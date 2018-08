Ja til sirkus Arendal

Nok en Arendalsuke har gått av stabelen. Hundrevis - kanskje tusenvis - av journalister, politikere, lobbyister, PR-agenter, byråkrater, fagfolk og aktivister har svermet for hverandre rundt den idylliske Pollen i sørlandsbyen. Hva står egentlig igjen i folks bevissthet? Sirkus Sandberg?

Er det virkelig verdt det, å trekke hele det politiske Norge ned til lille Arendal i fem samfulle dager, når det etterlatte inntrykket er at det aller viktigste som skjedde der nede var den besynderlige «pressekonferansen» der den avgåtte fiskeriministeren tok et oppgjør med alt og alle?

For det var sannelig et sirkus. En hel dag summet det av rykter om når Sandberg med kjæreste ville komme, og hva de egentlig skulle gjøre. Så kom de.

Jeg var der da det skjedde. Jeg hadde akkurat kommet ut av «Lille andevinge» og landbruksdebatten jeg var så heldig å bli spurt om å lede. Før «min» debatt hadde «Sex og samfunn» nettopp diskutert «La oss snakke om sex», på samme sted, og selv om landbruksdebatten kanskje ikke ble like sexy som den forrige, var jeg likevel rimelig fornøyd. Jeg måtte skynde meg ut for å gi plass til SVs «politiske quiz», og sto utenfor og pakket sekken min.

Det var da det skjedde. Jeg fornemmet noe bak meg, et slags sus over Pollen. Jeg snudde meg. Der kom de, Per Sandberg og Bahareh Letnes, hånd i hånd. Et øyeblikk var det som Arendal sto stille. Men det var bare i et kort sekund, snart kom pressefolk og fotografer løpende fra alle kanter.

Selvsagt var det sirkus. Og selvsagt har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum rett når han, i et intervju i denne avis, påpeker at Arendalsuka er en andedam for heltidslobbyister. Byen er «full av profesjonelle aktører som møtes for å påvirke hverandre», sier han.

Sp-lederen deltok pliktskyldigst på partilederdebatten, men forlot sirkuset til fordel for møter med vanlige folk på Sørlandet, Røst og Lofoten. Det er sikkert ikke en dum prioritering av en partileder i Senterpartiet. Likevel synes jeg han er i overkant lunken hvis han virkelig mener at Arendalsuka er lite demokratibyggende.

For Arendalsuka er mer enn Sandberg-hysteri, Zynk og First House. Arendalsuka er også et sted der du kan treffe et vell av organisasjoner og foreninger. På en bitteliten runde blant de mange informasjonsstandene i Arendal fikk jeg informasjon om festbrems.no, om LO-organisasjonen for ledere, «Ledelse og teknikk» (som jeg faktisk ikke visste eksisterte) og om folkehelseprosjektet «Aktiv på dagtid», for å nevne noe. Jeg slo til og med av en prat med Max Hermansen i «Stopp islamiseringen av Norge», uten at akkurat det gav meg så mye.

Det er lett å gjøre narr av alle slipsnålene og smarte draktene som mingler rundt Pollen.

Har du god tid kan du lære mye. Det avvikles over 1000 foredrag og debatter i Arendal i løpet av en hektisk uke. Når kan du ellers veksle mellom klimadebatter, diskusjoner om næringspolitikk eller høre om nye innovasjoner på helsefeltet på én og samme dag?

La gå at Arendalsuka ikke er en folkefest i ordet rette forstand, men mye av det som tas opp i løpet av arrangementet siver likevel ut og blir en del av den offentlige samtalen. Det må da være med på å bygge demokrati?

La gå at det er mange profesjonelle aktører tilstede, helt sikkert også med kommersielle motiver. Men også de store og profesjonelle kan bidra til samfunnsdebatten. En kan for eksempel gi honnør til mektige NHO – som med sin perspektivmelding reiser en svært viktig debatt om hvilke konsekvenser økt ulikhet kan føre til i dagens Norge. At et flertall blant unge i Europa ikke synes det er essensielt å bo i et demokrati, bekymrer også bedriftseierne.

Det er lett å gjøre narr av alle slipsnålene og smarte draktene som mingler rundt Pollen, men å hevde at Arendalsuka ikke er et tilskudd til demokratiet, er å overdrive.

Nå har Geir Pollestad i Senterpartiet akkurat sendt skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen om hvor mye penger ulike statlige organer bruker på å være tilstede på Arendalsuka. Det kan synes som om partiet forsøker å tegne et bilde av Arendalsuka som et eksklusivt, kostbart og elitistisk prosjekt, der også offentlig sektor søler med skattebetalernes penger.

Det er alltid lurt å ha et våkent blikk på det offentliges ressursbruk. Hvis det i Pollestads spørsmål ligger en antydning om at statlige organers tilstedeværelse på Arendalsuka er et problem, er det fristende å spørre om hva som er alternativet.

At lobbyister, politikere, kommunikasjonsrådgivere og pressefolk får drive som de pleier – uten noen som helst forstyrrelser - å oppvarte hverandre der nede i Oslo-gryta?