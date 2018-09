Ordførerbrevet og folkets syn

Deler av lokaldebatten om forskjellige samfunnsforhold egner seg godt til å bli håndtert i medier med bred nasjonal dekning, og det fordi "alt henger sammen med alt". Jeg synes blant annet at forskjellige natur- og faunasituasjoner i Hedmark argumenteres i for stor grad av Høyre og Senterpartiet, og for å få de beste beslutningsgrunnlagene for samfunnet er det nødvendig at også vi lengre til venstre kommer sterkere fram i meningslyset.

Ordførerne i Hedmark har nylig sendt brev til statsministeren om rovdyrsituasjonen, og brevet innledes med at lokalbefolkninga må respekteres. Dette må imidlertid gjelde alle og ikke bare dem som er rovdyrmotstandere!

Situasjonen i Hedmark er at mange, og antageligvis et flertall, har respekt for skaperverket og står for en komplett fauna inkludert våre store rovdyr. Samtidig har vel de fleste av oss, og spesielt vi som har vokst opp på småbruk, stor sympati for bønder som mister deler av sauebesetninga si til rovdyr i beiteprioriterte områder.

Det tas fram i ordførernes brev at Hedmark har opplevd stort rovvilttrykk og skadevirkninger på sau og rein. Hedmark er imidlertid ikke et stort sauefylke - sjøl om det er ei viktig næring for enkeltpersoner.

Etter publikasjonen "Norge og de ville dyrene" fra SSB i fjor, kommer Rogaland, Oppland, Hordaland, Nordland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og Sør-Trøndelag alle foran Hedmark i så måte. I Hedmark er ulven et stort samtaletema når det gjelder skader på sau, men gjennomgående over flere år er jerven den største skadeforvolderen - sjøl om enkeltbønder har opplevd alvorlige skadesituasjoner av ulv. Nevnes må det også at den totale skadeutviklinga grunnet rovdyr tross alt utvikler seg mindre negativt.

I den omtalte publikasjonen fra SSB er det belyst en omfattende og historisk ukultur som vi har hatt mot ville dyr, og dette har senere utviklet seg i forskjellige retninger til eksempel at Miljødirektoratet stoppet en persons ønske om å importere flere tusen halvtamme ender som skulle skytes i kommersiell jakt, at Mattilsynet registrerer ei negativ utvikling i dyrevelferden, og at en del personer blir dømt for faunakriminell virksomhet.

Annonse

Ordførerne nevner viktigheta av regional forvaltning, og jeg er enig, men samtidig blir viltutvalg og rovviltnemnder ofte styrt av rovdyrnegative personer og med for lite innslag av folk fra natursida. Noen rovdyrmotstandere mener forvaltningsbyråkratiet ikke tar til seg hva de folkevalgte mener, men jeg sitter av og til med det mer alvorlige inntrykk at enkelte folkevalgte ikke tar til seg hva folket mener!

Et omtalt forhold i brevet er det økende behovet for mat for ei verden med økende befolkning. Dette er i og for seg riktig, men det er befolkningsveksten som er kjerneproblemet.

Jeg vil her vise til forskningsrapporten "Warning to Humanity" om verdens situasjon fra 16.000 forskere i 184 land inkludert Norge som ble presentert i fjor høst og som blant annet sier "Vi setter vår egen framtid i fare ved å ikke gjøre noe med vårt pågående kraftige materialistiske forbruk og ikke oppfatter den kraftige befolkningsveksten som den primære driveren bak mange økologiske og sosiale trusler."

"Situasjonen for beitenæringa og spesielt sau er nå at vi har en stor overproduksjon av sauekjøtt."

Situasjonen for beitenæringa og spesielt sau er nå at vi har en stor overproduksjon av sauekjøtt. Denne overproduksjonen er brukt til mat for mink som igjen slaktes til pels. Ei rad klesfabrikker og motehus avvikler bruk av pels, og på sikt vil dette markedet kanskje forsvinne helt.

Uansett er det å produsere overskuddsmat i Norge og få det sendt til områder med stor matmangel i spesielt Afrika og Asia både praktisk og kostnadsmessig nokså urealistisk, og slik hjelp må heller gis ved varig produksjon lokalt - også her er kortreist mat best!

Et avsluttende forhold jeg vil dra fram og som også indirekte reflekteres i ordførernes brev er at journalistikken og meningsgrunnlaget for rovdyrforhold synes i for stor grad å tekke rovdyrmotstandere med deres varierte motiver, og i for liten grad bygger på skadefakta fra rovdatabasene, Dyrebeskyttelsen Norge, og annet, og heller ikke i særlig grad overordnede forhold og signaler fra våre forskningsmiljøer som NINA og Høgskolen i Innlandet Campus Evenstad.

Det er uansett slik at de aller fleste sauer på utmarksbeite stryker med av andre årsaker enn rovdyr, og en ønsket innsats for å bedre denne situasjonen blir sjelden belyst i mediene.