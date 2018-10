Retur-okser og nye jegere

Det er snart elgjakt på Østlandet. Her i det nordafjeldske startet jakta i forrige uke. Vi som er nærmere nordenvinden, burde startet i august. Da jeg fikk radiobeskjed om skytbar ku i min retning sist fredag, snødde det så tett at jeg knapt så bakken under det tre meter høye jakttårnet.

I år er junior med på jakt, for første gang med eget gevær på egen post. Far var spent. Ingen jaktlag er så sosiale (og de er ganske sosiale, kan jeg berette) at de opphever det individuelle ansvaret bak børsa. Når du hører det bryter i kvist like borte i skogen, og lyden kommer nærmere, da er det bare deg, elgen og din høyre pekefinger. Å drepe et dyr er en ensom ting, en voksen ting. Ikke alle takler det, og det er helt greit.

Men småoksen kom, og småoksen falt for juniors kule. Under kveldens feiring fikk poden like godt et noe bedugget tilbud om å bli part i jaktlaget - på min bekostning. Det faktum at jeg samme dag hadde slumpet til å felle en åtte spirs okse som holdt på å løpe meg ned, var underordnet: Jeg var vel verd å skifte ut med ungdommelig pågangsmot.

SSB bekrefter det ubehagelige faktum: I år er jeg 47 år, lik snittalderen på norske jegere. Til neste år vil jeg altså ha flere yngre enn eldre medjegere. Jeg vil være en gamling på stubben, en returokse.

I den gjennomregulerte elgstammen er returoksene sjelden å se lenger, men de finnes: 10-12 år gamle okser som har gjort sitt. De er skrinnere i kroppen, geviret strutter ikke som de gjorde i gamle dager, og tennene er nedslitt etter vintre med gnaging av bjørk og furu for fylle en slunken vom.

Retur-oksene er ikke tøffe nok til å få bedekke noe særlig med ku, men de er fortsatt slu nok til å overliste et jaktlag som han vet sitter latterlig forutsigbart på de samme stedene i skogen, hvert år. Retur-oksen dør som regel alene, sakte og stille i en snøfonn, av kulde og sult under stjernene.

Retur-oksene med børse får kanskje også mindre ku, når synet svikter i siktet og fremtoningen ikke lenger er like brunstig. Men vi får bredere utsyn over jakta og livet. Nabo-guttungen jeg husker storøyd i hælene på sin far på elgfallet på 90-tallet, ble bekymringsfri ungkarsjeger med full lerke og tom kalender på 2000-tallet. Nå er han blitt dobbeltarbeidende småbarnsfar og bonde med fast blikk på telefonen. Livet går sin gang, for bytte og jeger.

Annonse

Jegerstanden forgubbes, leser vi når SSB teller fødselsår i Jegerregisteret. Det skyldes heldigvis ikke at det blir færre yngre jegere, men at det blir flere eldre. Vi som er i sistnevnte gruppe mener selvfølgelig det er fordi vi holder oss bedre og kan treffe blinken og elgen langt opp i åra. Tiden får vise om hvor godt vi treffer vår egen udødelighet.

I avlen er norske jegere ganske treffsikre. Når aktive jegere får barn, er det sannsynlig at også avkommet blir en jeger, melder SSB. Slik det var for de første nordmenn, mellom svabergene og isen for 15.000 år siden.

Jakt var arbeid. Nå er jakt for arbeidere. Ingeniører, produksjonsledere og bønder er de vanligste profesjonene på stubben. Det er flere butikkmedarbeidere enn direktører ute på jakt.

Oppsummert Små okser blir store 1 Norsk elgjakt er en generasjonsgreie. Sønn arver fars børse. Holder seg godt 2 Jeger-alderen øker stadig. Rekrutteringen er stabil, men jegerne blir eldre. Fra resultat til prosess 3 Livet endres med årene. Det gjør jakta også.

Jeg har dratt i elgskogen i gode dager, og i tøffe dager. Jakta er alltid den samme, alltid like bra. Strengt tatt er jakt å være pålogget. Stubben du sitter på, er en dockingstasjon med 360 graders høyhastighetsbredbånd fra den fysiske verden og rett inn i hjerneprosessoren.

"Hør på Ruten og på Fongen, dæm kan svårrå hvis mi spær" skriver min heimstaddikter Bjarne Aftret. Jeg har aldri opplevd at skog eller fjell har gitt meg svar på noen ting. Det betyr ikke at dikteren tok feil. Fjell og skog er veldig bra steder å ha spørsmål på, og å stille de store spørsmålene. Og som vi vet i min profesjon, gode spørsmål er ofte bedre enn et dårlig svar.

Når du har skutt din 24. elg på 20 jaktsesonger, handler jakta ikke lenger om resultat, men prosess. Ikke om svar, men om spørsmål. Ikke om å reise ut, men om å være hjemme.

Om dikteren og skogsarbeideren Hans Børli er det sagt at han var hjemløs i livet, men hjemme i skogen. Når isvinden blåser og drevet varer på tredje timen, har den hutrende jegeren nok med å stå midt inni klærne. Jeg tror jakta handler om å å stå midt inne i livet og være fornøyd med det. Eller som Børli sier det:

"Ett er nødvendig/her i denne/vår vanskelige verden/av husville og heimløse: Å ta bolig i seg selv."