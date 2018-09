Klimakutt eller matproduksjon?

Bøndene er vant med å forhandle med staten. Det gjør de hvert bidige år, gjennom de årlige jordbruksforhandlingene. De er sånn sett godt trent til å kjøpslå om rammevilkår med byråkrater og politikere med skiftende farger og ideologi.

Forhandlingene om en frivillig klimaavtale vil imidlertid by på nye og ukjente utfordringer for bøndene. Nå handler det ikke «bare» om kroner og ører, men om selve grunnlaget for bondens virksomhet: Muligheten til å produsere mat.

Utgangspunktet er satt. Norge har knyttet seg til EUs klimaplan, og skal redusere klimautslippene fra såkalt ikke-kvotepliktig sektor med 40 prosent innen 2030. Jordbruket utgjør, sammen med transportsektoren, bygg- og anleggssektoren og avfallssektoren, en av disse ikke-kvotepliktige sektorene.

Jordbruket er dessuten en av sektorene som slipper ut mye klimagasser, mellom 8 og 9 prosent av landets totale utslipp. Når jakten etter omfattende klimakutt starter, kan det få konsekvenser for matproduksjonen. Bøndene er bekymret for at et fast klimamål i realiteten innebærer at det settes et tak for norsk matproduksjon. Eller enda verre: At matproduksjonen må reduseres.

Den norske posisjonen er krevende. Ikke bare har Norge fått den tøffeste forpliktelsen – 40 prosent reduksjon innen 2030 – Norge har i mindre grad enn andre EU-land kostnadseffektive tiltak å sette inn. Andre land kan oppnå betydelige kutt ved å erstatte fossil energi til oppvarming av bygg med fornybar energi. Den muligheten har ikke Norge, ettersom vi i stor grad allerede varmer opp byggene med fornybare energikilder.

Vi kan vente et betydelig press mot de av landbrukets virksomheter som slipper ut mye klimagasser.

Det betyr trolig at norsk jordbruksproduksjon og transportsektor må ta et relativt sett større ansvar for klimakuttene enn i mange andre europeiske land.

Vi kan dermed vente et betydelig press mot de av landbrukets virksomheter som slipper ut mye klimagasser. Da statsminister Erna Solberg stilte i landbruksdebatt på Dyrsku'n, pekte hun på forbud av nydyrking av myr som et høyaktuelt klimatiltak for landbruket. Et slikt forbud vil forhindre betydelige utslipp fra næringen, og representerer sånn sett en lavthengende frukt, påpekte hun.

Hvor lavthengende myrforbudet egentlig er, er omstridt. I enkelte jordbruksområder vil et slikt forbud mot nydyrking ha store konsekvenser. Det er likevel klart at myrdyrking frigjør klimagasser, og dersom utslippene øker på grunn av dette, må kuttene tas fra andre steder i jordbruksnæringen.

Det er dessuten interessant å se at statsministerens søkelys på klimautslipp i landbruket har endret seg med tiden. I forkant av klimatoppmøtet i Paris i 2015 var Solberg mest opptatt av utslippene fra kjøttproduksjonen. «Det er slik at norske kyr promper for mye, for å si det sånn», sa hun, og varslet klimakutt som «monnet».

På Dyrsku'n var budskapet moderert. Nå mener statsministeren at kjøtt som skal spises i Norge, bør være produsert i Norge.

Her rører hun ved et vesentlig poeng for norsk landbruk. Kampen mot klimautslipp må ikke gå på bekostning av Norges eller andre lands mulighet til å brødfø egen befolkning. Som denne sommeren har vist er klimaendringene en trussel mot matsikkerheten. Det gjør det enda viktigere å beholde eller å øke dagens matproduksjon, selv om den også medfører til dels betydelige klimautslipp.

Dette budskapet må bøndene framføre med styrke. Men for at det ikke skal oppfattes som en bakstreversk forsvarskamp, må bøndene også være offensive. Alle muligheter til å redusere klimautslippene – uten et det svekker selve matproduksjonen – må forfølges.

Et annet spor det er viktig å følge, er å se hvordan landbrukets biprodukter kan støtte opp om en ny sirkulær økonomi – bioøkonomien. Bøndene sitter på ressurser som kan nyttes i det grønne skiftet. For eksempel kan husdyrgjødsel og slakteavfall omdannes til biogass, som igjen kan bidra til betydelige klimakutt i transportsektoren.

Satt på spissen kunne altså redusert kjøttproduksjon – som følge av krav om å kutte klimautslipp i landbruket – resultere i at klimagassutslippene fra transportsektoren ikke lot seg redusere så mye som det burde og kunne.

Dette eksempelet viser hvor komplisert og sammensatt klimaspørsmålet er. Likevel, vi trenger ikke å gjøre det vanskeligere enn det er. Og én ting er sikkert: Mat må vi uansett ha.