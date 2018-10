KrFs valg påvirker bøndene

KrF-leder Knut Arild Hareide anbefaler partiet å søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Nestlederne, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, peker den andre veien, og vil at partiet først skal sondere med den sittende regjeringen. Partiet er splittet. Det blir opp til det ekstraordinære landsmøtet 2. november å avgjøre kursen.

Strengt tatt finnes det et tredje alternativ, nemlig fortsatt å stå utenfor regjering – som et vippepunkt i Stortinget. Det virker imidlertid som begge fraksjonene deler ønsket om å søke regjeringsmakt. Av de tradisjonelle partiene, er det KrF som har vært lengst i opposisjon. Utålmodigheten etter å ha en hånd på rattet er stor i begge leire.

KrF har i dag, med sin vippeposisjon i Stortinget, avgjørende innflytelse på landbrukspolitikken. Et retningsvalg vil åpenbart ha konsekvenser for landbruket.

Først litt om nåsituasjonen: KrF er en del av det såkalte landbrukspolitiske flertallet på Stortinget, sammen med Ap, Sp og SV. Dette flertallet begrenser Høyres og Frps muligheter til å føre sin foretrukne landbrukspolitikk. Etter forrige stortingsvalg har flertallet blant annet parkert regjeringens ønske om liberaliseringer i markedsordningene, og dessuten hindret at Opplysningskontorene ble lagt ned.

Landbruksflertallet har også påvirket jordbruksoppgjøret og krisepakken for tørkerammede bønder. Selv uten å underkjenne regjeringens egen innsats, er det umulig å se for seg at Høyre og Frp ville brukt 770 millioner «friske» budsjettmidler i jordbruksoppgjøret og ytterligere 225 millioner i krisepakken uten vissheten om at landbruksflertallet ville grepet inn dersom regjeringen ikke kom landbruket i møte.

Mot å få en hånd på rattet, må KrF slippe taket i handbrekket.

Hvis KrF forlater opposisjonen, og går i regjering med Høyre, Frp og Venstre, vil landbruksflertallet opphøre. Det er neppe i landbrukets interesse.

Selv om KrF vil kreve betydelige innrømmelser i landbrukspolitikken fra de borgerlige partiene i eventuelle regjeringsforhandlinger, og nokså sikkert innta landbruksdepartementet, vil partiet avgi makt. I stedet for å forhandle seg til enighet med de øvrige opposisjonspartiene, må KrF få gjennomslag i regjeringskollegiet. Det blir krevende, når partiet også skal ha gjennomslag i familiepolitikken og bistandspolitikken, samt finansiere den kostbare lærernormen.

Mot å få en hånd på rattet, må KrF slippe taket i handbrekket. Muligheten til fortsatt å være et bolverk mot høyredreining av landbrukspolitikken blir redusert.

Hva da med Hareides løsning, en regjering bestående av KrF, Sp og Ap? Det er lett å tenke at denne regjeringen vil løfte landbrukspolitikken. Fra å drive forsvarskamp mot høyrepolitikk, kan landbruksflertallet nå brukes til å utvikle landbrukspolitikken. Slik disse partiene har opptrådt i opposisjon, bør målet om å redusere inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innfris dersom de kommer i regjeringsposisjon.

Likevel, også dette alternativet har en usikkerhetsfaktor. I opposisjon har Ap vært under sterkt press fra Sp og KrF i landbrukspolitikken. Vil partiet, hvis det kommer i førersetet i en ny regjering, fortsatt stå last og brast på samme linje som de to «landbruksvennlige» partiene?

I landbrukspolitikken er uansett avstanden mellom KrF og Ap mindre enn mellom KrF og Frp/Høyre. Ap slutter helhjertet opp om samvirkeideene, og vil være mindre oppsatt på frihandel enn høyresiden. Det vil bli lettere å forsvare både den norske landbruksmodellen og grensevernet i en slik regjering.

Så er spørsmålet hva som vil være de langsiktige konsekvensene dersom KrF skifter side i politikken, og kanskje blir varig assosiert som et rødgrønt parti? I så fall vil sentrum ligge øde. Norsk politikk vil være delt i to blokker.

I Norge vil regjeringsmakt skifte mellom blokkene på et eller annet tidspunkt. En framtidig borgerlig flertallsregjering uten KrF vil definitivt ha konsekvenser for norsk landbruk. For hvem er det da som skal tøyle høyrekreftene? Venstre?

Bøndene er – i det lange løp – tjent med å ha venner på begge sider av «streken» i norsk politikk. Fram til nå har ett eller flere sentrumspartier balansert på streken, og også balansert landbrukspolitikken. Forsvinner sentrum, i den forstand at alle sentrumspartiene låses til blokkene, øker risikoen for at bøndene tar overbalanse og faller ned.