En bittersøt misforståelse

Det er ingenting søtt ved misforståelsen om at vanlige matvarer er rene sukkerbomber.

NRK-programmet Folkeopplysningen belyser denne sesongen blant annet temaet sukker for den norske befolkning. Vi er glade for at dette settes på dagsordenen. Det er imidlertid fortsatt forvirring rundt tilsatt sukker versus naturlig sukker. Det er stor forskjell i det ernæringsmessige utbyttet man får fra en matvare med mye tilsatt sukker og en matvare med naturlig sukker.

Ved skole- og barnehagestart får vi i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) hvert år mange kommentarer og henvendelser fra forvirrede foreldre angående hva som er greit eller ikke greit å ha med i matpakken.

Noen skriver at de har fått forbud om å ha brunost på brødskiva, mens andre har blitt anbefalt å droppe yoghurten i matpakken. Andre fortviler over lange lister med restriksjoner fra skolen, der for eksempel maks én frukt er lov om dagen på grunn av sukkerinnholdet.

Når helsemyndighetene sier at vi bør redusere inntaket av sukker, er det tilsatt sukker de sikter til.

Det finnes åpenbart mange meninger om sukker, og det er lett å bli forvirret. Men foreldre skal ikke behøve å ha dårlig samvittighet for å gi barna helt vanlig mat.

I kostholdsundersøkelsen blant norske 4.- og 8.-klassinger (Ungkost 3) fant man at det slettes ikke er matvarer med naturlig sukker (som yoghurt eller brunost) som står for størsteparten av barnas sukkerinntak, men produkter med mye tilsatt sukker, slik som kaker, kjeks, brus, saft og godteri. Det er slike matvarer vi må spise mindre av. Dette er det viktig å trygge bekymrede foreldre på.

Når helsemyndighetene sier at vi bør redusere inntaket av sukker, er det tilsatt sukker de sikter til. Dette er sukker som tilsettes matvaren og som ikke bidrar med annet enn energi. I melk og meieriprodukter finnes naturlig sukker i form av laktose (melkesukker). Laktose bidrar også med energi, men finnes i matvaren sammen med en rekke næringsstoffer som er nyttige for oss.

I melk og meieriprodukter er dette blant annet proteiner, kalsium, jod, fosfor og vitamin B2 og B12. Mat og energi må vi ha, og da bør vi velge mat som også gir oss viktige næringsstoffer. Det blir derfor helt feil fokus å kutte ned på matvarer med naturlig sukker, fremfor matvarer med tilsatt sukker.

Jo da, i enkelte meieriprodukter finner man også tilsatt sukker. Men noen har en oppfatning om at yoghurt er en «skjult sukkerbombe». Dette stemmer ikke.

De siste ti årene har sukkerinnholdet blitt gradvis redusert i yoghurt. I dag finnes det en rekke yoghurter på markedet med bare 2–4 prosent tilsatt sukker. I tillegg finnes det yoghurter helt uten tilsatt sukker, slik som yoghurt naturell og flere typer barneyoghurt, i tillegg til kunstig søtet yoghurt.

Også brunost er stemplet som en sukkerbombe. Det stemmer at brunost inneholder en del melkesukker, men den inneholder ikke tilsatt sukker. Både yoghurt og brunost er spesielt rike på det viktige mineralet jod og er næringsrike ingredienser i en sunn matpakke. Dette poenget blir til stadighet oversett, senest i programmet Forbrukerinspektørene, der brunost på knekkebrød ble rangert høyest i sukkerinnhold, med fruktyoghurt som nummer to og brødskive med Nugatti på bunnen.

Nettopp slike sammenligninger, der det ikke skilles mellom naturlig og tilsatt sukker, bidrar til å gjøre forvirringen blant folk enda større. Det kan være lett å tro at det er mye bedre å ha nugattiskiven i matpakken enn brunostskiven, men sannheten er at brunostskiven kan skilte med langt flere næringsstoffer enn hva nugattiskiven kan. I Helsedirektoratets tipshefte «Bra mat i barnehagen» står for eksempel brunost oppført som noe man kan tilby som pålegg daglig.

Misforståelser får ofte konsekvenser. Når enkelte skoler og barnehager ikke tillater yoghurt eller brunost er dette uheldig nettopp fordi barna kan gå glipp av viktige kilder til næringsstoffene de trenger hver dag.

Helsemyndighetene anbefaler at både barn og voksne får i seg tre porsjoner magre meieriprodukter daglig. De anbefaler at to av disse er melk, syrnet melk eller yoghurt, fordi disse er ekstra rike på blant annet jod og kalsium. Måltidene i skole og barnehage er derfor en fin anledning til å dekke opptil flere av disse tre om dagen.

Ikke la deg fange av sukkerhysteriet. Følg kostrådene og velg næringstett mat fremfor mat med mye tilsatt sukker. Og husk det du allerede vet: vanlig mat er bra nok!