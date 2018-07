Samlet hele nasjonen

De siste ukene har en lang rekke markante samfunnsskikkelser i Norge gått ut av tiden. Hvorfor er akkurat Amundsens død viktig, også i Nationen?

Fordi Hans Kristian Amundsens ord samlet oss alle - hele nasjonen - i de redselsfulle timene og dagene etter 22. juli 2011. Han formulerte setninger som fanget et helt folk.

Det er nesten ikke mulig å huske lenger, og samtidig så fryktelig nært. Oslo som krigssone. Blod. Død. Det ble delt ut skuddsikre vester. Hjelmer. Bevæpnede soldater og bevæpnet politi var overalt. Ellers var gatene tomme. Senere samme kveld: de ufattelige rapportene om politisk motiverte drap på AUFs sommerleir på Utøya. I slike øyeblikk formes en nasjon.

Hans Kristian Amundsen var i gang med en bok om hvordan de mange, og helt avgjørende, talene etter 22. juli ble til. Han var fortvilet over polariseringen og splittelsen som nå preger samfunnsdebatten.

Vi som lever av å skrive og formidle vet hvor intenst vanskelig det kan være å få til én, virkelig god tekst. I dagene etter terroren, mens vi andre lette etter nytt fotfeste, leverte Amundsen én tekst i døgnet. Til Dagens Næringsliv fortalte Amundsen at han i utgangspunktet forsøkte å lage en slags “begravelsesmal”. Men han fikk det ikke til. Hver tekst måtte være unik, hvert menneske måtte bli sett. For å få ro og konsentrasjon sto han opp klokken 03, mens natten umerkelig gled over til dag. Slik ble de til, talene daværende statsminister Jens Stoltenberg holdt i rosetoget, Domkirken, moskeen, Folkets Hus, Stortinget. Og i begravelsene.

I et foredrag holdt for Norsk kommunikasjonsforening i oktober 2014, fortalte Amundsen om arbeidet med ordene. Det gir et sterkt gjensyn med mange avgjørende øyeblikk.

Amundsen var politiker og pressemann, en kombinasjon som var betydelig vanligere for flere tiår siden. Han vandret tilsynelatende sømløst fra AUF til pressen (Finnmark Dagblad, Arbeiderbladet, Dagbladet, Nordlys) og tilbake til politikken igjen - før han trakk seg som leder av Aps stortingsgruppe etter en konflikt med partisekretæren.

Kjærligheten til Nord-Norge og Skoganvarre preget Amundsen både som pressemann og politiker.

Han vokste opp i den knøttlille samiske bygda Skoganvarre, midt mellom Lakselv og Karasjok, sist registrert med 54 innbyggere. Foreldrene snakket samisk og lærte norsk på den brutale måten: De begynte på skolen, der all undervisning foregikk på norsk, et språk ingen av dem forsto. Mora lærte aldri å skrive, faren var det han kalte «en håndens arbeider». Familien var fattig, «men hadde Gerhardsen og Gud», som Amundsen formulerte det samme intervjuet med DN.

Kjærligheten til Nord-Norge og Skoganvarre preget Amundsen både som pressemann og politiker. Og nettopp dette er viktig i et land som Norge. I ei tid med sentralisering, der byenes behov ofte trumfer bygda, er det viktig at også folk fra de minste småplasser tar sete i sentrale posisjoner. At deres referanser blir med når ord skal formuleres og politikk utformes.

«Blir landskapet vi kommer fra en del av selvet? Referanser vi alltid bruker? Et verktøy for å forstå verden?» Slik reflekterte Eva Nordlund her i Nationen i kommentaren «Det lille er så svært».

Oppveksten og litteraturen preget Amundsen både som politiker og pressemann. Konserndirektør i Amedia, tidligere Nordlys-journalist Anders Opdahl under Amundsen, minnes en episode der sjefredaktør Amundsen stakk hodet innom desken og spurte hva de planla som oppslag i papiravisen. «Boligfesten fortsetter», erklærte Opdahl. Amundsens svar varresolutt: «Dette er ingen fest, det er et mareritt». Det ble førstesida neste dag.

Da jeg var samfunnsredaktør i Dagsavisen og styremedlem i Stortingets presselosje møtte jeg ofte Hans Kristian Amundsen. Han la ikke fingrene imellom når han var misfornøyd med journalistikken i avisa, eller journalister mer generelt. Vi var også dundrende uenige i endringene som gjorde statsminister Jens Stoltenberg mindre tilgjengelig for mediene enn hans forgjengere var. Men Amundsen var også samtalepartner og kilde – også da jeg overtok som sjefredaktør i Nationen. Vi delte syn på at aviser må stå for noe og ha et ønske om å gjøre en forskjell. «Hvis ikke, blir aviser meningsløse», sa han.

Amundsen var i hele livet en markant nordnorsk stemme. Det er bare et par uker siden han ledet et debattmøte i Harstad, om nordnorsk identitet. Det brennende engasjementet hadde han alltid.

Ei kone har mistet sin mann, barn har mistet sin far. Vi andre, som kjente den offentlige Hans Kristian Amundsen, vil savne hans insisterende budskap. Ord er viktige.