Kan det umulige være mulig?

Britenes brexithåndtering er som et uendelig takras, en Mr. Bean-sketsj som aldri tar slutt.

Men hvor vil det ende? Kan det virkelig ende med at britene ombestemmer seg og blir værende? For bare noen uker siden ville svaret vært "nei, det er helt utenkelig". Etter Labours partikongress i Liverpool i forrige uke, må svaret justeres til "nei, det er nesten helt utenkelig"

Årsaken er at partiet har klart å krangle seg frem til at det nå vil kreve en ny folkeavstemning om brexit, hvor en u-sving tilbake inn i EU faktisk kan komme til å ende opp på stemmeseddelen, på to betingelser: Den endelige parlamentsbehandlingen av statsminister Theresa Mays fremforhandlete avtale med EU må ende med at avtalen stemmes ned, og et påfølgende forslag om nyvalg må også ende med et nei.

Det er svært spesifikke krav. Videre sier Labour-leder Jeremy Corbyn at han kan støtte Mays forslag hvis avtalen innebærer et fortsatt medlemskap av EUs tollunion. Samtidig sier den konservative ERG-grupperingen, knallharde EU-motstandere i Mays eget parti, at de kommer til å prøve å stemme ned en avtale som er for EU-positiv.

Dermed er det høyst usikkert hva May kan få flertall for. Det blir ikke enklere av at hun må ha støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP, som sier de vil stemme ned flere potensielle løsninger på det vanskelige grensespørsmålet mellom Nord-Irland og Irland. Og at det også finnes EU-tilhengere blant De konservative som gjerne vil ha en ny folkeavstemning. Og EU-motstandere i Labour.

Men Labours brexit-vedtak handler om mer enn brexit. Det handler, dypest sett, om å bruke brexit som en brekkstang for å vinne neste valg. Planen er å vinne valget ved å bygge en koalisjon av liberale brexit-motstandere og en bestemt type arbeiderklassevelgere som i utgangspunktet støttet en utmelding av EU.

Debatten etter folkeavstemningen har røsket mange dype motsetninger i det britiske samfunnet frem i lyset. Én ganske realistisk måte å analysere resultatet på, var at en utslagsgivende andel av velgerne som stemte for å forlate EU, gjorde det fordi de var møkk lei politikken til daværende statsminister David Cameron. Cameron og hans finansminister George Osborne anførte kampanjen for å bli i EU, men hadde samtidig gjennom mange år kuttet i det britiske velferdstilbudet mens de ga EU skylden for disse kuttene.

Disse velgerne - ikke minst bosatt i det britiske statistikere omtaler som "towns", eller småbyer - hadde sett fabrikker og godt betalte jobber fordufte som en følge av globalisering, liberalisering og mekanisering. De hadde opplevd at østeuropeiske arbeidsinnvandrere ga lokal arbeidskraft knallhard konkurranse innen så godt som alle yrker som ikke eksplisitt krevde lokalkompetanse.

I gruvesamfunnene i Wales og de gamle fiskerilandsbyene i Cornwall og Skottland, i landbruksområder i Midt-England og gamle industribyer i Nord-England: Her oppsto en bølge av EU-motstand som tok EU-tilhengerne på senga. De hadde forventet at en betydelig del av det konservative grunnfjellet i Bygde-England kom til å vende ryggen til Camerons kampanje for å bli i EU. Og det skjedde.

Corbyn har stemt mot flere EU-tilpasninger enn de fleste av dagens politikere kan huske å ha sett.

Men arbeiderpartiet Labour støttet å bli i EU med overveldende flertall. Og fagforeningene og bondeorganisasjonene støttet det samme, fordi de mente EU var en garantist for både jobber og sosiale ordninger. Derfor trodde EU-tilhengerne at tradisjonelle Labour-velgere ville være EU-positive nok til å vippe flertallet i EU-positiv retning.

Det skjedde ikke. I stedet sikret disse velgerne brexit-flertallet. Noe av forklaringen er utvilsomt at Labour-leder Jeremy Corbyn og hans nærmeste rådgivere langt på vei er ekstremt mye mer EU-skeptiske enn resten av Labour sentralt var på det tidspunktet. Derfor ble Corbyn og ikke minst hans nære rådgiver Seumas Milne beskyldt for å trenere og direkte sabotere arbeidet til Labours egen kampanje mot brexit.

Corbyn kom inn i britisk politikk på 1970-tallet, som støttespiller for datidens sosialistiske nei-general Tony Benn. Corbyn har stemt mot flere EU-tilpasninger enn de fleste av dagens politikere kan huske å ha sett. Tilhengerne argumenterer for at dette nå gir ham en troverdighet overfor de "glemte" brexit-velgerne som ingen annen britisk politiker har.

Hvis slutten på den visa blir at Corbyn likevel ender opp som bremseklossen som stoppet brexit, er det en snuoperasjon uten historisk sidestykke - og som har tatt nesten femti år. Men brexit er foreløpig så kaotisk at ingen egentlig burde la seg overraske om noe så usannsynlig skjer.