Genetiske ressurser - hard valuta for framtidens mat

Denne uken møttes landbruks- og matministrene i de nordiske landene i Stockholm for å diskutere krisesituasjonen i landbruket etter den tørre og varme sommeren.

Hvordan vi skal håndtere lignende kriser i landbruket sto på agendaen. Genetisk mangfold er en viktig del av løsningen.

Nå som gråvær og høstregn igjen er en del av hverdagen, kan tørke, sol og strandferie allerede virke fjernt. Men for bønder og skogeiere er sommerens ekstremvær definitivt ikke glemt. Forrige år var det regnet som skapte problemer da bøndene ikke fikk høstet sine avlinger. Denne typen ekstremvær gjør at landbruk og matproduksjon må tilpasse seg en ny virkelighet.

Vi skal være takknemlige for og stolte over at det tas mange initiativ til strategier og tiltak for å forberede oss på det klimaet som kommer. Nå ser vi fram til at vår matproduksjon inkluderes mer i dette arbeidet. Vi må utvikle våre mat- og fôrplanter slik at de kan overleve tørke, tåle regnskyll og oversvømmelser og stå imot angrep av nye skadeinsekter som blir vanligere som følge av varmere klima.

Landbruks- og matdepartementet og vårt norske foredlingsselskap Graminor satser tungt på planteforedling og på å utvikle plantesorter for nye vekstbetingelser. I den forbindelse er det viktig å minne om at det er genetisk mangfold som er råvaren som gjør slik planteforedling mulig. Genetiske ressurser finnes i mangfoldet av planter vi dyrker, husdyrene våre, trær i skogen eller nyttige ville planter. Genressurser finnes også i plantesorter og husdyrraser som ikke er i bruk lenger. Mye av dette er forsvunnet, men heldigvis er mye også bevart; frø hos den nordiske genbanken NordGen og levende planter og gamle husdyrraser i regi av nasjonale satsinger; i Norge via Norsk genressurssenter.

Annonse

Det er lett å ta for gitt det som hele tiden finnes i vår nærhet. Genressurser er intet unntak. Vi hører ofte om fjellgorilla, kjempepanda og tigre som står i fare for å bli utryddet. Men det er ikke bare eksotiske ville dyr som risikerer å bli utryddet. Idag finnes for eksempel bare noen hundretalls individer tilbake av telemarksku og vestlandsk rødkolle, husdyrraser som tidligere var et fast innslag på norske gårdsbruk. De gamle rasene kan ha gener og egenskaper som vi trenger for å produsere melk, ost og kjøtt i framtida. Skulle telemarkskua forsvinne helt, mister vi også verdifulle gener og egenskaper med den - for alltid.

De gamle rasene kan ha gener og egenskaper som vi trenger for å produsere melk, ost og kjøtt i framtida.

Det samme gjelder for frø som finnes bevart i NordGens frysebokser. Her finnes korn fra 1800-tallet, bønner som emigranter tok med seg till USA og gamle grønnsaksorter som ble benyttet i hagebruket for 50 eller 100 år siden. Mange av disse finnes ikke noe annet sted. Hver porsjon frø av gress og belgvekster, grønnsaker og korn i genbankens samlinger har ikke bare en unik kulturhistorie, men også genetiske ressurser som gjerne kan vise seg å være avgjørende for framtidens matproduksjon. Kanskje har et bortglemt gresslag spesielt dype røtter som kan overleve lange tørkperioder, eller et tilfeldig tre kan stå imot en sykdom som vi enda ikke kjenner i Norge.

Det finnes frø av planter som har tilpasset seg våre lange og lyse somre og vår korte vekstsesong, frø og gener som kan ha avgjørende egenskaper også til nye bioteknologiske løsningar i et endret klima.

Å bevare disse ressursene handler om intet mindre enn å forvalte en arv for å garantere framtidig overlevelse. Men det handler også om å se de uendelige mulighetene som åpner seg om vi velger å ta vare på og utvikle genressursene på en bærekraftig måte. Nylig ble en maistype med nitrogenfikserende røtter oppdaget i Sør-Amerika. Dersom denne maistypen har gener som kan utnyttes i moderne maissorter kan behovet for nitrogengjødsel reduseres og bidra til mindre utslipp av klimagasser.

Gjennom nettverket Baltic Wheat samarbeider NordGen med nordiske og baltiske planteforedlere og forskere om å utvikle planter med mindre behov for kunstgjødsel og sprøytemidler. Nye plantesorter kan føre til mindre utslipp av drivhusgasser, klarere vann i innsjøer og elver og renere hav.

NordGen har ansvaret for å forvalte denne skatt av genetiske ressurser. Det er et ærefullt, men ressurskrevende ansvar som forplikter og som er regulert i internasjonale avtaler. Genetiske ressurser er ikke bare en uvurderlig naturressurs. De har potensiale til å levere nye og bærekraftige løsninger for grønn vekst til nytte for mennesker som skal leve i Norden i framtida.