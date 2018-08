Etter oppslaget i Klassekampen nylig om Sp-nestleder Ola Borten Moes åpning for politisk sidebytte i Trøndelag, var jeg spent på oppfølgingen, særlig fra Sp. I Nationen 1. august kom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med sin reaksjon. Illustrert med et svært bilde av våre to ledere og tittel over hele sida ”Avviser ikke sidebytte”, er debatten om hva Sp står for, i gang.

Posisjoner og makt. Det var hovedsaken for Borten Moe; ikke hvem vi samarbeider med; i dette tilfelle ”høyresida”. Dette slutter altså Slagsvold Vedum seg til. På vegne av flere senterpartifolk ønsker jeg å gi noen kommentarer og stille noen spørsmål.

Hva Sp står for, slik noen av våre ledestjerner så det, og som ikke var så opptatt av posisjoner og politisk narrespill, kan være nyttig. Det er dessverre ikke bare Borten Moe og Slagsvold Vedum som kan trenge litt historie, og ikke bare tenke på neste valg og taburetter.

Dagfinn Vårvik, leder 1973-77: ”Jeg tror den største utfordringen til Sp er å ha klare standpunkter som velgerne kjenner igjen. Og jeg ønsker klare politikere som ta ansvar for morgendagen.”

Gunnar Stålsett, leder 1977-79, sa det slik: ”Den aller største globale, nasjonale og lokale utfordringen som finnes, er miljøet: Sp må vise til miljøhandling.”

Anne Enger, leder 1991-99: ”Den største utfordringen er å vite hva man vil, og ha en klar visjon: Tenk store tanker! Viktige biter av Sps arv har sammenheng med livsgrunnlaget, forvaltning og vanlige menneskers liv. Framtida vil få store utfordringer når det gjelder klimaet, miljøet og å skaffe verdens befolkning mat.”

Sammenhengen mellom rikspolitikk og lokalpolitikk; teori og praksis; har den noen betydning? Nei, eller ikke så mye, mener tydeligvis de ovennevnte OBM og TSV, men kanskje troverdigheten til Sp settes på prøve; særlig blant ungdommen.

I Sps program for inneværende stortingsperiode; ”Ta hele landet i bruk”, er hovedsaken: ”En politikk som skal stoppe sentraliserings- og forskjellspolitikken til dagens regjering.”

Erfaringene fra kommunereformen, regionreformen og alle deres fram- og tilbakesprell, skulle ikke friste til selskap med ”den blå-blå høyresiden”. Deres politikk strider mot det meste av hva Sp står for. Folk flest kan ikke forstå hvordan Sp kan gå på akkord bare for enkelte godt betalte posisjoner, og usikre politiske gevinster. ”Hestehandlerpartiet” ymtes det om! Trivselen som forhenværende politiker settes alvorlig på prøve.

Her synes jeg det er godt å ty til en av våre høvdinger; Sp-leder John Austrheims åpningstale til Sps 50-årsjubileum i 1970: ”Det å ha politisk makt er ikkje det same som å ha fått makt til å herske; politisk makt gir ein høve til å tene sitt folk og sitt land!” Kloke ord.

Min mening som redaktør av det idepolitiske ”Senit” i 1980: ”Det var først og fremst ungdommen som staket ut den nye kursen – det grønne alternativet. Den nye veien ble for bratt for noen av våre egne, men stadig flere er på leting etter et alternativ til dagens vekst-, konkurranse-, automasjons- og stress-samfunn. Likevekten er blitt borte. Velstanden førte ikke med seg den trivsel folk søkte. Det er en kunst å leve. Også å drive politikk!”

Kloke ord fra Sp-leder Liv Signe Navarsete i anledning partiets 90-årsjubileum i 2010: ”Vi ønsker å løfte ideologidebatten høyere, og blankpusse kløveren. Sp blir ofte forbundet med de sakene vi har ”eierskap” til; distriktspolitikk, landbruk, kommunepolitikk og samferdsel. Det er viktige saker for oss. Men jeg ønsker meg en skikkelig verdidebatt. Jeg tror at mange mennesker ønsker mer fokus på ikke-materielle verdier. Mange vil ha en livsstil som er mer i pakt med naturen. Ideologidebatten bør handle om saker som opptar vanlige folk rundt om i landet. De vil ha et tydelig og helhetlig alternativ i norsk politikk. Partiet bør fornyes og åpnes opp!”

Ja! Men jeg tror ikke hun mente lek med høyrekreftene, om det så skulle være i Trøndelag. ”Like barn leker best!”, mener jeg fortsatt. En ideologidebatt i Sp trengs!