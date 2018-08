Skinnselgere på bærtur

I juni 2011 var det frenetisk aktivitet på Stortinget. Et nytt rovviltforlik var banket, og mange hadde bjørneskinn til salgs.

«Vi tar ned bestandsmålene, vi får færre rovdyr og vi forsterker den lokale forvaltningen» strålte Høyres Frank Bakke-Jensen. Forliket skapte bekymring hos ulvesafari-gründer-Terje Bråten på Elverum.

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) gjorde ikke stort for å berolige ham: Det skulle bli økte jaktkvoter og færre hannbjørner i prioriterte beiteområder. Solheim hadde nylig besøkt sauebonde Kristian Dahl, som tapte 19 søyer og 24 lam til bjørn året før.

"Mitt håp er at det nye forliket vil bidra til å bedre situasjonen for Dahl og andre saueeiere som tidvis har store tap", sa Solheim. Han visste ikke, han forventet ikke, men han "håpet" det skulle bli bedre. Det var lurt av ham.

Noen gikk nemlig på gummisåler rundt redde rovdyrvenner og frådende Frp-ere med bjørnejakt i siktet denne sommeren. Noen som visste at neida, det ville ikke bli noen storstilt rovdyrjakt.

Hva fikk Stortinget høre om dette? Ingenting. Ingen byråkrat advarte om at formuleringene de parlamentariske lederne finpusset på i sene kveldstimer, ville være døde og maktesløse i møte med loven.

I 2011 snakket Erik Solheim varmt om regionale rovviltnemnder ("Den vet best hvor skoen trykker som har den på"). I Trøndelag trykker skoen i år riktig heftig ned i blodstenket myr og utrevne sauetarmer rundt omkring på beitene. Klima- og miljøminister Ola Elvestuens svar er å redusere prioriterte beiteområder (mot rovviltnemndas vilje) og avslå bjørnejakt (mot rovviltnemndas vilje).

Trønderske stortingspolitikere fra regjeringspartiene, til og med Elvestuens egen, gjør opprør. Samtlige trønderske ordførere som ikke kommer fra Byåsen i Trondheim, og det er 46 av 47, gjør opprør. Samtlige rovviltnemnder som ikke er ledet av en MDG-er, gjør opprør.

Samtlige trønderske ordførere som ikke kommer fra Byåsen, gjør opprør. Samtlige rovviltnemnder som ikke er ledet av en MDG-er, gjør opprør.

Annonse

Høyres varaordfører i Oppdal lurer på hva Elvestuen vil gjøre med jerven som herjer i Oppdal. Siden kommunen er kartfestet som "beiteprioritert" har oppdalingene fått det for seg at beitedyr har forrang.

Elvestuens avdelingsdirektør Torbjørn Lange svarer at oppdalingene må regne med tap av beitedyr. Nå har Stortinget riktignok vedtatt at det ikke skal være skadegjørere som tar beitedyr i Oppdal. Hvorfor man må regne med tap til dyr som ikke skal være der, forklares ikke.

Oppsummert Solgte skinn kjapt 1 Tidenes rovdyrjakt, umiddelbar fjerning: Store ord satte seg ikke i halsen da Stortinget vedtok nytt rovviltforlik. På trynet 2 Rovdyrbyråkratiet, og enkelte politikere, forutså at forliket ville møte veggen i byråkrati og regelverk. Får den ikke opp 3 Rovdyrstammer og -skader holdes ikke nede av impotente formuleringer. Neste rovviltforlik må ha lovs form.

Erkjennelsen om Stortingets naive og tannløse rovviltforlik siger inn, vedtak for stortingsoverprøvende vedtak. I 2016 kom det fram at man ikke kan skyte rovdyr som Stortinget har vedtatt er overtallige, bare fordi de er overtallige.

Bunads-Høyre har vært like tannløs mot rovdyrene som Sp var i rødgrønn regjering. Trygve Slagsvold Vedum er like lur i formuleringene i år som Erik Solheim var i 2011: Vedum krever at statsministeren "må ta grep" for å gjenvinne kontrollen over rovdyrene, men vil ikke svare på hvilke grep det kan være.

"Rovdyr som truer eller tar bufe skal nå tas ut umiddelbart", sa Frps Jon Gåsvatn i 2011. I 2018 avslår Ola Elvestuen jakt på slagbjørn av begge kjønn i Meråker, der saueblodet renner i beiteprioritert område. I går sanket Marthe og Ola Morten Græsli i Tydal hjem restene av saueflokken sin. Bjørnejegerne i området får ikke bruke sporhunder. Norske forskere har funnet ut at de "stresser bjørnen". I Sverige er samme hunder vanlig å bruke, men svenske bjørner eier ikke stress. Du har vel lest tegneserien "Bamse"?

Willy Ørnebakk så at de som pratet rovdyrkritisk i 2011, manglet hoggtenner. "...mye fordi selve stortingsvedtaket (rovviltforliket) ikke settes ut i livet før en lov eller forskrift er laget eller endret", advarte Ørnebakk, som da var leder av rovviltnemnda for Troms og Finnmark.

Siden Frank Bakke-Jensen spådde færre rovdyr, har vi fått flere. Der han spådde sterkere lokal forvaltning er den lokale forvaltningen overprøvd og i opprør. Snart vil det komme et nytt rovviltforlik, slik det bruker å gjøre. Men hva skal det stå der? At det skal være minus fem rovdyr i beiteområder? At fire av tre hannbjørner skal tas ut?

Verken beitebrukere eller distrikter trenger at Stortinget lissom-tøffer seg i et nytt puseforlik. De trenger lovendring. Regler som står i veien for Stortingets bestandsmål, kan fjernes av Stortinget. Forskrifter som hindrer effektivt uttak av skadegjørere, kan pålegges fjernet av Stortinget.

Det tror jeg ikke det er flertall for. Men pratmaking er tverrpolitisk.