Tøysete og rar regionreform

Så kan vi endelig ønske velkommen til Viken region. Den som trodde at den nye regionen, med sitt kraftfulle innbyggertall på 1,2 millioner innbyggere, er et flaggskip for stortingsflertallets regionale visjoner, må tro igjen.

Viken er selve symbolet på alt som har gått galt med regionreformen. Den er en bauta over dårlig politisk håndverk. Det er fortsatt ikke, selv etter utallige oppfordringer, lykkes å få noen av de ansvarlige til å gi en troverdig forklaring hvorfor det er nødvendig eller hensiktsmessig å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud.

Det er ikke så rart, ettersom det knapt finnes noen rasjonelle grunner til å slå sammen nettopp disse tre fylkene. Vikens tilblivelse er et resultat av et politisk skapt behov for å slå sammen noe, slik at regionene kom ned i et for regjeringspartiene akseptabelt antall.

Ettersom alle beslutninger er tatt på bakrommet, kan vi ikke vite sikkert hvordan dette foregikk, men det er fristende å tro at fordi noen i forhandlingsdelegasjonen har holdt hånda over Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland, måtte Østfold, Akershus og Buskerud finne seg i å bli Viken. Fordi noen fylker fikk fortsette alene, ble det et restopplag av fylker som måtte slås sammen.

Med det politiske presisjonsnivået disse partiene har vist i arbeidet med regionreformen, er det jo en Guds lykke at Østfold, Akershus og Buskerud faktisk (så vidt) deler grenser. For i bakvendtland, der øst er vest og fem og to er ni, går som kjent alt an.

Mandag ble KrF enig med regjeringspartiene om oppgavefordelingen, altså hvilke arbeidsoppgaver de nye regionene skal løse etter sammenslåingene. Lista sto i stil med selve regioninndelingen, den bar preg av å være en litt tilfeldig sammenrasket liste over (mest) små og store ting som statsapparatet aller nødigst kan gi fra seg til fylkespolitikerne.

Enigheten betyr etter alt å dømme at flertallet på Stortinget står fast på regioninndelingen, altså at Finnmark skal tuktes inn i Troms og at Viken faktisk blir en realitet. Nå er håpet blant regjeringspartiene og KrF at det etter denne avklaringen skal bli ro om regionreformen.

Det er et håp det er lett å forstå. Reformen har skapt ondt blod, ikke bare mellom tvangsrammede fylkespolitikere og staten, men også mellom politiske partier. «Søsterpartiene» KrF og Senterpartiet har havnet på hver sin side av konflikten. Mens KrFs Kjell Ingolf Ropstad utroper reformen som «det største distriktsløftet i moderne tid», hevder Sps Trygve Slagsvold Vedum at det er «ren sentralisering».

Hvis Stortinget vil ha respekt for sine vedtak, bør det gjøre bedre vedtak enn disse.

Begge kan ikke ha rett samtidig. En av dem står i fare for å framstå som «komiske Ali», Saddam Husseins propagandaminister som erklærte Iraks seier mens amerikanske stridsvogner valset fram i bakgrunnen. Om Ropstad skal unngå å tape duellen med Vedum, må KrF i alle fall sørge for at det kommer både flere og tyngre oppgaver på lista.

Det vanskelig å se for seg at roen senker seg over reformarbeidet med det første. Finnmarkingene lar garantert høre fra seg også i fortsettelsen. Viken region vil for all framtid stå som et lysende eksempel på Otto von Bismarcks angivelige utsagn: Det er to ting du ikke vil vite noe om – hvordan pølser blir laget og hvordan politikerne tar avgjørelser.

Dessuten nærmer det seg et lokalvalg. Både KrF og regjeringspartiene kan være trygge på at opposisjonspartiene vil gjøre et relativt stort nummer ut av regionreformen. Den foreløpig beste karakteristikken kommer fra Rødts Bjørnar Moxnes: «Først ble kartet tegnet opp i blinde, før man visste hvilke oppgaver de nye fylkene skulle få. Når dette til slutt avgjøres i det skjulte, går det fra vondt til verre. Jeg synes det er feigt og udemokratisk».

Kommunalminister Monica Mæland har på sin side framholdt at det er motstanderne av regionreformen, og da særlig finnmarkingene, som har vært udemokratiske. I Norge er det tradisjon for at man følger opp det Stortinget har bestemt, påpeker hun.

Det er selvsagt en god tradisjon, og som vi bør ta vare på. Likevel, hvis Stortinget vil ha respekt for sine vedtak, bør det gjøre bedre vedtak enn disse. Regionreformen er snekret sammen av partier med høyst ulike intensjoner og interesser, og resultatet ble et kompromiss ingen liker og som svært få utenfor forhandlingsrommet kan ha tillit til.

For i bakvendland, der er de like tøysete og rare alle mann.