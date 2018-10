Bærekraftig business redder verden

«Business is not about value anymore, it’s about values!», sier Howard Schultz igjen og igjen. Den tidligere Starbucks-sjefen har lagt vekt på at profitt må balanseres mot sosial ansvarlighet, og nå spekuleres det i om en mann med slike bunnsolide holdninger rett og slett er den rette personen til å gjøre America great again – again. Men hvor revolusjonerende er denne forretningsmodellen egentlig?

Selv om Starbucks har posisjonert seg som en av de globale lederne når det gjelder å ta sosialt ansvar, er det ikke til å stikke under stolen at noen få har tjent mange store penger på den bærekraftige businessen. Da Schultz trakk seg som styreleder tidligere i år, satt han på aksjer i selskapet til en verdi av 17,6 milliarder kroner.

Det er ikke noe galt med å tjene penger. I dagens samfunn er det det viktigste av alt. Det er heller ikke noe galt i å tjene penger på bærekraft. Spørsmålet er kanskje heller hvem som skal tjene penger, dersom målet er et bærekraftig samfunn.

Er det investorene, som har satt penger i arbeid? Er det arbeiderne, som har foredlet investorkapitalen til mer kapital? Er det kundene, som tross alt har sørget for at sjappa har hatt noe for seg?

Det spekuleres stadig mer i om Schultz trakk seg som styreleder i Starbucks for å få tid til å redde verden på en annen måte. Gutten fra Brooklyn med et hjerte for verden blir nevnt som en interessant motkandidat til Trump i 2020. Gutten fra Brooklyn, som bare ville skape et selskap ulikt noe hans foreldre hadde mulighet til å jobbe for.

Etter at vi fikk bærekraftsmålene, har bærekraft blitt en het potet. Det snakkes stadig mer om å bygge selskaper som genererer mening og ikke bare penger. Selskaper som skal forbedre samfunnet og folks liv, og som har råd til å vokse i det tempoet som passer både ansatte og eiere.

En rapport fra det svenske byrået Macklean viste i fjor at kooperative foretak, eller samvirkeforetak som vi kaller det i Norge, er mer bærekraftige enn investoreide foretak. Dette skyldes at samvirkene har iboende egenskaper i sin organisasjonsform som fordrer bærekraft.

Samvirkeforetak bygger på langsiktige verdier og prinsipper om demokrati og delaktighet. Sosialt ansvar er også et av de syv internasjonalt anerkjente prinsippene for samvirker.

Starbucks er ikke akkurat et samvirke. Starbucks har få aksjonærer og en litt shady skattehistorie. Noen få har tjent seg ganske rike på Starbucks, men ikke så mange.

Samvirkeforetak skiller seg fra aksjeselskap ved at det er innsats som gir utbytte og ikke penger. Innsats i form av arbeidstid eller omsetning med selskapet. På den måten gir selskapet mest tilbake til de som jobber hardest for å holde hjulene i gang, og ikke kun til de som kjøpte seg til en styreplass.

Samvirkeforetak er ikke et nytt fancy-schmancy opplegg. Idéene strekker seg 150 år tilbake, men har gått litt i glemmeboka. Vi har ikke noe spennende buzz-ord for det, men alle samvirker har en purpose, et why, CSRen er på plass og hele opplegget er Customer Centric.

Men det har altså alltid vært sånn.

Noen ganger får enkeltpersoner mye skryt for å tenke annerledes. Noen ganger får enkeltpersoner ufortjent mye skryt for idéer de ikke kom opp med selv. Noen ganger trenger vi en sånn enkeltperson for å minne oss på hvilke muligheter som finnes der ute, uavhengig av om det er snakk om nye eller gamle idéer.

Noen ganger klarer også enkeltmennesker å utrette mye med mye penger. Kanskje får vi muligheten til å se et eksempel på dette i 2020. I så fall, er det helt topp. Risikoen i et sånt prosjekt synes høy. Kanskje hadde samfunnet hatt vel så mye igjen for å spre pengene litt mer, litt oftere. I et samvirke for eksempel.