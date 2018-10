Gården er en suveren arena for læring og omsorg – bruk den!

Å bli godtatt for den du er – bli sett og hørt, og få være med i et sosialt fellesskap – dette er ingen selvfølge for mange barn, unge og voksne i dag.

Gårdsbruk er et glimrende sted for mestringsopplevelser, fysisk aktivitet, praktiske oppgaver og samhandling med dyr og mennesker. Vi ønsker at flere ledere og ansatte i kommunene får øynene opp for Inn på tunet-gårdene og bruker dem i langt større grad. Når eleven ikke takler skolehverdagen, når ungdommen sliter med psykiske problemer eller med det sosiale, ja, da kan Inn på tunet-gården være til god hjelp.

Gårdene kan gi skreddersydde opplegg til en rekke brukergrupper, og er godt egnet for mennesker som trenger et annet velferdstilbud enn det kommunene selv vanligvis gir.

Det finnes 1100 gårder i Norge som har aktivitetstilbud , av disse er 400 godkjente Inn på tunet-gårder. Brukergruppene er mange: Skoleklasser, barn med lærings- og atferds-utfordringer, barnevernet, flyktninger, mennesker med rus- og/eller psykiske problemer, arbeidstrening, funksjonshemmede, kriminal-omsorg og forebygging, og eldre hjemmeboende med tidlig demens.

Inn på tunet startet midt på 1990-tallet, under navn som Grønn omsorg, Grønt arbeid og Levande Skule. I 2001 startet et nasjonalt prosjekt som samlet alle i et felles begrep, «Inn på tunet». Vi har store utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og behov for alternative opplæringsarenaer og arbeidstreningsarenaer, sa regjeringen den gang, og dette er like aktuelt i dag.

Flere kommuner har gode erfaringer med bruk av Inn på tunet-gårder. I Troms trekker vi gjerne frem Eggen gård i Bardu kommune, et melkebruk som startet med Inn på tunet-tilbud i 2003. Gården har bygd opp et variert aktivitetstilbud for barn og unge, både på dagtid, ettermiddager, helger og i sommerferier. De har stall, flere hester og andre dyr.

Gården har flere heltids- og deltidsansatte.

Trollstein gård på Grytøya i Harstad kommune er godkjent IPT-gård og driver med villsau og hester. De har tilbud til unge og voksne med psykiske og rusrelaterte problemer, og for personer med yrkeshemminger som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet eller skole.

Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr.

Ann-Lisbeth Teigland eier gården og er selv klinisk sosionom. Personalet har god kompetanse innen familieterapi, barnevern, psykiatri og dyreassistert terapi. Gården har to heltidsansatte og flere deltidsansatte.

Vi er helt enig med HOD og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, som mener at Inn på tunet-gårder egner seg godt som dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Fra 2020 skal alle kommuner ha dagaktivitetstilbud. Formålet er å utsette flytting til omsorgsbolig, eller innleggelse på sykehjem. I Meld. St. 15 «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre», peker de på at aktivitet og fellesskap er viktige områder mange kommuner ikke kan tilby.

Det skal legges til rette for mer fysisk aktivitet, og flere og varierte dagaktivitets-tilbud. Inn på tunet-gårdene kan bidra til nettopp dette. I tillegg kan det være eldre selv som kommer fra gård, og minnene kan være en god inngang til mestring og livsglede.

Kommunene kan søke Helse- og omsorgsdepartementet om tilskudd til etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Kommunene kan få opptil 50 prosent av etablerings- og driftskostnadene dekket.

Forskning har vist at urolige barn og ungdommer nyter spesielt godt av å være ute i naturen og i kontakt med dyr. For å lære å tåle motgang må man vite hva det vil si å lykkes. Elever trenger mestrings-opplevelser, og det å bli sett med positivt fortegn. Gården med sine mangfoldige rammer er en suveren arena for dette. (Jolly, 2007).

Det er flere ulike forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt som viser positive effekter av å bruke dyr i terapi (samhandling), arbeid med jord og fysisk aktivitet. Her kan du finne linker til forskningsresultater: Matmerk, NMBU, Farming for Health, Universitetet i Agder.

Fylkesmennene har ansvar for tilrettelegging og utvikling av Inn på tunet.

Dette er forankret i et tverrfaglig samarbeid internt mellom landbruk, utdanning og helse. Eksternt har vi et bredt partnerskap med blant andre KS, Bufetat, Mental helse Troms og Troms fylkeskommune.

Vi vet at det er god samfunnsøkonomi i bruk av Inn på tunet-gårder.

Vi vet også at mestring og trivsel er plussfaktorer i barn og unges liv, noe som bidrar til at de har mindre behov for økonomisk hjelp og støtte senere i livet.

Kjøp av Inn på tunet-tjenester kan på kort sikt være en utgift på budsjettet, mens det på lang sikt kan bli en langt større besparelse i kommunebudsjettet for helse- og omsorg.

I Troms fylke har vi 26 godkjente Inn på tunet-gårder og i Finnmark har vi 13. Vi kunne hatt mange flere. Mer langsiktige avtaler ville kunne gi gode stabile tjenester for kommunen, og bidra til satsning og investeringer fra gårdens side.

Vi mener det er gode grunner til å bruke Inn på tunet-gårdene, fordi: Mange barn, unge, voksne og eldre har behov for gårdene og tjenestene de tilbyr, forskningen viser at gården er en suveren arena for læring, omsorg og sosial trening, og kommunene sparer penger på sikt.

Har dere råd til å si nei til tilbudet?