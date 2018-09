I skuggen av Erna Solberg

Dyrsku'n, Seljord: Landbruket bør ikkje juble over at den nye landbruks- og matministeren ser ut til å leggje like mykje vekt på at klimaendringane er naturlege syklusar, som at dei er menneskeskapa. Ein kunne til dømes tenkje seg, slik nokre klimaskeptikarar i amerikansk politikk gjer, at om klimaendringane ikkje er menneskeskapa, så treng me heller ikkje redusere våre klimautslepp.

Då ville det jo ikkje ha særleg stor tyding å kutte ned på olje- og gassutvinninga, reduserer bruken av fossile råvarer, fly mindre på ferie til utlandet eller kjøpe ein elbil. Landbruket kunne til dømes leggje på bordet regjeringa sitt ynske om forbod mot nydyrking av myr, og forventa at forbodet vart fjerna.

Bøndene har derimot dei to siste åra fått kjenne på kva meir ekstremvêr faktisk tyder: Regn i fjor. Tørke i år. Det einaste me veit, er at det blir meir ekstremt, meir uføreseieleg.

Det kan godt vera at Hoksrud prøver å ta vare på veljarar som meiner klimaendringane ikkje skuldast menneskeleg aktivitet. Det kan også godt vera at Erna "jeg ville uttalt meg annerledes" Solberg uansett lyttar meir til Kåre Willoch enn til regjeringskollegaer frå Frp. Under Arendalsuka sa Willoch at om det er ein risiko for at klimaendringane er menneskeskapa, "så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan".

"Været og klimaet skifter. Det har det gjort til alle tider. For meg er det viktigere å se på hva vi kan gjøre her og nå for å legge gode rammebetingelser framover", sa derimot Hoksrud til Dagsavisen onsdag denne veka.

Annonse

Under den politiske debatten på opninga av Dyrsku'n fredag ville ikkje Solberg svara på kva ho tykkjer om den nye landbruksministeren sine uttalar. Då ho fekk ordet av debattleiar Erik Aasheim, gav ho det rett vidare til Hoksrud, med melding om at dette kan han svara på sjølv. Det kan vera fordi ho er lei av å stå til ansvar for kva ein Frp-statsråd til ei kvar tid seier. Det kan også vera at det passar også Solberg godt at Hoksrud insisterer på å stadig ta med at klimaet også endrar seg naturleg.

Éin ting er sikkert: Bård Hoksrud er i høgste grad menneskeskapa.

Både i debatten og overfor Nationen etter debatten, sa Hoksrud at jau, greitt nok, "mennesker er med på å påvirke klimaet, men jeg mener samtidig at det er sammensatt". At ein landbruksminister stadig på peike på andre ting enn våre enorme klimagassutslepp, er noko forunderleg.

Hoksrud kom greitt frå det fyrste, store møtet med landbruksnæringa. I møte med Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, som på landets største landbruksmesse må kunne seiast å vera på heimebane, ein offensiv Ap-leiar Jonas Gahr Støre og statsminister Solberg, fall han rett nok litt igjennom. I debatten vart han anonym. Det var Erna som var stjerna i dag. Statsministeren hadde førebudd seg grundig, og stilte sin eigen minister i skuggen.

Solberg går ikkje av vegen for å utfordre landbruket, som til dømes ved å forsvare framlegget om forbod mot nydyrking i myr, som har store klimagassutslepp. I den komande forhandlingsrunden om kvar landbruket skal ta sine klimagassutslepp, må landbruket også gi. Solberg var tydeleg på to ting: Det vil vera klimagassutslepp med matproduksjon. Landbruket må kutte i klimagassutslepp. Riset bak spegelen: Om me framleis skal dyrke opp myr, må landbruket ta kutta andre stader.

Det er ikkje anna enn å vente av Hoksrud endå. Før i tida fekk gjerne statsrådane 100 dagar på å skulere seg sjølv. I dag er det ikkje sikkert at ein statsråd varar så lenge, så det er meir snakk om 100 minutt.

Då Jon Georg Dale som eit – for folk flest – relativt ukjend blad vart landbruksminister, tok det svært kort tid før han opparbeidde seg respekt i næringa. Bakgrunnen – i tillegg til personlege eigenskapar – var kjennskap og kunnskap til primæryrket og slaktarfaget. Hoksrud, som er ein mykje meir røynd politikar enn Dale var den gongen, skal visstnok vera minst like jovial som sunnmøringen, men har ikkje same landbrukserfaringa. Men kven seier vel nei til ein statsrådspost?

Éin ting er sikkert: Bård Hoksrud er i høgste grad menneskeskapa.