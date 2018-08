Mødre, fedre og likestilling

I 1993 innførte Stortinget pappapermisjon for første gang i Norge. Fire av foreldrepermisjonens totalt 42 uker ble forbeholdt far. De politiske motivene var åpenbare: En øremerket fedrekvote skulle bidra til mer likestilling mellom kjønnene.

Fedrekvoten var ment å endre forholdet mellom mor og far, men også mellom arbeidsgivere og arbeidstakere av begge kjønn og ikke minst mellom barn og far. Kjønnsroller og strukturelle ulikheter skulle kort sagt stimuleres i riktig retning ved hjelp av lov og forskrift.

Siden ble lengden på både foreldrepermisjonen og fedrekvoten økt. I 2013 satte den rødgrønne regjeringen fedrekvoten opp til 14 uker av en samlet foreldrepermisjon på 49 uker (eller 59 uker med 80 prosent dekning av lønn).

Da Erna Solbergs mannskap tok over samme år, hadde både Høyre og Frp gått til valg for å fjerne fedrekvoten. Offentlig inngripen i hvordan familiene organiserer spedbarnsperioden stred mot partienes ideologiske overbevisning. Dessuten mente mange på høyresiden at likestillingen hadde kommet så langt, at dette ville reguleres fint av seg selv. «Dagens fedre trenger ikke tvinges hjem til sine nyfødte barn», sa blant annet Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringen fikk ikke gjennomslag for å fjerne fedrekvoten. Den ble likevel redusert til 10 uker. Statistikken viste umiddelbar effekt. Fedrenes uttak av foreldrepermisjon sank i takt med den reduksjonen i ferdrekvoten.

Helleland er i dag likestillingsminister, og innrømmer at hun «feilvurderte fedrenes ønske om å være hjemme». Regjeringen, godt hjulpet av Stortinget, har derfor gjort helomvending. 1. juli ble ny ordning innført. Nå er 15 uker av permisjonstiden etter fødsel reservert både mor og far. De resterende 16 (eller 26) ukene kan mor og far fordele fritt mellom seg.

Hver gang fedrekvoten øker kommer protestene. Jordmødrene har mer eller mindre alltid vært skeptisk til å «frata» mor permisjonstid. Hovedargumentet er hensynet til ammingen.

I sommer har en kronikk i Morgenbladet, skrevet av steinerskolelærer Hanne Weisser, gått sin seiersgang i sosiale medier. Hun peker på at mors og fars innsats i reproduksjonen er svært forskjellig. Når permisjonsrettighetene nå blir likestilt mellom kjønnene, blir mors biologisk betingede innsats i reproduksjonen underkjent, mener hun.

Kritikken mot fedrekvote går som regel etter de samme linjene. Det hevdes at fedrenes stadig utvidede rettigheter går på bekostning av mødrene. Altså at mor fratas permisjonstid. Det er imidlertid ikke helt riktig. Foreldrepermisjonen tilhører både mor og far. Mødre- og fedrekvoter handler om hvordan en felles rettighet skal fordeles.

I praksis vil det likevel kunne oppleves som et rettighetstap for mødre ettersom økt fedrekvote innebærer at mors maksimale permisjonsperiode med lønn reduseres. Nå kan mødre maksimalt ta ut 31 (eller 41) uker lønnet permisjon etter fødsel, mot 36 (eller 46) uker før endringen.

Går vi imidlertid tilbake til 2013-ordningen, altså før høyrepartienes "feilvurdering", er mors maksimale uttak blitt redusert med én uke.

Sett i lys av dette, virker det som en betydelig overdrivelse å hevde at mors innsats i reproduksjonen underkjennes. Om nødvendig og ønskelig kan mor fortsatt være hjemme med barnet i over sju måneder med full lønn etter fødsel.

Det bør også ivareta hensynet til amming, der det nasjonale rådet er å fullamme til barnet i seks måneder. Mange mødre vil dessuten ha mulighet til å fortsette å amme etter at de er tilbake i jobb. Blant annet har mødre rett til ammefri.

Den norske foreldrepermisjonen er en raus ordning. Spørsmålet er om det er rimelig å regulere den for å oppnå politiske målsettinger? I dette tilfellet likestilling, som jo ikke primært handler om barnets omsorg, men mer om forholdet mellom kjønnene både i barnets familie og i samfunnet ellers.

Slik jeg ser det, er det smart å bruke et velferdsgode som foreldrepermisjonen aktivt for påskynde ønskelige samfunnsendringer. Hensynet til mors helse og barnets behov for morsmelk er godt ivaretatt, også etter denne tredelingen av permisjonen.

Å gi fedrene tydelige omsorgsoppgaver i en tidlig fase vil dessuten kunne etablere relasjoner mellom far og barn som barnet definitivt vil nytte godt av senere. En tredeling, med likelydende kvoter til både mor og far, er et viktig signal. I Norge skal vi være like stilt.