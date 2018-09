Fiskeslo og avfall mot forurensing

Noen mener kanskje at det høres ut som science fiction, andre at det minner om et norsk Reodor Felgen-prosjekt. Men når statsminister Erna Solberg i helgen åpnet verdens største fabrikk for det fornybare drivstoffet flytende biogass, er det faktisk avfall og biprodukter fra norsk skogindustri, landbruk og oppdrettsnæring som er grunnlaget.

Den nye fabrikken på Skogn vil akselerere ytterligere det stille, grønne skiftet som de siste 12 månedene har blitt innledet for tungtransport på norske veier:

Ledende leverandører av tunge lastebiler og nyttekjøretøy som Volvo, Scania og Iveco har lansert helt nye modeller for dette fornybare drivstoffet. De nye kjøretøyene har rekkevidde og kapasitet for nyttelast helt på linje med dagens beste diesel-kjøretøy.

Store norske transportører som TINE og Litra har allerede omfavnet nyvinningen som bidrar til at selskapene kan tilby helt fossilfri tranport om få år.

Biokrafts fabrikk på Skogn er et eksempel på den sirkulære bioøkonomien som bidrar til denne innovative miljøløsningen: Avfall og biprodukter fra norsk skogindustri, landbruk og oppdrettsnæring blir ansvarlig håndtert og omdannet til det flytende biogass. I første omgang skal det produseres flytende biogass drivstoff tilsvarende energiinnhold på 125 GWh per år.

Ambisjonen er å doble dette til 250 GWh per år i løpet av de neste to årene. I energiinnhold tilsvarer dette ca. 25 millioner liter diesel. Da vil det fornybare drivstoffet fra Skogn erstatte fossilt drivstoff i transportsektoren og slik føre til en reduksjon i CO2-utslipp på ca. 60–70.000 tonn per år. Og dersom man regner med reduksjonen i CH4-utslipp fra avfallet blir klimagevinsten enda større. I følge energianalytikere kan etterspørselen etter fornybart biogass drivstoff bli på flere TWh per år i løpet av de neste 10 – 15 årene. I så fall vil biogassen fortrenge enda mer fossilt drivstoff og bidra til årlig CO2-reduksjon på over en million tonn.

Næringsstoffene i fabrikkens eget reststoff blir tatt vare på som biogjødsel og muliggjør mer fornybar matproduksjon. Biokraft forsker også på andre utnyttelser av disse næringsstoffene - for eksempel til industriell produksjon av mikroalger som kan muliggjøre produksjon av fôr-ingredienser basert på fornybare ressurser. Dette er sirkulær bioøkonomi i praksis.

Miljøstiftelsen Zero, energianalytiker Sund Energy, det internasjonale energibyrået (IEA) og flere andre peker alle på at biogass produsert fra avfallsressurser er mer enn 100% fornybart. Det er slike klimaløsninger vi trenger for å redusere den globale oppvarmingen.

Vi tror ikke at profittorientert industri og miljøkamp er motsetningsfylt.

Vi tror ikke at profittorientert industri og miljøkamp er motsetningsfylt. Næringslivets kompetanse, drivkraft og engasjement trengs for å redde klimaet. Vi opptrer slik kommersielle industrielle entreprenører gjør. Med tålmodig og kompetent kapital i ryggen har vi reist verdens største fabrikk i sitt slag. Den første av mange, skal vi tro ledende energianalytikere. Etterspørselsdrevet vekst tilsier at det må bygges mange fler og enda større fabrikker for produksjon av flytende biogass. Disse er i stor grad basert på teknologi og know-how utviklet gjennom flere tiår i norsk olje- og gass-industri. Nå kan vi få avkastning på denne kompetansen også innen fornybar energiproduksjon.

Gründere med industriell gjennomføringsevne i samspill med kloke viljesterke politikere må til. Regjeringen Solberg la til rette for at Biokraft kunne ta sin investeringsbeslutning på Skogn, og nå er fabrikken bygget ferdig og satt i drift.

Det er nødvendig med sterk politisk vilje slik at rammebetingelsene motiverer til miljøriktig adferd. Og viktigst av alt - myndighetene må opptre forutsigbart slik at industriell kapital og entreprenører kan satse langsiktig. Politisk vilje og uredd gründerånd er en god kombinasjon.

Vi forener næringslivets krav til lønnsomhet med verdens behov for rent drivstoff, mer fornybar matvareproduksjon og reduserte klimautfordringer. På et personlig plan er vi heldige og privilegerte som får være med på å etablere og utvikle ny norsk grønn og framtidsrettet industri.