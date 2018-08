Søreides islandske Acer-tokt

Kort fortalt: Nei. Egentlig ikke. Det er jobben til en norsk utenriksminister å fremme Norges interesser. Og hvis Søreide prøver å presse islendingene til å godta Acer, gjør hun det tross alt med stortingsflertallet i ryggen.

Saklig uenighet og forsøket på å overkomme den med fredelige midler er kjernen i moderne diplomati. Så sånn sett er det greit. Men det er også greit med et lite forbehold. For selv om Søreides opptreden ser ut til å være klart innenfor rammene av vanlig utenriksministeraktivitet, er det også på sin plass at andre norske politiske aktører gir klar beskjed til islendingene om at dette ikke er en sak nordmenn akkurat er hundre prosent enige om.

For det handler selvfølgelig om Acer, EUs nye energiregulatorsamarbeidsorgan. På papiret et normalt kjedelig stykke EU-byråkrati. I praksis en så het potet at den kunne drive et gjennomsnittlig tysk atomkraftverk. Selv om en legger all godvilje til, og klarer å skille snørr fra bart i den separate strømprisdebatten, er det ikke uten grunn at byrået er blitt omstridt både i Norge og på Island.

EUs energipolitikk er tuftet på mer konkurranse og mer strømlinjeforming av strømlinjene mellom de ulike EU- og EØS-landene. Men Norge og Island er europeiske annerledesland, også i energisektoren. Norsk vannkraft og islandsk vannkraft og jordvarme er verdier det er verdt å verne. Med alt det innebærer av muligheter, men også av risiko. Man kan mene hva man vil om teorien om norsk vannkraft som "EUs batteri" og hva det vil bety for strømprisutviklingen. Men siden EU allerede uten hell har forsøkt å tvinge Norge til å åpne for evig salg av norske vannkraftkilder, er det uansett ikke spesielt paranoid å mistenke at det i tillegg finnes en potensielt ustoppelig liberaliseringsnisse på Acer-lasset.

Etter en opphetet debatt har det norske politiske flertallet likevel vedtatt at Acer skal være rikets lov i Norge. Søreide skal derfor ha antydet overfor islandske medier at det ville vært uheldig for Norge om den islandske SV-regjeringen legger ned EØS-veto mot energibyrået Acer. Når Nei til EU så beskylder henne for uforskammet innblanding i islandsk politikk fordi, skyldes det derfor mer enn respekten for det for tiden rådende flertallet i Islands Allting. Inngrepet må ses med lokale norske briller.

Annonse

Oppsummert Sier fra 1 1 Utenriksminister Ine Marie Søreide (H) advarer islandske politikere mot å legge ned EØS-veto mot EUs energibyrå Acer. Sier fra 2 2 Nei til EU fremstiller det som en ublu innblanding i islandsk politikk. Det er å overdrive. En liten tue 3 Faktum er at norsk Acer-motstand nå avhenger av at Island i praksis overkjører det norske ja-et ved å si nei i EØS.

Og forklaringen er meget enkel. Island er norske Acer-motstanderes siste ess i ermet. Sier islendingene nei, spiller det norske ja-et til Acer ikke lenger noen rolle.

Er ikke dette også udemokratisk? Det er i hvert fall ikke umulig å fremstille det som i gråsonen. Prinsipielt er det ikke nødvendigvis heldig at den islandske vetoretten i praksis overkjører Norges ønsker, heller.

Men retten til å stritte imot et flertallsvedtak er en viktig del av demokratiet. Når Norge velger å godta Acer, er det ifølge noen Acer-motstanderne ikke bare feil valg, men grunnlovsstridig: Et feilsteg med potensielt problematiske konsekvenser for det norske demokratiet. Derfor vil mange ihuga Acer-motstandere mene det er verdt å bruke smutthullene som finnes i spillereglene for å parkere avgjørelsen til norske folkevalgte. Ut fra antakelsen om at folk flest, eller "folkeviljen", krever noe annet enn det de folkevalgte har vedtatt.

Strategien er ikke uproblematisk. Et lov- og normbasert demokrati er et sårbart byggverk. Å bruke smutthull for å vinne en amper strid, kan svekke stabiliteten i byggverket.

Men Stortinget har selv sine svin på den skogen. Teknisk og juridisk sett kan Stortinget omskrive, bryte eller kompromisse mange av sine egne regler. Når det skjer, havner vi raskt langt inne i den mer usmakelige delen av demokratiske pølsefabrikken. Bak lover og vedtak ligger kompromiss, potensielt tvilsomme tekst- og praksisfortolkninger, og et ofte ugjennomsiktig virvar av egeninteresse og motstridende prinsipper. Og mens politikerne går seg vill i symbolpolitikk og hestehandler, fattes vedtak med potensielt store ringvirkninger for velgernes hverdag.

Acer er blitt en slik strid. Stortingsflertallet som støtter Acer, mener nok oppriktig at økt europeisk energisamarbeid på EUs etablerte premisser er viktig for Norge. At utenriksministeren informere islendingene om dette, er helt kurant. Men respekten for det norske og islandske demokratiet krever at andre norske interesser minner om at Acer ikke har vært noen ukontroversiell sak i Norge heller. Islandske politikere trenger også mest mulig informasjon før de fatter sine vedtak.