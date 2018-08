Provokasjon og dannelse

I unge år kledte man seg ikke, man ble kledt. Modern fremskaffet de nødvendige jordfargede pologensere og dro dem på en. Da man lærte å kle på seg, ikledte man seg det som lå fremst i klesskapet. Som modern hadde lagt der.

Senere, i forsøksvis moden alder, kler menn seg selv. De lærer at det betyr noe hva de ikler sitt legeme og sine attributter. At man ikke møter til barnedåp i kirken med Cannibal Corpse-skjorte. At man ikke setter en sticker med "Pussy Patrol" på bakruta der det allerede står "Barn i bilen".

Fremskrittspartiets landsmøter har ikke fjøslykt i i døra lenger. Møtene er blitt stedet for ambisiøst beslipset ungdom i ulike aldre og statlige lønnstrinn. Men på landsmøtet i 2015, da det drev i land døde båtflyktninger over hele Middelhavet, iførte Per Sandberg seg en skjorte der det sto "Good Journey" og "Sea Adventures."

"Den skjorta til Per Sandberg er faen meg et bunnmål av politisk anstendighet. Drittparti" twitret forfatter og forlegger Anders Heger ifølge Nettavisen. KrFs fylkesledere viftet med moralske pekefingre så det suste i lufta. Men Sandberg bedyret at han bare tok det så lå fremst i klesskapet.

"Mitt budskap kommer fra det jeg sier, ikke fra en t-trøye," sa Frp-nestlederen til DN.

Og overså 2500 års politisk historie. Romerne lovregulerte adgangen til å ikle seg toga og fargen purpur, for ikke å la plebeiere skli opp på Kapitol og inn i politikernes rekker med kniv og gift (verktøy patrisierne håndterte fint selv). Det heter ikke "keiserens nye talebudskap", det heter "keiserens nye klær".

Steinar Bastesens gamle klær ble beslaglagt av amerikansk toll. Først etter en rettssak fikk kystpolitikeren sin velbrukte og selvskutte selskinnsvest tilbake, etter et besøk i Disney og Keikos hjemland. Politikken var klærne, og klærne var mannen.

Iransk klespoliti lot Per Sandberg passere tollen tidligere i sommer, selv om han var iført sandaler med sokker oppi. Det skyldes nok at sandalene til Sandberg har gummisåler. Med dem tasset statsråden rundt i islamistregimet sammen med en iransk miss og eks-asylsøker. På privat ferietur.

Annonse

Iransk klespoliti lot Per Sandberg passere, selv om han var iført sandaler med sokker oppi. Det skyldes nok at sandalene til Sandberg har gummisåler.

Denne uka eksploderte Ola Elvestuens bryllupsbilder i media. For hva sto øverst på bryllupskaken til klima- og miljøminister Elvestu' og fru? Ikke et lite brudepar, ikke en partilogo, ikke en kamel til avspising for Venstre-folk som i fjor lovet å ikke regjere med Frp. Men to ulver.

Akkurat som Per Sandberg skyter Elvestuen sine ulver (i overført betydning. Slapp av, Lars Haltbrekken) inn under den private sfære. Da er det veldig rart at både Venstre, bryllupsgjester og Bahareh Letnes har spredt bilder av bryllup og ferietur ut over hele Internett som hakka ulvemøkk i en DNA-lab.

Statsrådsrollen kan ikke legges igjen i passkontrollen på Gardermoen eller i kirkedøra under brudemarsjen. Like lite som bygdelensmannen kan ta av seg politilua og ta seg en knert heimert på fest på Skogn, kan en statsråd henge hatten på en knagg. Dette vet iransk etterretning alt om. (Hva den ellers vet alt om, vet knapt noen andre, og iallfall ikke Erna Solberg.)

Oppsummert Visuell kommunikasjon 1 Om det talte ord er aldri så godt, vil folk se på hva politikere har på seg og rundt seg. Aldri privat 2 Provokasjoner og blundere som gjøres offentlige, er offentlige. Se mellom fingrene 3 Ikke alt fortjener vår høylytte indignasjon. Dårlig oppførsel kan også overses.

Elvestuens kakepynt kan ha vært tilfeldig. Konditoren kan ha glemt å etterbestille plastfigurer, og måtte kanskje skrape bunnen i pynteskuffen. Det er også mulig at Elvestuens kakepynt kan ha blitt manipulert av kamo-aktivistene i organisasjonen "Rovviltets Røst".

Det er også en liten mulighet for at Elvestuen eksplisitt ønsket seg ulv på kaka. De fleste menn ville ikke en gang tenke på å ta med et betent stridstema fra jobben, og plassere det sentralt på toppen av bryllupskaken for sin brud, slekt og venner på den store dagen. For noen kan det likevel føles naturlig. Hva vet jeg?

Et enda mer betimelig spørsmål er hvor mye energi vi skal bruke på billig provokasjon. Knutsen & Ludvigsen sang det allerede i 1983: Kan det være nødvendig å være så sint?

– En skam for landet, sa Sps Heidi Greni om kakepynten til Elvestuen. Venstres slipsflanør Sveinung Rotevatn svarte med å dra "kritiser de som kritiserer"-kortet, og kalte Sps ulvefobi for "ayatollah-politikk". Og slikt har jo Rotevatn kompetanse på, siden han sitter i regjeringsapparat med Per "grattis med islamist-revolusjonen" Sandberg.

Sandbergs skjorte, Bastesens vest og Elvestuens kake handler litt om politikk og mye om provokasjon. Først og fremst handler det om dannelse, både hos avsender og mottaker av de vulgære budskap. Vi får de politikerne vi fortjener. Koleriske kles- og kakekritikere kan lære av britene, som sier at å være gentleman ikke er å beherske all etikette. Å være gentleman er å overse at andre ikke gjør det.