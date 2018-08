Liberalisten som vant bondens respekt

Går du rundt i bygdene, i bondeorganisasjonene eller i de store landbrukssamvirkene og spør hva folk synes om landets nå avtroppende landbruksminister, tipper jeg de aller fleste vil tilkjennegi respekt.

Respekt for en fryktet motstander, i den forstand at Dale ideologisk sett er for alt «landbruksfamilien» er imot. Respekt for Dales fagkunnskaper og hans udiskutable engasjement for norsk matproduksjon. Respekt for hans redelighet og åpenhet i skarpe diskusjoner.

Det at Dales nesten tre års lange gjerning i landbruksdepartementet i hovedsak vil bli omtalt i positive vendinger i Bonde-Norge, til tross for åpenbare politiske skillelinjer, sier mye om Dales personlige egenskaper og hans politiske framgangsmåte.

Dale etterlot sjelden tvil om hva han selv mente i den landbrukspolitiske debatten. Men han var alltid villig til å lytte til motparten. Selv om avstanden ofte kunne være stor, ble han sjelden fristet til å karakterisere motdebattantene eller tillegge dem motiver de ikke hadde.

Slik sett kom Dale inn som et frisk pust i landbruksdepartementet i desember 2015. Hans forgjenger, Sylvi Listhaug, hadde nettopp konfrontasjon som arbeidsmåte. Jeg har hatt gleden av å høre både Listhaug og Dale tale til årsmøtet i Norges Bondelag. Mens du kunne fornemme lyden av blodkar som brast rundt om i salen da Listhaug karakteriserte forsamlingen som en gjeng som fryktet enhver endring, mottok Dale rungende applaus. Selv om budskapet i bunn og grunn var det samme.

Både Listhaug og Dale er liberalister. Forskjellen mellom dem er likevel stor. Der den ene avfeide motargumentene til liberalisering som endringsredsel og avdanka tankegods, tok Dale dem på alvor.

Han hadde også en mer utviklet nese for vårt politiske system. Han skilte tydelig mellom sitt og Frps primærstandpunkt, regjeringens landbrukspolitikk og hva en kunne få stortingsflertallet med seg på.

Dale stiger i gradene, og gjør seg stadig mer aktuell som en mulig arvtaker som Frp-leder.

Annonse

Det er på sin plass å påpeke at mange av Dales visjoner om å liberalisere landbrukssektoren nettopp ble stoppet av stortingsflertallet. Den siste landbruksmeldingen ble grundig barbert av Stortingets næringskomité, for å si det sånn. Han greide altså ikke å påføre den norske landbruksmodellen gjennomgripende endringer. De kom som kjent med Listhaugs «sjokkoppgjør» i 2014, der KrF og Venstre etter forhandlinger i Stortinget slapp opp både konsesjonsgrenser og fjernet tak på tilskuddene.

Vel gikk han på sine tap i Stortinget, men på en ryddig måte. Han erkjente at det ikke var flertall for regjeringens politikk, og gikk videre.

Sitt siste jordbruksoppgjør ble da også bemerkelsesverdig. For første gang inngikk denne regjeringen avtale med Norsk Bonde- og Småbrukarlag, med en total ramme på 1,1 milliarder kroner. Hele 770 millioner kroner av dette var «friske» budsjettmidler, noe nært en norgesrekord.

Omstendighetene rundt oppgjøret var spesielle i år, men det kreves tross alt et visst format av en Frp-statsråd som øker jordbruksoverføringene såvidt mye som Dale gjorde. Det kan ikke ha vært lett å riste pengene ut av lommene på partileder og finansminister Siv Jensen.

Dale er ute av landbruksdepartementet, men slett ikke ute av norsk politikk. Nå skal ha over i det høyprofilerte samferdselsdepartementet. Slik sett stiger han i gradene, og gjør seg stadig mer aktuell som en mulig arvtaker som Frp-leder.

Interessant nok kan det brygge opp til en maktkamp mellom Dale og hans forgjenger i landbruksdepartementet, Sylvi Listhaug. Selv om de deler en liberalistisk ideologi på mange områder, er de som natt og dag i praktisk politikk. Listhaug er norsk politikks største populist, og har bygd sin maktbase på grasrota i «partiet for folk flest» med sine kontroversielle og polariserende utspill.

Dale, på sin side, har gjort seg kjent som en jovial politiker som behersker kompromissets kunst.

For et Frp som har gått fra å være et hissig protestparti til å bli et ansvarlig regjeringsparti, representerer et valg mellom Dale og Listhaug også et viktig veivalg. Hva slags parti skal Frp egentlig være?