Sjuke og rike i verdas beste land

La meg starte på nytt. Noreg – landet med den (nest) høgaste sysselsetjinga av kvinner, verdas beste likestilling og verdas mest bortskjemde næringslivsleiarar. Sistnemnde gruppe vil helst ikkje betale skatt, helst ikkje betale (god) løn og helst ikkje sørgje for at dei tilsette kan vera heime i febertåka utan å samstundes uroe seg for om dei klarar å betale rekningane sine neste månad.

Nok ein gong er det sjukefråveret det handlar om. Årsaka er sjukeløna, som mellom anna Civita, Unge Høgre og Bedriftsforbundet (framleis) meiner er for god til å kunne vare. Ingenting nytt der i garden. Svara frå LO er også dei same som alltid. Debatten har ikkje rikka seg eitt steg framover.

Dermed står me på staden kvil i debatten om sjukeløna. Kritikarane av sjukelønsordninga meiner den har vorte meir heilag enn ei ku i India, at stortingspolitikarane vegrar seg for å ta grep. Statsminister Erna Solberg frå partiet Høgre vil derimot ikkje gjera noko med ordninga, og no sist meiner jo me heller må jobbe meir.

Om det då ikkje er slik at norske bedriftsleiarar meiner at deira eigne tilsette skulkar jobben frykteleg mykje, må det vera lov å spørje kvifor bedriftene meiner det er ein god ide å ha sjuke folk på jobb.

Men la oss no sjå på det dokumenterte sjukefråveret. Ifylgje tal frå SSB har sjukefråveret i prosent vore meir eller mindre stabilt sidan 2013. Det totale sjukefråveret har vore mellom 6,3 og 6,5 prosent, der eigenmeldt sjukefråver (kortidsfråver) er stabilt rundt 1 prosent, og legemeldt sjukefråver (mykje langtidsfråver) er rundt 5,3 prosent. Me veit også at rundt 11 prosent av arbeidsstokken står for 80 prosent av fråveret.

Samstundes har norsk næringsliv dei siste åra fått milliardar i skattelette i dei siste fem statsbudsjetta.

Det er openbert ikkje nok. I eit likelydande innlegg har fleire regionleiarar i Bedriftsforbundet i sumar sendt ut ei lesarinnlegg der dei meiner det er «på tide å snakke om kortidsfraværet». Det bør me jo gjera, sjølvsagt, særleg for å finne ut meir om reelle årsaker og kostnadar ikkje berre for arbeidsgjevarane, men også for arbeidstakarane.

Sistnemnde gruppe er naturleg nok ikkje fremst i pannebrasken i Bedriftsforbundet, som organiserer små og mellomstore bedrifter. Men også i små og mellomstore bedrifter har ein alt å tene på å ha eit godt arbeidsliv.

I ein ny rapport Bedriftsforbundet har fått NyAnalyse til å utarbeide, blir det slått fast at korttidsfråveret, som bedriftene må dekkje, kostar næringslivet 36 milliardar kroner. Årleg. Små og mellomstore bedrifter sin kostnad er 22,5 milliardar. Årleg. Det er smått overveldande, særleg i lys av at statens kostnader (via Folketrygden) over statsbudsjettet i 2018 er anslått til å vera 37,5 milliardar kroner.

Det er ikkje tvil om at særleg bedrifter med få tilsette vil streve med høgt sjukefråvere. Men det skurrar når Bedriftsforbundet er mest oppteken av å snakke om "verdas høgaste sjukefråver" og "verdas mest sjenerøse sjukeløn" utan å tilsynelatande vera særleg oppteken av bakanforliggjande årsaker. Det skal også seiast om undersøkinga at den syner at bedriftene som har svara har lågt sjukefråvere, og at informasjonen er basert på anslag og ikkje innrapporterte tal.

Oppsummert Høgt sjukefråvere 1 Sjukefråveret i Noreg er høgare enn i andre land. Samstundes har me høg sysselsetjing, og særleg mellom kvinner. Kvinner sjukare enn menn 2 Kvinner har langt høgare sjukefråver enn menn. Graviditet og yrkesslitasje, særleg i helse og omsorg, er to viktige faktorar. Må leggje til rette 3 Norsk næringsliv, inkludert Bedriftsforbundet, må bli langt flinkare til å snakke om kva dei gjer for å tilretteleggje for eigne arbeidstakarar på jobb.

Sjukefråveret i fyrste kvartal i år var 7,2 prosent for kvinner og 4,1 prosent for menn. Reint statistisk jobbar fleire kvinner deltid, og kvinner tener gjennomsnittleg mindre enn menn. Kvinner mellom 35 og 39 år (småbarnsperioden) har høgast vekst i sjukefråveret. Innføring av karensdagar eller reduksjon i løn frå fyrste arbeidsdag vil statistisk råke kvinner hardare enn menn.

Ifylgje undersøkinga frå NyAnalyse meiner 47 prosent av bedriftseigarane som er spurde at ei innføring av to karensdagar – altså at den sjuke blir trekt i løn dei to fyrste sjukedagane – vil ha mest å seia for kortidsfråveret.

Om det då ikkje er slik at norske bedriftsleiarar meiner at deira eigne tilsette skulkar jobben frykteleg mykje, må det vera lov å spørje kvifor bedriftene meiner det er ein god ide å ha sjuke folk på jobb. Kva gevinst tenkjer eit hotell, til dømes, at det har om ein kjøkkenassistent går på jobb med mageinfluensa? Eller at ein resepsjonist går på jobb med byrjande forkjøling eller influensa? Ynskjer norsk næringsliv at deira lågtlønt tilsette som servitørar, resepsjonistar eller kjøkkenassistentar, skal uroe seg for privatøkonomi, eller vil bedriftene gå med på lønsauke som kompensasjon?

Ei bedrift søkjer stadig å redusere kostnadene. Er det ikkje (formues) skatten, er det sjukeløna. Men norsk næringsliv står seg på å koma med tiltak og tilretteleggjing for eigne arbeidstakarar.