Mer enn regjeringen står på spill

Hvem skal du samarbeide med, hvem skal du samarbeide med?

Spørsmålet er maren som rir KrF-leder Knut Arild Hareide og har gjort det omtrent så lenge han har vært partileder. Han er blitt utsatt for aggressive tilnærmelser fra Trond Giske, har tatt Erna Solberg med hjem til mor, og har forgjeves forsøkt å snakke om bistand og miljø og abort mens journalistene bare er opptatt av spill.

Det er utgangspunktet for "Det som betyr noe", Hareides nye bok. Heller ikke her gir han et faktisk, forpliktende svar, men det er mulig han gjør det likevel. Allerede før boken var lansert, hadde kommentatorer skumlest med lupe på jakt etter signaler som kunne tolkes i den ene eller den andre retningen.

Her finnes definitivt rom for å mene noe om hvilket veivalg han ønsker seg. Hareides analyse av dagens politiske landskap er i et nøtteskall slik:

• Arbeiderpartiet har alltid stått nært KrF i spørsmål om solidaritet og fellesskap, og har under Jonas Gahr Støre, omtalt som "Kristen-Jonas" i Vårt Land, tilsynelatende utviklet en dypere forståelse for KrFs kristne verdigrunnlag.

• Ingen partier står KrF nærmere enn Senterpartiet. Hareide ser forskjeller blant annet i asyl- og miljøpolitikken og "en litt for velutviklet evne til å forenkle og være kategoriske". Men han mener Sp og KrF har samme kjærlighet til "de små fellesskapene og frivilligheten", samme glød for distrikts-, landbruks-, fiskeri- og utkantspolitikk, og ofte samme syn på viktige verdispørsmål.

• Erna Solberg er (i likhet med Jonas Gahr Støre) en raus, redelig politiker og et godt statsministeremne - men har valgt Frp fremfor sentrum og leder et Høyre der liberalistfløyen ser ut til vinne frem på de mer verdikonservative Høyre-politikernes bekostning.

• Frp er på omtrent alle måter KrFs rake motsetning i norsk politikk. Som han selv skriver: "Hvis det er viktigere for deg med billig bensin enn å redusere klimagassutslippene, stemmer du ikke på Knut Arild."

• SV er "nokså likt" KrF på mange måter. Selv om partiene ryker i tottene på hverandre i flere sentrale verdispørsmål, deler de entusiasmen for blant annet solidaritet, velferd og miljøpolitikk.

• Venstre og KrF har delt et "skjebnefellesskap" siden dannelsen av Bondevik II-regjeringen, og er allierte i mange saker, men avstanden mellom de to partiene har blitt større med årene. Også her har liberalistene vunnet frem, mener Hareide, i blant annet verdispørsmål, rus-spørsmål og familiepolitikk.

• For øvrig har Rødt tatt SVs plass som "det soleklare fløypartiet på venstresiden", mens MDG ikke nevnes i Hareides sluttoppsummering av stortingslandskapet (de nevnes derimot tidligere som medforslagsstiller til KrF-forslaget om å måle "brutto nasjonal livskvalitet", mens Grønn Ungdom nevnes blant flere partiaktører som vil åpne for aktiv dødshjelp).

Med andre ord er det liten tvil om at hvis du har lyst til å finne indikasjoner på at Hareide er klar for å ta KrF over midtstreken i norsk politikk og inn i et samarbeid med Ap og Senterpartiet - selv om et slikt samarbeid ville trenge støtte fra SV - så er det ikke vanskelig å finne dem i "Det som betyr noe".

Oppsummert Skriften 1 KrF-leder Knut Arild Hareides nye bok "Det som betyr noe" skal være et verdipolitisk manifest for Hareides syn på kristendemokratiet. Fortolkningen 2 Den kommer likevel mest til å leses som et taktisk innspill i kampen om KrFs valg mellom et samarbeid til høyre eller venstre i norsk politikk. Verdiene 3 Det er naturlig nok. Valget av forbundsfeller sier mye om hvilke politiske prioriteringer du har. Men Hareides bok handler om mye mer enn det.

Hvis du derimot håper på noe annet, kan du trøste deg med at det også ligger et lite ekko av håp om Hareides gamle Plan A fra 2017, en Frp-fri regjering med Høyre og ett eller flere sentrumspartier, i boken. Det forutsetter imidlertid at Erna Solberg lar seg skremme så alvorlig av Ap-tilnærmelsene at hun velger å tuppe Siv Jensen ut av regjeringen. Og en slik utvikling må du kanskje være KrF-sterk i troen for å våge å håpe på.

Hareide klager tidlig og ofte på at spesielt journalister virker å være urimelig opptatt av KrFs valg av politiske partnere. Til det er det viktig å innvende at selv om "spill" kan være en distraksjon, er det faktisk både legitimt og svært viktig å spørre politikere hvordan de har tenkt å innfri de visjonene de har for samfunnet. Ikke minst hvilke av sine vyer de er villige til å ofre. Forteller du velgeren hvem vennene dine er, sier du også noe grunnleggende om hvem du er.

Forteller du velgeren hvem vennene dine er, sier du også noe grunnleggende om hvem du er.

I så måte har det svært mye å si om KrF forhandler om sine hjertesaker med Høyre, Frp og Venstre på den ene siden eller Ap, SV og Senterpartiet på den andre. Eller, for den saks skyld, om KrF skulle danne et hypotetisk SV-fritt flertall med den knappest tenkelige flertallsblokken Ap, Senterpartiet, Venstre og MDG. Det betyr noe ikke bare for personposisjoneringen, men for hvilke verdier som vil bli representert i vedtaket som til slutt fattes.

Med "Det som betyr noe" har Hareide i praksis nok en gang slått fast at alt som betyr noe for ham, skyver ham bort fra et samarbeid som gir Frp makt. Men det er ikke et spørsmål om spill, det er et spørsmål om helt grunnleggende verdier. Dét er en forskjell som faktisk betyr noe.