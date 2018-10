I krisetider lønner det seg med samvirke

Sommerens tørke har gitt mange bønder økonomiske tap og stor usikkerhet. Med mer ekstremvær i framtiden, må vi ha en landbruksnæring som både kan takle kriser og jobbe langsiktig. I sommer har næringen vist at de både vil og kan.

I Norge er nesten alle bønder medlem i ett eller flere samvirker. De mest kjente landbrukssamvirkene er Tine, Nortura og Felleskjøpet, men det finnes flere. De viktige egenskapene til samvirkene kommer tydelig fram når det oppstår kriser. Forskere har blant annet sett at samvirkebankene kom mer helskinnet gjennom finanskrisen, enn mange andre banker. Hva er det med denne selskapsformen som gjør den mer motstandsdyktig i krisetider?

Blant kjennetegnene på samvirkeforetak, er at de er lokalt forankret og at medlemmenes langsiktige behov prioriteres framfor utbytte i morgen. Hvis et aksjeselskap får dårlige kvartalsresultater, flykter aksjonærene. I et samvirke kan eierne prioritere langsiktige mål framfor kortsiktig gevinst, selv om det merkes på bunnlinja.

Landbrukssamvirkene eies av bøndene selv. Det er også bøndene som sitter i styrene. Det betyr at når kriser oppstår, kan de raskt iverksette tiltak, fordi de selv har best kunnskap om bøndenes behov.

Landbrukssamvirkene er «hands on». Under årets tørke har mange bønder fått langt dårligere avlinger enn normalt, og tilgangen på fôr har vært kraftig redusert. Mange land i Europa har hatt liknende utfordringer.

Allerede midt i sommerferien begynte landbrukssamvirkene, både sammen og hver for seg, å kartlegge situasjonen og iverksette tiltak. Siden dette har landbrukssamvirkene samarbeidet tett for å hjelpe de kriserammede bøndene.

Landbrukssamvirkene har et unikt utgangspunkt. Til sammen har landbrukssamvirkene en omfattende infrastruktur, både når det gjelder logistikk, distribusjon, rådgivning og informasjon. Landbrukssamvirkene har på den måten et unikt utgangspunkt når det oppstår kriser.

Banken Landkreditt er ett av samvirkene som har fått flere henvendelser enn normalt i sommer. Banken var tidlig ute med et klart budskap, også i media, om at de ønsker å finne gode løsninger for tørkerammede bønder. Eksempler på tiltak er gunstige betingelser på kreditt og avdragsfrihet. De har også laget et eget telefonnummer som kriserammede bønder kan ringe for å snakke med en rådgiver.

Hvis Landkreditt og bonden i fellesskap klarer å finne løsninger slik at produksjonen på gården kan fortsette så normalt som mulig, er dette positivt for både bøndene og banken. Dette er kjernen i samvirketankegangen.

Rådgivning og mer halm kan redde mange kyr. I tillegg til Landkreditt sitt tiltak, har landbrukssamvirkene blant annet samarbeidet om ekstra rådgivning for bønder som trenger hjelp til å håndtere tørken. De har sett på mulighetene for å endre fôringen, og de har arrangert samlinger der bønder kan diskutere krisen med rådgivere. Tilbudet har vært populært.

Felleskjøpet Agri har laget en egen nettportal for halmformidling. På den måten kan de bøndene som har halm til salgs, komme i kontakt med bøndene som trenger å kjøpe halm. Felleskjøpet Agri har også innført en garanti, slik at produsenten skal være sikker på at han får solgt halmen sin. På den måten har mer halm blitt tatt vare på enn det ellers ville blitt. Det betyr at færre kyr blir slaktet.

Samvirker tåler kriser bedre enn andre. I sommer har vi sett at landbrukssamvirkenes innsats har vært bred og offensiv. De har vist at de kan iverksette tiltak raskt, men også at de prioriterer løsninger som kan fungere på lang sikt. Samvirkene har nok en gang vist seg som ansvarlige bedrifter som evner å prioritere det som er viktig for sine eiere.

I alle bedrifter er det viktig å tjene penger. Men ikke alle bedrifter overlever krisetider. I samvirker tar de valg som gjør at de har en bedre sjanse til å overleve på lang sikt. Derfor lønner det seg med samvirker i krisetider.