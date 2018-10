Devin Nunes har en hemmelighet. Slik begynner en lang artikkel i tidsskriftet Esquire, som går uvanlig langt inn i å adekke grunnleggende destruktive mekanismer i amerikansk landbruk. Den handler om én ting, ett landbrukspolitisk grep: Den portugisisk-amerikanske Nunes-familien, en middels vellykket familie i et landbrukstungt område i vestkyststaten California, har flyttet hoveddelen av sin melkevirksomhet til et bestemt bygdeområde i midtvest-delstaten Iowa.

Når rikspolitikeren og melkebonden Devin Nunes intervjues på "sin" gård i California i disse dager, er det ifølge Esquire på onkelens gård intervjuene finner sted. Nunes-gården i California, i Nunes' valgkrets hvor han er gjenvalgt gang på gang på grunn av sin støtte til det lokale landbruket, ble solgt allerede i 2006.

I stedet skor Nunes-familien seg på billig arbeidskraft i et område som skal være beryktet for en slags samarbeidspakt mellom lokale bønder: Hvis noen tas av myndighetene for å bruke papirløse innvandrere til å gjøre de tyngste jobbene til lavest mulig betaling, skal de andre bøndene stille opp for dem i ettertid. Og ingen tyster til staten. Samtidig stemmer disse bøndene jevnt og trutt på Iowa-kongressrepresentant Steve King, en av president Donald Trumps ivrigste støttespillere som er beryktet for sin ivrige støtte til ulike "hvite nasjonalister" rundt om i USA og verden.

Å si det ikke er hver dag amerikanske medier dekker melkebønder, er å ta forsiktig i.

Men Devin Nunes er ingen tilfeldig valgt gårdbruker. I skrivende stund er Devin Nunes kanskje verdens viktigste melkebonde. Og selv om han bruker lite tid på melking for øyeblikket, er melk viktig for hans politiske fremtid.

Innerst inne handler saken, som så mange andre, om maktkampen rundt USAs kontroversielle president Donald Trump. Trump ble som kjent valgt selv om han fikk over tre millioner færre stemmer enn sin motkandidat. Siden har kontroversene tårnet seg opp: Er USAs president en serie-skattesnylter som bruker presidentvervet til å berike seg og familien, og som bare kom til vervet som en følge av organisert samarbeid med russiske aktører for å hacke motstandere, jukse med registreringer og manipulere amerikanske velgere?

Flere av president Donald Trumps politiske motstandere - og enkelte av hans nåværende støttespillere - er overbevist om at svaret på alle disse spørsmålene er ja. Hva det skal bety, er i ferd med å seile opp som en sentral sak i årets mellomvalg, et valg der alle setene i Representantenes hus og en tredjedel av plassene i Senatet står på valg.

I dag har Trumps parti Republikanerne flertall begge steder. Det har ved en tilfeldighet gjort en av amerikansk politikks relativt få bønder til en hovedperson i maktkampen knyttet til korrupsjons- og samrøreanklagene mot Trump.

I Representantenes hus leder den portugisisk-amerikanske melkebonden Devin Nunes etterretningskomiteen. Mens mye av spenningen knyttet til etterforskningen av Trump er knyttet til den justisdepartementsoppnevnte spesialetterforskeren og tidligere FBI-direktøren Robert Mueller, har etterretningskomiteen gjennomført sin egen undersøkelse av påstanden om russisk innblanding i 2016-valget.

Den undersøkelsen, som nå er avsluttet uten en omforent konklusjon, er blitt sterkt påvirket av Nunes. Selv om Nunes på et tidspunkt ble tvunget til å erklære seg inhabil i selve etterforskningen, som medlem av Trumps presidentapparat, beholdt han som komitéleder retten til å blokkere innkalling av vitner i saken. Den brukte han flittig. Han har også offentliggjort flere av vitneintervjuene som til slutt ble gjort, men hemmeligholder seks intervjuer som ifølge Nunes' Demokrat-motpart Adam Schiff er blant de viktigste.

Når Nunes nå stiller til gjenvalg, er resultatet at den landbrukstunge valgkretsen hans i Innlands-California må ta stilling til om representanten de kjenner mest for hans kamp for å sikre vannrettigheter for landbruket, har et medansvar for handelskrigen som rammer produksjonen deres. De må spørre seg om han driver med urent spill i etterforskningen av globale maktpolitiske grep på et så høyt nivå at det virker fullstendig virkelighetsfjernt for hverdagen til en gjennomsnittlig amerikaner.

Målingene foreløpig tyder på at Nunes' holder på nok velgere til at han vil klare å beholde plassen, selv om motstanderen Andrew Janz har høyere oppslutning enn noen av Nunes' andre utfordrere de siste åtte årene. Storpolitikken beveger noen velgere, men ikke mange nok. Da kan det gi større problemer for ham at mediene nå har begynt å granske gårdsdriften til Nunes-familien.