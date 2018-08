Skal ikke Finnmarks befolkning ha rett til å kjempe for hva de mener er best for sitt eget fylke? Dersom svarene hadde vært nei, slik kommunalminister Monica Mæland tilsynelatende legger til grunn, så hadde vi heller ikke hatt folkestyre her til lands. Om svarene hadde vært nei, hadde vi rykket tilbake til start: Det gamle Venstres kamp, bøndenes kamp, mot embetsmannsstaten.

Stortinget er selvsagt i sin fulle rett til å endre et dårlig fundert vedtak. Finnmarkingene er selvsagt i sin fulle rett til å påvirke Stortinget til å endre sitt vedtak om tvangssammenslåing med Troms. Som kjent sa 87 prosent av finnmarkingene nei til tvangssammenslåing. En nasjonal meningsmåling gjennomført av InFact 11. mai i år, viste at 66 prosent av oss mener Stortinget må respektere folkeavstemningen i Finnmark. Kun 19 prosent mener at Stortinget ikke behøver å lytte til Finnmark. Vi er alle finnmarkinger – nesten.

Det er ikke dermed sagt at den blåblå regjeringa er like opptatt av folkestyret. Det kan selvsagt være fristende for ei mindretallsregjering å prøve seg på elitestyre. Tirsdag forsøkte parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, å legge press på KrF i VG: "Jeg legger til grunn at lovlig fattede vedtak skal oppfylles", sa Helleland. Høyres parlamentariske leder vet godt at dersom Stortinget kommer til et annet resultat når tvangsvedtaket kommer opp på ny, så blir det også "et lovlig fattet vedtak". Det vet heldigvis også KrF og Knut Arild Hareide, som etter all sannsynlighet kommer til å avgjøre Finnmarks skjebne i Stortinget.

Hva med regjeringspartiet Venstre? Ved festlige anledninger pynter Trine Skei Grande seg med Johan Sverdrup, parlamentarismen og folkestyre. Avskallingen og omdanningen av det gamle Venstre – det Venstre som samlet bønder til kamp for Formannskapslover og lokaldemokrati – må venstrefolk underslå for å kunne smykke seg med gammel storhet. Avskallingen og omdanningen av det gamle Venstre resulterte i dannelsen av to andre partier, Bondepartiet/Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Nordfjord står som en bauta over motmakt og gamle Venstre-prinsipper.

Annonse

Sett mot det opprinnelige, store folkepartiet Venstre, minner dagens mini-Venstre mer om Nils Kjærs Celius, enn om Johan Sverdrup. I Kjærs teaterstykke Det lykkelige valg, utbryter stortingsmann Celius: "Jeg svigter ikke min overbevisning. Hvem har sagt noget sligt sludder? Jeg bare, om du vil, opsætter min overbevisning. Jeg lar min overbevisning træde lidt i baggrunden, indtil der atter blir brug for den."

I går kom Venstre-ordfører Alfred Bjørlo i Eid i Sogn og Fjordane med en kraftig etterlysning av gamle Venstre-overbevisninger om lokal forankring av makt og respekt for distriktene.

I en kronikk i Nationen skriver Alfred Bjørlo blant annet: "Eg kan faktisk pr i dag ikkje kome på eitt einaste døme på at ein statleg reform Venstre nasjonalt har gått i bresjen for, er med på å styrke min kommune og min region. Medan døma på det motsette blir fleire og fleire. For å vere heilt ærleg: Eg veit rett og slett lenger ikkje om eg har Venstre på nasjonalt nivå i ryggen når det gjeld kva rolle den norske statsforvaltinga skal spele i å utvikle mitt lokalsamfunn. Det er inga hyggeleg kjensle etter over 30 år som medlem i det partiet som innførte det norske folkestyret – for at folket skulle ta makta over eit sjølvgåande statleg embetsverk på 1880-talet. (...) No får det vere nok med å vere lojal "partikanin" – no er det nødvendig å seie frå før det er for seint."

Alfred Bjørlo utdyper overfor Nationen: "Det heile fører til at Senterpartiet og andre får indirekte rett i at reformene blir sentraliserande. I Venstre og andre parti opplever eg ikkje at det er vilje til å bruke reformene til å bygge heile landet." Samtidig presiserer Bjørlo at han "framleis er eit godt stykke unna Senterpartiet". Presiseringen er nødvendig så lenge det er Sp som tydeligst formulerer det gamle Venstre-budskapet om folkelig forankring og respekt for distriktene. Mens Venstre-ledelsen stortrives i blåblått selskap, og Alfred Bjørlos mindre prinsipielle partifelle, André N. Skjelstad, serverer følgende logikk i Klassekampen: Når Ap-lederen støtter finnmarkingene, så vil Støre i praksis "bygge ned Finnmark". Mot Skjelstads pussige krumspring i kampen mot Finnmark, står ordfører Alfred Bjørlo i Nordfjord som en bauta over motmakt og gamle Venstre-prinsipper.

Én Venstre-ordfører gir dessverre "ingen sommer" – ingen garanti mot at Finnmark og folkestyret overkjøres i Stortinget. Garantien er en KrF-gruppe som respekterer Finnmark og folkestyret.

Oppsummert Stortingets rett 1 Stortinget er i sin fulle rett til å gjøre om vedtak, ikke minst vedtak uten utredet grunnlag og lokal forankring. Finnmarks rett 2 Om ikke finnmarkingene hadde vært i sin fulle rett til å påvirke Stortinget til å endre sitt vedtak, hadde vi heller ikke hatt folkestyre. Nye Venstre 3 Alfred Bjørlos mindre prinsipielle partifelle, André Skjelstad, driver kampen mot finnmarkingene med pussige krumspring.