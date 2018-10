Meir ekstremvêr krev betre totalberedskap

Saman med anna ekstremvêr er tørkesommaren 2018 ei viktig påminning om at vi må ha ein sterkare totalberedskap for å kunne handtere ulike situasjonar betre i framtida. Dette gjeld situasjonar som oppstår både som følgje av både naturlege svingingar og av dei menneskeskapte klimaendringane.

Det er mannskapskrevjande å kjempe mot skogbrann, og både Sivilforsvaret og Heimevernet har vore involverte for å avlaste slitne brannmannskap i sommar. Lokalt har bønder stilt opp med gjødselspreiarar, og lokale småflyorganisasjonar har stått på for å overvake skogbrannane. Alle eg har nemnt no er beredskapsaktørar. Samla har dei sørga for at det har gått rimeleg bra i sommar, sett i forhold til den store skogbrannfaren som var i lang tid.

Totalberedskap er ikkje eit ord mange bruker i daglegtalen. Alle burde likevel ha eit forhold til omgrepet, fordi det gjeld tryggleiken både for dei sjølve som enkeltpersonar og for heile samfunnet vårt. Totalberedskapen i landet omfattar alle aktørar som sørgjer for tryggleiken. Det gjeld offentlege tenester, frivillige og private aktørar og enkeltinnbyggjarar.

Temaet totalberedskap spenner over alt frå mattryggleik og cybertryggleik til forsvar, vatn- og avløp, flaum- og skredsikring med meir. Ein totalberedskapstankegang handlar om å sjå alle dei ulike aktørane – inkludert oppgåvene og ressursane deira – i samanheng. Målet er å styrke totalberedskapen ved å klare å utnytte dei samla ressursane på best mogleg måte.

I vår fremja Senterpartiet eit forslag i Stortinget om å setje ned ein totalberedskapskommisjon. Det er 20 år sidan ein liknande kommisjon sist vart sett ned. Derfor meiner vi at det er på høg tid med ein ny gjennomgang av totalberedskapen i Noreg.

Trass i at høyringsinstansane var svært positive, fekk vi ikkje regjeringspartia med på framlegget. Dette er eg skuffa over, for håpet var å få danna eit breitt fleirtal på Stortinget for å få oppdatert informasjon, sørgje for betre risikoforståing og få eit betre grunnlag for å gjera gode prioriteringar no og i framtida. Ein slik kommisjon kunne vurdert dei aukande klimaendringane som del av arbeidet sitt, og dei uheldige følgjene desse får for tryggleiken til innbyggjarane.

I verste fall kan det gå utover rekrutteringa av deltidspersonell i brann- og redningstenesta.

Konkrete spørsmål som ein totalberedskapskommisjon kunne vurdert er: Kva skal rolla til brann- og redningstenesta vera i framtida og kven skal ta kostnadene av oppdraga dei utfører? Brann- og redningstenesta utfører eit viktig samfunnsoppdrag, og i sommar har vi fått oppleve kor viktig det er at vi har eit desentralisert og kompetent brann- og redningsvesen over heile landet.

Derfor er det viktig at vi legg til rette for at dei ulike naudetatane har klåre roller i kvardagen, og at ikkje brann- og redningstenesta blir ein ressurs som blir trippelbooka til politioppdrag, ambulanseoppdrag og brann- og redningsoppdrag slik som det faktisk kan skje no.

I verste fall kan det gå utover rekrutteringa av deltidspersonell i brann- og redningstenesta. Dette er folk som gjerne har ein annan hovudarbeidsgjevar i det daglege, men som deltek på kurs og opplæring og stiller opp når det trengst folk til brann og redning.

Senterpartiet meiner vi må leggje godt til rette for den viktige lokale ressursen som brann- og redningstenesta i dag utgjer. Det inneber òg at kostnadane for å gjera statlege politioppdrag ikkje må bli lagt over på dei kommunale brann- og redningstenestene. Det er behov for å sjå på desse oppgåvene samla, klårgjera rollefordelinga, og sørgje for at det kjem økonomiske midlar der det trengst.

Eit anna spørsmål er kva følgjer regjeringa si nedbygging av Heimevernet vil få. Senterpartiet vil heller styrkje denne viktige forsvars- og beredskapsaktøren. Seinast i sommar har vi sett kor viktig det er med ein slik fleksibel og desentralisert beredskap.

Og kva kriseplanar finst i landbruket? I sommar har tørken fått store konsekvensar for landbruket, noko som igjen påverkar kva vi finn av matvarer i butikkane framover. Ikkje minst får det konsekvensar for om bøndene klarer å halde fram med å drive gardsbruka sine.

Landbruksministeren meinte lenge det ikkje var nødvendig å tilby ein krisepakke til bøndene. Det som til slutt kom på plass er stort sett kortsiktige tiltak og i praksis for lite. Sverige har delt ut godt over ein milliard kroner i krisehjelp til landbruket sitt i sommar. Kvifor tek vi ikkje mattryggleiken på same alvor i Noreg?

Eg vil utfordre regjeringspartia Høgre, Frp og Venstre på følgjande spørsmål: Korleis skal ein sikre føreseielege vilkår for beredskapsaktørane, for lokalsamfunna og for matprodusentane når det oppstår ekstremvêr i framtida, og kvifor startar vi ikkje allereie no med å planleggje den samla beredskapen for det som vi veit kjem?