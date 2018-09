Viken viser vei i vellinga

Noen av spørsmålene en kan angripe tvang i regionreformen og «mysteriet Viken» med, er: På hvilken måte får innbyggerne i Østfold, Akershus og Buskerud mer demokrati og bedre tjenester av at fylkene tvinges sammen til én gigant-region? Hvem blir denne gigant-regionen til nytte for? På hvilken måte? Hvorfor starte med tvang framfor eventuelle nye fullmakter og nye oppgaver som skal overføres til de nye regionene?

Videre: Hvorfor tvinge noen fylker? Hvorfor får Nordland bestå, mens Finnmark og Troms skal tvinges? Ad Viken: Hvorfor tvinge sammen fylker som hver for seg er større enn sammenslåtte fylker? Agder-fylkene har vel om lag halvparten av Akershus’ innbyggertall. Hvorfor er det så viktig for regjeringa og eventuelt KrF å tvinge fram en gigant-region fra Halden via Eidsvoll til Hemsedal – med 1,2 millioner innbyggere? Akershus har bokstavelig talt Oslo i fanget: Bærum og Asker vest for hovedstaden, Romerike nord og Follo øst for. Oslo fikk slippe tvang, fordi Oslo ikke ville være med i Viken. Ja vel?! Verken Akershus, Østfold eller Buskerud vil inn i Viken.

Brekkstanga Viken kan først brukes på «småtteri» som Agder-fylkene og Vestfold og Telemark.

Regionreformen generelt og Viken spesielt var tema under NRKs «Debatten» torsdag. I kjølvannet av Debatten, kan vi fylle på med spørsmål som: Hvorfor framstår kommunalminister Monica Mæland som angstbitersk og nedlatende når fylkespolitikere fra Østfold, Akershus og Buskerud kommer med konkrete spørsmål og konkrete motargumenter? Hva er det som gjør at hun framfor å argumentere saklig, repeterer «fordi Stortinget har vedtatt det». Hvorfor avfeier Mæland alle motargumenter som «politisk spill» uten å presentere saklige motargumenter?

Igjen: Hvorfor repeterer Mæland «fordi Stortinget har vedtatt det» til det banale? Forventer kommunalministeren at velgerne skal falle for at hun er den eneste som forholder seg «formelt korrekt» i saken? Føler hun ingen plikt til å framføre argumenter i det offentlige ordskiftet? Handler det først og fremst om å presse KrF til å stemme «riktig» når saken kommer opp i Stortinget igjen? VGs Fridtjof Jacobsen kommenterte statsrådens argumentasjon slik etter Debatten i NRK: «Joda, Stortinget vedtok at storflyplassen skulle ligge på Hurum også.» Et forbilledlig svar på Monica Mælands monomani.

Når vi ennå ikke har fått troverdige svar på de mange påtrengende spørsmålene, er det rimelig å gripe til den mest nærliggende løsningen på «mysteriet Viken»: Viken som brekkstang. Viken som plog.

Sentralisering er et av den blåblå regjeringas viktigste ærender. Dermed kan det selvsagt være nyttig med en gigant-region å brøyte vei i vellinga med: «Se til Viken! Viken viser vei i vellinga. Slike regioner det vil gamle Norge ha! Sterke og bærekraftige.» Brekkstanga Viken kan først brukes på «småtteri» som Agder-fylkene og Vestfold og Telemark – og etter hvert Rogaland og Trøndelag, og flere til. Vil KrF være medansvarlige for å skaffe regjeringa en slik brekkstang? Hvilke argumenter har KrF på egen hånd for å tvinge Østfold, Akershus og Buskerud sammen? For å tvinge Finnmark mens Nordland får bestå? Helt konkret?

Det er liten grunn til å trekke KrFs gode intensjoner for regionreformen i tvil. Det besynderlige er at samtidig som regionreformen for alvor framstår som elendig politisk håndverk uten folkelig forankring, så står KrF-ere fram og vitner om sin troskap til reformen. Først ute var stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad, og med god regi kom gruppelederne i fylkene ham deretter til støtte. KrFs støtte er ikke ubetinget, men avhengig av de nye fylkene «får de riktige oppgavene». Hvorfor kom KrF-vitnemålet da før oppgavene ligger på bordet og kan diskuteres? For å posisjonere seg overfor den blåblå regjeringa kanskje? Men hadde de ikke gjort det enda mer effektivt ved å vente mes støtteerklæringer? Det kan ikke være så banalt som at KrF ville markere velvilje overfor høyresida i norsk politikk for å demme opp for ytterligere velgerflukt.

Hva om KrF ikke blir bønnhørt av verken Vårherre eller regjeringa? Hva om stortingsmeldinga som kommer 15. oktober ikke duger som grunnlag for KrFs støtte? Videreføres støtten til – og det nølende forsvaret av – regionreformen som «et kompromiss vi er med på» – helt til KrF blir stående som ansvarlige for både Viken og overkjøringen av Finnmark? Og neste år er det lokalvalg. To år senere er det stortingsvalg. De «gamle» fylkene er valgkretser. Det må en grunnlovsendring til for å fjerne dem.