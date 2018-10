Pengenes (av)makt

Jeg har hørt en historie, En historie om en svært rik amerikaner som led av en alvorlig sykdom. Behandling av sykdommen ville koste 100.000 dollar, og siden helsa er det viktigste vi har, betalte han summen uten å nøle. Men leger er ikke mirakelmenn, og etter en tid fikk han et tilbakefall.

Ny behandling ville koste 200.000 dollar. Også denne gangen betalte han uten å mukke. Helsa har jo ingen pris. Etter annen gangs tilbakefall, måtte legene strekke våpen og meddele ham at han var uhelbredelig dødssyk. Men jeg betaler gladelig både 3, 4, 500 000 dollar, ja, flere millioner, insisterte pasienten. Nei, sa legene. Penger kunne ikke kurere sykdommen. Uansett hvor mye han kunne bla opp, fantes det ingen behandling som kunne helbrede ham.

Vi kan le av denne historien, tro at den er sann, eller diktet opp av en tilhenger av et godt utbygd offentlig helsevesen og en solid folketrygd med like rettigheter for alle. Men er vi ikke alle amerikanere når det kommer til stykket? Vi tror jo gjerne at lykken kan kjøpes eller at det gode samfunn kan finansieres over offentlige budsjetter. Nevn et problem eller er mål, og alle vil mene at mer penger er løsningen.

Politikerne tror det, enten de sitter i kommunestyresalen og skal lose igjennom enda et trangt budsjett, eller på Stortinget og kan øse av oljefondets Sareptas krukke. Vi tror det under budrunden hos eiendomsmegleren, i båtbutikken, på Ikea, eller når vi søker etter reisemål på nettet.

Vi trodde det da finansboblen sprakk i 2007. Tilsynelatende solide selskaper med bratt stigende aksjeverdi og lange lovsanger i økonomiske tidsskrifter, viste seg plutselig å være mindre verd en en fallert pølsebu. Verdiene, pengene, som disse selskapene representerte før krisen, var luft, spekulasjon. Og behandlingen av krisen: mer penger, mer luft, mer spekulasjon. «Løp og kjøp», hold illusjonen i gang, var resepten fra øverste politiske hold. Over 90 prosent av pengene som er i omløp i verden er slik spekulasjon. Og på den grunnmuren byger vi samfunn og framtid.

Aristoteles, den første fagøkonomen, forsto noe som dagens økonomer og finanspolitikere stort sett ikke skjønner. Det er forskjell på økonomi, det å forvalte et hushold (stort eller lite, en familie, en bedrift eller en nasjon) og spekulasjon, eller krematistikk, som han kalte det – forskjell på å skape og å late som man skaper, på virkelighet og illusjon. Stort sett har senere økonomer konsentrert seg om krematistikken og sett på pengene som et korrekt bilde av reelle verdier (naturressurser, prosesserte varer og tjenester).

Annonse

Kan vi kjøpe tilbake matjorda hvis den er erodert bort eller forgiftet? Kan vi gjenskape utryddete arter hvis vi bare har nok kapital?

Det kanskje største problemet som troen på pengenes makt og muligheter skaper, er at det får oss til å tro at alle verdier er utbyttbare. Når oljen og gassen Nordsjøen er tømt, kan vi jo kjøpe ny energi med pengene fra oljefondet! Men hva hvis ressursene er uttømt? Kan vi kjøpe tilbake matjorda hvis den er erodert bort eller forgiftet? Kan vi gjenskape utryddete arter hvis vi bare har nok kapital? Kan vi kjøpe regn når klimaendringene skaper tørke? Kan vi kjøpe en ny klode når denne er utbrukt?

Når Nordsjøen (og de andre oljereservene) er tømt, kan vi erstatte den med tømmerstokker (og annen biomasse), mener noen. Alt som kan produseres av olje, kan også produseres av trevirke, får vi høre. Teknisk sett er dette riktig, men da må vi begrense oss til å ta ut årlig tilvekst – ikke flere tusen års lagret biomasse, slik vi gjør når vi pumper olje og gass eller graver ut kull.

Penger kan vi produsere en ubegrenset mengde av. Biologisk produksjon er begrenset. Fossile energikilder har lurt oss til å tro at produksjonen av varer og tjenester kunne vokse evig. Fossiløkonomien er kanskje like lite realøkonomi som finansøkonomien. Fra nå av må vi lære oss begrensningens kunst. Den kunsten er ukjent innen dagens økonomifag.

Verdensøkonomien går sin gang uten å ta hensyn til ressurser, forurensning eller mennesker. Vi øker produksjonen av varer og tjenester med høyst tvilsom nyttverdi, mens vi ødelegger livsviktige ressurser. Jeg (som nordmann) kan øke min inntekt med ti kroner dagen uten at jeg merker det – for en gjennomsnittlig innbygger i India eller Kongo vil samme sum utgjøre forskjellen på liv og en langsom død. I regnskapene gjøres det ingen forskjell.

Kan økonomifaget utvikles slik at det tar hensyn til virkeligheten, slik at «mennesker teller» slik økonomen E. F. Schumacher foreslo på 1970-tallet? Og kanskje like viktig: kan utøverne av faget innrømme at tallstørrelser aldri kan speile virkeligheten i alt sitt komplekse samspill? Innse at tabellene bare kan gjengi biter av den konkrete verden, og at penger ikke er et universalverktøy for styring av samfunnet? Kan man skape en økonomi med menneskelig ansikt?

Schumacher har fått sine etterkommere. Kanskje blir de stadig flere – men de utgjør et lite og ganske sikkert uglesett mindretatt i egen profesjon. Faget har uten tvil behov for at alle vi utenfor, som ser at økonomene er uten klær og spinner teorier av abstrakt tråd, krever andre styringsverktøy enn dem som ødelegger livsgrunnlaget vårt.