verdenskrig. Staten erkjente også sine begrensninger med hensyn til å velge traktorteknologi. Etter at 2. verdenskrig var et faktum fra september 1939, foregikk beredskapsimporten av traktorer vinteren 1939-40 i landbruksmaskinforhandlernes regi. Staten viste i 1939 også på en rekke andre områder at man hadde trukket lærdom av forsyningskrisen under 1. verdenskrig.

Litteratur av forfatteren: Staten som fødselshjelper. Jord og gjerning 1987, Fra hest til hestekrefter NLH 1991