Vil han ofre melkebøndene?

Se det for deg: Du er et land med en god del penger og ganske få folk, langt mot nord, med en av verdens største handelsblokker sør for deg - og på siden. Du er innkapslet - vel kan du handle litt med Russland kanskje, kronglete, eller med Island og Grønland. Men den blokka - det er der pengene er.

Samtidig har du mye skog og bønder over hele landet du gjerne vil fortsette å holde liv i. Naboene driver gigantstort innen landbruk og kunne raskt utkonkurrert mange av dine bønder. Men du gir ikke opp. Med tollvern og politisk handlekraft holder du strukturene i hevd.

Men det finnes også markeder sørpå dine næringer tjener godt på. Så handelsavtaler er på plass. Du gir noe, og tar noe. Du håper bare at du ikke gir for mye, at naboen ikke bare vil ta og ta til det er ingenting igjen.

Så, en dag, begynner naboen å snakke om at han vil ha alt.

Dette er situasjonen Canada nå finner seg i.

Den burde høres kjent ut, også for Norge. USA er Canadas nærmeste og viktigste handelspartner. Men USA er også en økonomi som er så stor at den raskt kan overvelde den mye mindre kanadiske økonomien. Derfor er det viktig for kanadierne å ha forholdet på stell - å ha et avtaleverk som både respekterer kanadisk selvråderett og legger til rette for handel mellom de to landene til beste for begge parter.

Forholdet mellom Canada og USA minner en hel del om det mellom Norge og EU. Det er tett, det har i lange perioder vært svært positivt, men det ligger alltid en trussel under om at den suverent største parten kan begynne å stille krav som oppleves som urimelige.

Under dagens amerikanske president er det nettopp det som har skjedd.

Det kanadiske systemet ligner også mer på det norske enn det i USA. For eksempel på helse - og på landbruk. Melk produseres på kvoter, markedsregulatorene er også markedsaktører, og aktivt bruk av tollvern er sentralt for å holde markedsprisen på melk høy nok til å gi lønnsomhet i en ganske spredt bruksstruktur.

Det er milelangt unna det frislupne amerikanske melkesystemet. Derfor har det vært et ømt punkt i handelsforholdene mellom de to landene i årevis. Men etter at kanadierne tettet et importsmutthull for såkalt ultrafiltrert melk, et proteinrikt melkeprodukt som blant annet brukes i osteproduksjon, ble det månelyst.

Trumps raseriutbrudd i handelssaker er lettest å forstå som tivolispeilvarianten av reelle handelspolitiske bekymringer.

Ikke minst etter at Donald Trump fikk nyss i saken.

Det er vanskelig å analysere Trumps handelsstrategi. Fristelsen er å anta at Trump er smartere enn han er. Samtidig tyder mye på at han har en begrenset forståelse av internasjonal handel, og kan enda mindre om landbruk.

Derimot forstår han én ting meget godt. Det er at amerikanske bønder - og andre næringsinteresser - liker at han hamrer løs på Canada. Syndebukker forstår han. Derfor har han tordnet mot kanadisk tømmerindustri og beskyldt kanadiske bønder for bokstavelig talt å ta livet av amerikanske bønder gjennom sitt brutale tollvern.

Og bak tordenen ligger reelle uenigheter om næringsinteresser. Det er nemlig også fristende å anta at Trump er helt på jordet. Men Trumps raseriutbrudd i handelssaker er ofte lettest å forstå som tivolispeilvarianten av reelle handelspolitiske bekymringer.

Uansett gjør utspillene situasjonen vanskelig for kanadierne. Enda vanskeligere ble det da det tidligere i høst var klart at trepartforhandlingene mellom USA, Mexico og Canada hadde ført til at Mexico og USA var i ferd med å bli enige om en reforhandling av den store Nafta-avtalen. Nafta har regulert handelen mellom de tre siden tidlig nittitall. Avtalen har vært kontroversiell, og har ført til store omkalfatringer, blant annet i hva slags jobber som gjøres hvor. Mye tungindustri er for eksempel flyttet til lavkostlandet Mexico, og det har vært en annen skyteskive for Trump.

Men den har fungert på et vis. Og noen av unntakene i avtalen - blant annet for melkebønder - har vært viktige for kanadierne å beholde.

Både Mexico og USA har det travelt med å bli enige. Amerikanerne vil helst ha avtalen signert før mellomvalget i november, og vil gjerne avslutte forhandlingene innen utgangen av september. Den meksikanske delegasjonen ønsker på sin side å avklare ting før landets nyvalgte president Andrés Manuel López Obrador, som står langt, langt til venstre for dagens regjering, tiltrer. I Canada, derimot, er det lokalvalg i Québec, en av de viktigste melkeregionene, i oktober.

Derfor er presset på Canadas statsminister Justin Trudeau enormt. Og kanadiske melkebønder frykter at han har noe å gi. Noe som vil gå ut over dem.