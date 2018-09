Det haster med å få ned utslippene

I sommer har det vært en heftig debatt om biodrivstoff og bærekraft. Dette har særlig fokusert på andelen av biodrivstoffet basert på palmeolje. Nå er det viktig å se fremover.

Biodrivstoff er det viktigste og mest effektive tiltaket for å kutte klimagassutslippene i Norge. Utslippene må ned raskt. Tall fra Miljødirektoratet og SSB viser at biodrivstoff er det tiltaket som gir raskest og størst utslippskutt. Det er ikke mulig å nå utslippsmålene uten omfattende bruk av biodrivstoff.

Alt biodrivstoff må være bærekraftsertifisert. Biodrivstoff som selges i Norge er bærekraftsertifisert og sporbart. Disse kravene må videreutvikles og styrkes slik at ingen sektorer bidrar til avskoging, eller fortrenger matproduksjon i områder hvor mat er det primære behovet. Norske leverandører oppfyller myndighetenes krav, da dette gjelder alt omsatt biodrivstoff og ikke kun det som omsettes innenfor omsetningskravet

EU innfører strengere krav til biodrivstoff. EU (RED II) ble i juni enige om målene for utslippskutt i transportsektoren: Minimum 14 prosent av drivstoffet skal være fornybart, andelen avansert biodrivstoff (biorester og avfall) skal økes og biodrivstoff produsert av matvekster som indirekte kan bidra til avskoging skal begrenses, med utfasing av palmeolje (high ILUC) innen 2030.

Biodrivstoff bidrar til grønn verdiskapning i Norge. Vi må omstille samfunnet til å bli mer fornybart. Det jobbes med konkrete prosjekter for produksjon av avansert biodrivstoff i Norge. Dette representerer betydelige investeringer, verdier og arbeidsplasser og være et konkret bevis på at omstillingen faktisk skjer.

Biodrivstoff 2030 er et samarbeid mellom produsenter og omsettere av biodrivstoff i Norge. Vi arbeider for biodrivstoff med høyest mulig klimanytte, samt at biodrivstoffet er bærekraftig og sertifisert i henhold til Norges og EUs regelverk. Vi ønsker ikke at bruk av palmeolje, hverken til biodrivstoff eller andre formål skal bidra til avskoging eller ødelegge verdifulle våtmarksområder.

I dag er det kun biodrivstoff som er underlagt bærekraftskriterier, selv om hovedtyngden av vegetabilske oljer benyttes i andre sektorer.

Det haster å få ned utslippene. Mer effektive kjøretøy, økt kollektivandel og fossilfrie alternativer må fases inn. Det vil derfor være behov og marked for både el, hydrogen, biogass og flytende biodrivstoff.

Annonse

Biodrivstoff er tilgjengelig i dag, kan benyttes i eksisterende kjøretøy og har ikke behov for egen infrastruktur for fylling. Selv om andelen el-/hydrogenbiler vil øke kraftig, vil store deler av kjøretøyparken fortsatt være basert på biler med forbrenningsmotor de neste 20-25 år. Biodrivstoff vil også være viktig for utslippskutt innen tungtransport og landbruket, samt for flytrafikk og marin sektor.

En utfordring blir å øke andelen avansert biodrivstoff. Flere norske aktører har planer om etablering av fabrikker basert på rest- og biprodukter fra skogen. De første investeringsbeslutningene tas i løpet av 1-2 år, og kan bidra med betydelige volumer avansert biodrivstoff innen 2022-23.

Selv om det er viktig å øke andelen avansert biodrivstoff, vil det fortsatt være behov for konvensjonelt biodrivstoff. Det finnes gode alternativer som ikke bidrar til avskoging eller fortrenging av matproduksjon. Ett eksempel er Perstorp BioProducts i Fredrikstad som produserer 125 millioner liter biodiesel basert på raps dyrket i Europa på arealer som ikke fortrenger matproduksjon, har høy klimanytte og er sertifisert og sporbar.

Hva må gjøres?

• Hovedmålet er å redusere fossile klimagassutslipp fra transportsektoren. Det vil være behov for alle bærekraftige alternativ (el, hydrogen, biogass og biodrivstoff).

• Bærekraftskriterier og sertifisering for biodrivstoff må videreutvikles og styrkes, slik at man oppnår høyest mulig klimanytte og fossil CO2 reduksjon, samt eliminerer risikoen for avskoging eller fortrenging av nødvendig matproduksjon. Slike krav bør stilles til all bruk av vegetabilske oljer, enten det er til mat, kjemiske-/kosmetiske produkter eller materialer. I dag er det kun biodrivstoff som er underlagt bærekraftskriterier, selv om hovedtyngden av vegetabilske oljer benyttes i andre sektorer.

• Tilsvarende bærekraftskriterier og sertifiseringer bør stilles til alle alternativer til drivstoff, enten det er fra fossile kilder eller fra alternativer som ikke baserer seg 100% på fornybare energikilder.

• Norske myndigheters politikk må baseres på langsiktighet og forutsigbarhet. Vi må ha langsiktige mål, samtidig som vi må kutte fossile utslipp i dag. Virkemidlene må baseres på teknologi- og ressursnøytralitet samt fokus på høyest mulig klimanytte, bærekraft og samfunnsnytte.

Det er viktig at arbeidet med å redusere klimagassutslippene ses i en helhet. Myndighetene og organisasjoner som arbeider med alternativer til fossilt drivstoff bør derfor samarbeide enda tettere for raskt å nå vårt felles mål om reduksjon av klimagassutslippene fra transportsektoren. Det er nok av fossile utslipp å ta av for alle.