Oppgjøret kommer til å koste

Torsdag leverer landbruket sitt krav i jordbruksforhandlingene. Vi vet at bøndene vil legge til grunn at inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper skal reduseres. Vi vet også at markedssituasjonen er vanskelig, med overproduksjon av både lam og gris, mens produksjonen stanger i taket i andre produksjoner som egg, melk og kylling.

Det er dermed små muligheter for å hente betydelig inntektsøkning i markedet. Nivåhevingen må dermed skje med de såkalte budsjettmidlene, altså penger som strøs utover de ulike tilskuddsordningene i jordbruket.

Samtidig ser vi at kostnadene i landbruket øker, blant annet i form av økte renteutgifter. I tillegg er den generelle lønnsutviklingen på tur opp, for 2019 snakker vi om 3,5 prosent.

I de siste fire jordbruksoppgjørene har budsjettoverføringene til landbruket økt med henholdsvis 0, 45, 100 og 377 millioner kroner. Bare for å utligne kostnadsøkningene og lønnsutviklingen, må den økonomiske ramma for jordbruksoppgjøret øke med flere hundre millioner. Dette er dermed et jordbruksoppgjør som vil koste dyrt.

Bøndenes motpart, landbruksminister Jon Georg Dale, vil ganske sikkert gjøre sitt for å holde prisen på oppgjøret så lav som mulig. Han vil prøve å resonnere vekk stortingsflertallets inntektsmål for næringen, det som slår fast at inntektsgapet skal reduseres. Den vanskelige markedssituasjonen er påskuddet han trenger.

Dette har han allerede snakket om i et intervju med Nationen, der budskapet var at økte overføringer til landbruket gir lavere inntekt til bonden. Når produksjonen er større enn etterspørselen, vil inntektsbortfallet i markedet bli større enn økningene i budsjettoverføringene.

Dale har selvsagt rett i at overproduksjon vil være ødeleggende for inntektsmulighetene i landbruket. Men er det riktig at økte overføringer vil gi mer overproduksjon, og dermed reduserte inntekter?

Det er en ganske frekk manøver av landbruks­ministeren å bruke markedssituasjonen mot bøndene.

Oppsummert Kostbart 1 For å kompensere økte kost­nader og høyere lønnsutvikling, må ramma i årets jordbruksoppgjør økes med flere hundre millioner kroner. Markedet 2 Landbruksminister Jon Georg Dale vil bruke den vanskelige markedssituasjonen som et argument for å holde prislappen på oppgjøret nede. Ansvar 3 Regjeringen har et betydelig ansvar for overskuddssituasjonen, og bør strekke seg langt for å finne måter å heve inntektene i landbruket på.

Overskuddet av lam og gris ligger på om lag 2 prosent. Det bør være mulig å regulere ned produksjonen på disse områdene, uten å utløse priskrakk i markedene. Men det betinger at landbruksministeren gir bøndene anledning til å iverksette passende reguleringstiltak. Det har han så langt vært lite villig til, liberalisten Dale er generelt tilhenger av mer marked og mindre regulering.

Dessuten er det produksjoner i landbruket med gode markedsmuligheter. Det gjelder for både korn, grønt og for storfekjøtt. Her er det rom for å gi betydelige inntektsløft uten risiko for overproduksjon.

Når en tenker etter, er det en ganske frekk manøver av landbruksministeren å bruke markedssituasjonen mot bøndene. Først sørget regjeringen for å blåse opp volumproduksjonen i landbruket ved å fjerne tilskuddstakene og øke konsesjonsgrensene i 2014. Dernest avslår den gjentatte ganger bøndenes forslag til reguleringstiltak. Til slutt brukes altså den krevende markedssituasjonen, som regjeringen selv har bidratt til, som et argument for å sette Stortingets inntektsmål ut av kraft.

Det er en tommelfingerregel i jordbruksoppgjøret at landbruket stiller med svakere forhandlingskort når markedene er i ubalanse. Forhandlingssituasjonen i år er så klart krevende for bøndene, men ikke umulig. Hvis bøndene lykkes med å plassere en del av ansvaret for markedssituasjonen på regjeringen, har de gode argumenter for at regjeringen til gjengjeld må strekke seg langt for å finne inntektsmuligheter som ikke forverrer situasjonen.

Stortingets målsetting om å tette inntektsgapet gjelder fortsatt. Og i Stortinget sitter det et flertall som i bondekretser omtales som «landbruksflertallet». Etter stortingsvalget i fjor høst, er ikke lenger dette flertallet vannet ut med Venstre. Nå er det KrF – landbruksgarantistene – som sitter i vippeposisjonen.

I år vil jordbruksforhandlingene handle mye om å vinne historiefortellingen om overproduksjonen. Det kan bli selve jokeren i dette oppgjøret.