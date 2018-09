Postkutt kan ramme bygda mest

Vi vet at du helst leser avisa på papir. Titusenvis av Nationens lesere gjør akkurat dét: Skjenker seg en kopp kaffe og tar seg en pause, ved arbeidspulten, kjøkkenbordet eller på gardstunet. Slik sett skiller ikke våre lesere seg fra lesere av de fleste norske aviser.

Nordmenn leser papiravis. 80,8 prosent av dem som abonnerer på ei avis, leser den på papir, eller på papir hjemme og på mobilen når de er på farten. 19,2 prosent er rene digitale abonnenter, viser opplagstallene for bransjen. Papiravisen kommer på døra ved hjelp av budselskaper eller Posten. Men nå vil ikke Posten gå med posten, iallfall ikke like ofte som før. Posten ønsker å kutte i antall dager de leverer post til 2,5 dager i uka. Helst vil Posten gå med posten én gang i uka. Nyslått samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil foreslå endringer i Postloven nå i høst.

Postkutt kan ramme svært skjevt: I sentrale strøk vil andre budselskaper kunne overta Postens tjenester.

Redusert posttilbud er en internasjonal trend som skyldes at vi skriver færre brev enn før. Samtidig vokser transportbehovet for eksempelvis pakkepost. Derfor får danskene fra i år post én dag i uka, mens det på Island deles ut post to dager i uka. Også svenskene opplever dramatiske kutt i posttilbudet. Men Finland, som i likhet med Norge har spredt bosetting, har beholdt postombæring fem dager i uka i distriktene, og tre dager i uka i urbane strøk. En slik ordning gir folk på bygda lik tilgang til informasjon som byfolk. Postkutt kan nemlig ramme svært skjevt: I sentrale strøk vil andre budselskaper kunne overta Postens tjenester. På bygda vil det ikke finnes alternativ.

60 lokalaviser vil kunne forsvinne eller bli svært kraftig redusert, dersom de mister postdistribusjon, viser en undersøkelse gjort av Landslaget for lokalaviser, LLA. Også nisjeaviser vil kunne få problemer med å nå ut. Ingen andre gjør det nisje- og lokalaviser gjør. Det er en viktig begrunnelse for vår eksistens og selve årsaken til at staten, gjennom mediestøtten, legger til rette for våre utgivelser. Uten oss, kan viktige perspektiver forsvinne fra den offentlige samtalen.

Digitale utgaver gir muligheter for mer løpende kontakt med dere lesere. De åpner for å fortelle historier på flere måter, med virkemidler som ikke er mulige på papir. De gjør det lettere å utvikle historier, slik nyheter jo gjerne utvikler seg, gjennom døgnet, uka og året.

Papiravisa har også fordeler. Den har en begynnelse og en slutt, som reduserer fristelsen til å hoppe videre før du har lest ferdig. Derfor er også tiden du bruker på ei papiravis lengre enn tiden du bruker på ei digital avis. Det er færre forstyrrelser når du leser papir.

Papir har også ulemper. Når siste side er sendt til trykkeriet, er strek satt. Å flytte titusenvis av aviser fra et trykkeri ut i hele landet, har også blitt vanskeligere. Sammenslåingen av A- og B-post, og endringene i distribusjon av lørdagsaviser fra Posten til selskapet Kvikkas (som nå heter Easy2You), førte til at mange abonnenter ikke fikk avisa når de skulle. Vi er takknemlige for alle som likevel fortsatte å abonnere.

Distriktenes næringsavis speiler hele landet. Det er enda viktigere når riks- og regionaviser har lagt ned sine lokalkontorer. Nationen dekker systematisk to av fire blindsoner som er påvist i norsk journalistikk etter nedbemanningen i mediene: lokal- og regionaljournalistikk og EU/EØS. Vi jobber med å styrke dekningen av en tredje blindsone; Klima og bærekraft. Jord- og skogbruk er avgjørende for verdiskaping i hele landet og vil spille en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Ingen andre medier følger de grønne næringene så tett som Nationen. Andre medier dekker heller ikke sammenhengen mellom dyrehelse og folkehelse, eksempelvis antibiotikaresistens, et tema som er løftet opp på FNs høyeste nivå og som Solberg-regjeringen har engasjert seg sterkt i.

Alt var ikke bedre før, snarere tvert imot. Men samtidig som vi omfavner framskrittene kan det være verdt å vurdere hva vi bør bevare. Ikke minst i ei tid der den offentlige samtale er blitt mer fragmentert. Sosiale medier og «alternative medier» danner ofte ekkokamre, der folk bare møter meninger de selv er enige i. Vi tror demokratiet styrkes av at meninger brytes, også på vår teig. Derfor har Nationen satset enda mer på debatt de siste par årene, med ansettelse av en egen debattleder og innføring av nye spalter og spaltister. I november lanserer vi også en ny debattportal.

Som alle andre mediehus må også vi balansere mellom ulike behov: Å holde oppe – og forbedre – eksisterende produkter som har trofaste lesere og samtidig nå nye lesere på nye måter. Begge deler er nødvendig, skal vi lykkes i vår visjon om å gjøre landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet viktig for alle.