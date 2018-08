Velferd og vedfyring

Det er vedsjau på bruket. De to yngste går på akkord med egen arbeids-umoral, og pakker ved i sekk. Også avlønningen er på akkord.

Arbeidet innbyr til hyppige pauser og refleksjon rundt arbeidets verdi: Veden som ligger sirlig i 60-literssekker, har større verdi enn da den lå løs i en haug. I haugen var den imidlertid mer verd enn før den ble kappet og kløvd.

Minsten mente at siden han innsats var nærmest markedet, kunne han selge veden og ta alt i lomma. Inntil jeg minnet ham på at da måtte han også kjøpe ny vedmaskin til 80.000 når den gamle er utslitt. Han gikk tilbake til akkord umiddelbart.

Vår felles vedhaug er diger. Men den vokser ikke like fort som før. Det blir færre i øksefør alder som hogger og kløver, og flere eldre og pensjonister som trenger ved. Og vinteren kommer, sier Erna "Jon Snow" Solberg.

– Hvis vi ikke skal kutte i velferden i framtida, må flere begynne å jobbe, advarer statsministeren. Snart vil bare to av tre i yrkesfør alder jobbe. I tillegg blir andelen av befolkningen som er mellom 18 og 67 år, mindre.

Solberg antyder at normalarbeidstiden må øke fra 37,5 timer til 43 timer i uka, samtidig som sysselsettingsandelen ikke må falle, hvis alle skal få. Det er nok slitsomt å hogge ved, men det er er enda mer slitsomt for en politiker å hogge i velferden. Flere må sage, eller så må de som sager, stå lenger i arbeid.

På bruket tasser bestefar rundt og rydder kvist og flis på arbeidsplassen, så ungdommen kan konse på pakkingen. Slik får man også utvekslet historier om fordums vedarbeid, slik at de unge slekter skjønner hvor heldige de er som slipper å øksekløve en favn i snødrevet før dugurd.

Ytre venstre vil kutte i normalarbeidsdagen, et tiltak som vinner umiddelbar åtgaum hos mine yngre vedarbeidere. Tanken bygger på en forestilling om at det går an å skatte vekk eller omorganisere vekk misforholdet mellom dem som skaper og dem som forbruker. Hver og en kan hogge mindre, så kan de rike skogeierne hogge veden sjøl og dele den med oss. Da blir det nok til alle likevel.

Den grønne venstresiden, også kalt MDG, mener folk flest er klare for mindre ved. Akkurat det prøver jeg jevnlig å teste ut på bruket: Når eldre og kvinnelige beboere hevder seg å fryse, tar jeg frem termometeret og viser dem at innetemperaturen er 21 grader, og at inneklimaet derfor, ifølge Enova, ikke kan karakteriseres som "kaldt".

Mine argumenter faller som rå older på oppvarmet flisgulv. Ovnen fylles opp med ved, og den forbruksdrevne komfort brer seg i stua.

Det samlede skattenivået i Norge er neppe for høyt. Spørsmålet er likevel hvor mye det kan øke før det påvirker lysten til å investere i ny virksomhet i landet. Uaktet hvor mange rike det finnes å beskatte i Norge, er det en kjensgjerning at økte skattinntekter ikke kommer fra prosenter og satser. De kommer fra skattytere og -objekter. Vedskog kan nok ikke flyttes ut av landet, men firmaer og folk flyttes, og flytter, over landegrenser. Det kan man mislike, men utflyttede betaler ikke skatt. Ikke misnøye heller.

Hvilket er like greit. Det er veldig vanskelig å mislike at det kom inn mye mer kommuneskatt i 2017 enn hva forskerne forventet. Og at skattinngangen til staten økte 65 milliarder kroner mellom 2013 og 2017. Selv om skattesatsene gikk ned.

Dette er fakta. Årsakssammehengene er diskutable og politiserte: Det er mulig at dersom regjeringen ikke hadde kuttet skattene og avgiftene til "de rike" (lavinntektsgrupper betaler som kjent ikke moms eller kjøper bil), ville økningen i skattinngang ikke vært 65, men 87 milliarder.

Regnestykket bygger på forutsetningen om at hardere skattede vedarbeidere arbeider like mye. Her på bruket har de minste skattyterne frikort. Men jeg kunne kuttet i betalingen per pakket vedsekk, og heller brukt pengene pengene på klær, mat og lørdagsgodt til dem isteden. Det ville vel gitt maksimert velferd på bruket? Dessverre. Det ville drept arbeidsmoralen. Det blir ikke skatt av en sekk som er tom, for å parafrasere Thorbjørn Egner.

Oppsummert Et sprik 1 Forholdet mellom hogst og fyring merkes i nordmenns vedsjul. Det merkes i samfunnet også. Motivasjon 2 Samfunnsgagnlig arbeid smaker best når det blir igjen litt i egen lomme. Felles sak 3 Ganske mange må belage seg på å produsere litt lenger.

Økt offentlig velferd vil kanskje kunne finansieres gjennom økte skatter. Det betyr samtidig mindre velferd i folks privatliv. Det er en krevende kombinasjon å selge inn, selv i Erik Brofoss' fosterland, han som skrøt av hvor høye skatter man kunne tilvenne oss nordmenn. Vel er vi glade i fellesskap, men vi går ikke på vedsjau hos naboen før vårt eget vedskjul er fullt.

Jeg tror vi gjør best i å forutsette at alle i Norge vil ha god og varm velferd i stua og i samfunnet, og at vi som kan, tar øksa og hogger ved. Mine egne sønner har allerede omsatt sin lønn for ved-strevet i nye spill til PC-en, slik at de kan gønne ned hverandre i Call of Duty. Det blir da litt temperatur av det også.