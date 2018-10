Om å erkjenne sine feil

For ein stor del av norsk næringsmiddelindustri var det i dag store forventningar til statsbudsjettet. Kva ville skje med den famøse sukkeravgifta? Ville den blir vidareført på same nivå? Indeksregulert?

Siv Jensen kom med svaret litt over ti frå Stortinget: Sukkeravgifta for 2019 blir senka til 2017-nivå. I det minste for nokre av produkta.

Minst like viktig var erkjenninga Jensen kom med. Avgrensingar i kven som betaler sukker- og sjokoladeavgift framstår som tilfeldig, sa Jensen. Ho synte til at det er avgift på marsipangris, men ikkje på marsipanpølse. Og døma har vore mange det siste året.

Jensen sa også at problemet vart forsterka med avgiftsauken som kom i fjor. Difor valde regjeringa å setje avgifta ned til 2017-nivå. Regjeringspartia går også endeleg inn for å setje ned eit utval som skal sjå på avgrensingane for sukker- og sjokoladeavgiftene. Målet er at avgifta skal bli meir treffsikkert for helse og ernæring.

At øvste sjefen for Finansdepartementet vil ha ei endring, bør kunne føre til at det blir endring, i motsetning til kva som er sagt tidlegare. Då har det vore sagt at det er kompliserte prosessar, skal ein avgiftsbelegge skuleklassar som sel vaflar til inntekt til skuleturen osb.

Annonse

Det står respekt av å innrømme eigne feil. Særleg når avgifta i all hovudsak er fiskal, altså til for at staten skal ha inntekter. Og særleg når alle skjønar at det ikkje er meir helsebringande å eta ei marsipanpølse (som for den saks skuld kan innehalde mindre nøtter og meir sukker) enn ein marsipangris.

Men regjeringa har ikkje gått langt nok. Kvifor regjeringa har valt å halde på avgift for saft og brus utan sukker, er eit mysterium. Det er ikkje meir helsebringande å kjøpe billigbrus utan høg sukkeravgift på svenskegrensa, enn å kjøpe brusen frå den mindre og lokale norske produsenten Oskar Sylte.

"Vi lekker som en sil. Mange butikker klager over at de leverer mer brus i post i butikk enn de selger i butikken. Når kundene får varene til en tredel av prisen, så kjøper de jo heller billigere", seier Oskar Sylte til Nationen.

I fjor fekk industrien ei avgiftsauke på 1,8 milliardar kroner over natta. Utan å sjå på konsekvensane på førehand. Og utan å ta inn i rekneskapen at industrien alt hadde redusert mengda sukker i mange varer, takka vera regjeringa sitt eige arbeid med bransjen.

Den gongen jubla KrF. No er tonen annleis; ein skal ikkje tvihalde på avgifta. Med all respekt; dette burde KrF ha skjøna før.

Jensen brukte ein god del av presentasjonen sin måndag på å snakke om norsk næringsliv, og kor viktig det er å ha gode rammevilkår. Vonleg har regjeringa lært at avgiftsaukar som straffar norsk næringsliv ikkje er god næringspolitikk.