Mattilsynets ensidige avvik

Bondebladet 4.oktober har et stort oppslag med Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet. Gjein skriver om kritikken mot tilsynet. Han forteller om funksjonærer som har blitt trakassert og truet på jobb, noen har opplevd drapstrusler. Han er oppriktig opptatt av å få en god dialog med bondenæringen. Han forteller om forbedret opplæringssystem for nyansatte og et eget kurs i kommunikasjon på tilsyn.

Mattilsynet har fått både innspill og klager på hvordan de oppfattes når de er på besøk. Det er sjelden jeg har sett at dette er noe Mattilsynet har tatt til seg. Isteden hevder Mattilsynet at disse innspillene og klagene er feil, og de er ikke enig i at det er slik de fremstår. Underforstått betyr det at de som oppfatter Mattilsynet ulikt det Mattilsynet selv mener de bør oppfattes, har feil oppfatning.

Et godt eksempel på dette finner du i Bondebladet 16. august, hvor avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynets avdeling i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord blir intervjuet. ”Vår rolle er å påpeke avvik der det er størst avvik, og der disse avvikene er av størst betydning for dyrehelsa. Men det er også slik at vi uansett skal påpeke det når vi ser avvik fra regelverket. Vi skiller ikke mellom alvorlige og mindre alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket", sier Berget til Bondebladet, som spør om dette er et problem.

"Jeg tror egentlig ikke at det er et problem, men det blir oppfattet som et problem.”

Dette er et godt eksempel på hva jeg mener administrerende direktør i Mattilsynet må fokusere på snarest. Isteden for å tro at forbedret opplæringssystem for nyansatte og et eget kurs i kommunikasjon på tilsyn, vil føre til endringer fra Mattilsynets inspektører.

Det ene er at Mattilsynet må jo forstå at de ikke kan betvile hvordan et besøk fra Mattilsynet blir oppfattet av den som får besøk. Det er rett og slett ikke mulig å betvile hvordan andre oppfatter deg.

Annonse

Det andre er at når de som får besøk oppfatter at det å ikke skille mellom alvorlige og mindre alvorlige regelbrudd på dyrevelferdsregelverket er et problem, ja så kanskje det da er et problem. At dette er et problem betviler jo avdelingssjef Odd Ivar Berget. Derfor må Mattilsynet skille mellom de ulike avvikene, for i alle statistikker er et avvik et avvik, uavhengig av alvorlighetsgraden.

Mattilsynet har ikke noe system, for de putter alle avvik i en og samme pott. Mangel på et slikt system viser da ikke hva slags avvik det dreier seg om. Etter tilsynskampanjen mot slaktegrisnæringen i Rogaland, brøt fire av fem produsenter reglene for god dyrevelferd. Jeg tror nok at mange da sitter igjen med et inntrykk av at 80 prosent av slaktegrisprodusentene i Rogaland ikke har god dyrevelferd. Allmenheten tror at bønder med avvik behandler dyra sine dårlig. Dette oppleves urettferdig for bøndene, fordi det er urettferdig. Og det skaper frustrerte og sinte bønder.

I den forbindelse var jo Berget selv inne på løsningen når han uttalte at ”vår rolle er å påpeke avvik der det er størst avvik, og der disse avvikene er av størst betydning for dyrehelsa.” Her sier Berget noe viktig som opptar mange bønder, og som kan være en fornuftig tilnærming, han har fokus på de avvikene som har størst betydning. Men videre i artikkelen sier Berget altså at Mattilsynet ikke skiller mellom alvorlige og mindre alvorlige brudd på regelverket.

Her kommer Berget med fasiten på hvorfor konflikten mellom Mattilsynet og bonden mange steder står på stedet hvil.

Derfor hjelper det ikke at Harald Gjein snakker varmt om forbedret opplæringssystem for nyansatte og et eget kurs i kommunikasjon på tilsyn, så lenge Mattilsynet praktiserer et slikt urettferdig system med alle avvik i samme pott. Problemet med frustrerte, sinte og redde bønder, som går i selvforsvar straks de ser en representant fra Mattilsynet, kommer til å fortsette, så lenge Mattilsynet har dette systemet.

Hvis Harald Gjein klarer å få på plass et system i Mattilsynet, hvor avvikene sorteres etter alvorlighetsgrad, tror jeg mye av frustrasjonen hos bøndene vil bli borte. Små avvik kan jo bonden fikse selv, uten at det blir registrert som et avvik. Større avvik følges opp av Mattilsynet slik som i dag. Alvorlige avvik følges også opp slik som i dag. Periodisk kjøretøykontroll av bil kan jo være et eksempel som Mattilsynet kan bruke som et utgangspunkt for en gradering av avvikene.

Hvis bonden har et lite avvik, så bør jo det beste være at dette løses på enklest mulig måte mellom bonden og inspektøren. Dette vil åpne for en helt annen dialog mellom bonden og Mattilsynet, og noe av grunnlaget for det negative presset mot inspektørene vil bli borte. Det vil da være lettere for inspektørene å gjøre en god og konstruktiv jobb.