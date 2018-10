Storslegge og silkehansker

Vanligvis tar debattene i landets øverste folkevalgte forsamling utgangspunkt i konkrete saker og konkrete forslag. Trontaledebatten er annerledes. Den tar et løselig utgangspunkt i trontalen, regjeringens tale om «rikets tilstand», som presenteres ved Stortingets årlige åpninger.

Derfor er trontaledebatten en generell debatt. Partiene og representantene kan ta opp nær sagt alt som ligger dem på hjertet.

Ettersom utgangspunktet er regjeringens programerklæring for det kommende året, går mye av debatten ut på å forsvare eller angripe regjeringens politikk – avhengig av om en sitter i opposisjon eller i posisjon.

Derfor kalles trontaledebatten gjerne for opposisjonens debatt. Den kan også framstå litt forutsigbar. Er du opposisjonspolitiker, er du nesten programforpliktet til å mene at regjeringens politikk er mer eller mindre håpløs. Representerer du et regjeringsparti, vil du som oftest mene at ting tross alt er bedre enn opposisjonen vil ha det til.

I skrivende stund, nær tre timer ut i maratondebatten, virker det som debatten preges av at ingen er helt sikker på hvem som egentlig sitter i opposisjon eller i posisjon om kun kort tid. Som kjent skal KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november gjøre et såkalt retningsvalg. Resultatet kan bli at KrF søker mulighetene for regjeringsmakt sammen med Sp og Ap, og sånn sett gir den sittende regjeringen avskjed.

Rett nok manglet det ikke på den sedvanlige kritikken mot regjeringens politikk. Aps Jonas Gahr Støre pekte på at tilliten i samfunnet faller, fellesskapene svekkes og ulikhetene øker. SVs Audun Lysbakken tok fram storslegga, og listet opp 15 «smålige» og «usosiale» kutt regjeringen har gjort overfor de som har minst, og som SV vil at Stortinget skal pålegge regjeringen å utrede konsekvensene av.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad var ikke dårligere, og tok i kjent stil et oppgjør med regjeringens reformer som Sp mener virker sterkt sentraliserende, og i særlig grad nærpolitireformen som hun konsekvent omtalte som fjernpolitireformen.

Det mest slående med trontaledebatten var likevel underteksten, den spesielle politiske situasjonen der KrF snart kan vippe til høyre eller venstre. Innleggene fra de ulike «blokkene» var mer verdibasert enn vanlig. Representantene på venstresiden var opptatt av fellesskapene, representantene fra regjeringspartiene snakket om likeverdet – og nødvendigheten av å sette menneskene foran systemene.

Dette er avveininger som går rett i kjernen på den diskusjonen KrF står i. Både høyre- og venstresiden tilpasset retorikken slik at det skulle klinge best mulig i ørene på den jevne KrF-velger.

Så gikk KrF-leder Knut Arild Hareide selv på talerstolen. For første gang merket publikum fotografenes tilstedeværelse, der klikkene fra kameraene nesten fungerte som en trommevirvel på et sirkus. Det var som om noe spennende skulle skje.

De som ventet på noe oppsiktsvekkende fra Hareides side, ble nok skuffet. Hareide holdt seg til eget partis prioriteringer, og ba om støtte til en barnereform. I praksis handler dette om økt barnetrygd, mer rettferdig ordning for fødselspenger og gratis barnehage for barn nummer tre og oppover. Partiets forestående retningsvalg ble ikke nevnt med et ord.

Etter de parlamentariske ledernes innlegg åpnes det for replikkvekslinger. Det vanlige er at replikkvekslingen enten er konfronterende eller et hyggelig oppspark, avhengig av om replikanten tilhører en politisk motstander eller samarbeidspartner.

Etter Hareides innlegg tok Anniken Huitfeldt (Ap) ordet for replikk, og utfordret ham på hvordan KrF ser for seg at de norske fødselstallene skal stige. Det er vel noe i nærheten av en lissepasning for en KrF-leder.

Det fikk neste replikant, Marit Arnstad, til å konstatere at det ikke lå an til så mange eller så strenge replikker til Hareide i denne trontaledebatten. Selv lurte hun på hva Hareide måtte mene om regjeringens forslag om å redusere den ukentlige postombæringen til 2,5 dager.

I en trontaledebatt blir gjerne de politiske avstandene forstørret, og slagordene og karakteristikkene heves opp til nivå som av og til nærmer seg en valgkamp. Tirsdagens debatt viste imidlertid at det også er plass for silkehansker.