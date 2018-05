Hvorfor gjør han det på dette viset?

Husk at dette var partiet som, før det kom i regjering, ønsket å halvere jordbruksoverføringene. Det er minus seks milliarder kroner, det.

I 2014 startet Frp på denne ferden, ved å tilby landbruket 250 millioner kroner mindre i overføringer. Tilskuddskuttene ble senere nullet ut i Stortinget, av KrF og Venstre.

Siden den gang har åpenbart mye melk runnet ut i spannet. I stedet for å redusere overføringene, øker Frp-statsråd Jon Georg Dale pengesekken på vidt gap. I alle fall tilsynelatende. Situasjonen foran disse jordbruksforhandlingene var en galopperende kostnadsvekst for næringen. Samtidig var muligheten til å ta ut bondens konstnadsøkninger i økte priser i markedet svært beskjedne.

Ergo hadde Dale to valg. Han kunne enten ta fram sjekkheftet, stikk i strid med Frps landbrukspolitiske linje, eller å la forhandlingene gå til et nytt brudd.

Han valgte det første. Det kan virke overraskende. Men han hadde åpenbart noen gode beveggrunner. For det første representerer ikke Dale først og fremst Frp, men regjeringen. Den består også av Høyre og Venstre. Høyres offisielle landbrukspolitikk er også å redusere landbruksoverføringene, om enn ikke like friskt og freidig som Frp. Venstre - målt etter hvordan partiet agerte i opposisjon i forrige periode - er på sin side ikke er fremmed for å øke overføringene.

Venstres inntog i regjeringen kan dermed ha påvirket regjeringens linje i jordbruksoverføringene.

Et brudd i jordbruksforhandlingene ville med stor sannsynlighet blitt korrigert av stortingsflertallet.

Minst like viktig - og antagelig viktigere - er det at regjeringen ikke lenger har flertall sammen med Venstre. I denne perioden er det KrF som vipper flertaller i landbrukspolitikken. KrF står vesentlig lenger unna Frps og Høyres landbrukspolitiske kurs enn Venstre.

Slik sett var pengene uansett "tapt" for Frp og regjeringen. Dale kunne dele dem ut selv gjennom å inngå en for Frp svært kostbar avtale med bøndene, eller være vitne til at landbruksflertallet på Stortinget nok en gang overtok kontrollen.

I utgangspunktet er det ingen større kostnad for Frp om jordbruksforhandlingene ender med brudd. I Frps bakland er det en utbredt oppfatning at landbruksnæringen er oversubsidiert. Slik sett hadde Dale hatt ryggen fri i en konflikt med bøndene. Frp lar seg heller ikke bekymre av om forhandlingsinstituttet blir undergravet av at Stortinget til stadighet blander seg inn i oppgjørene. Frp vil jo egentlig kvitte seg med de årlige jordbruksforhandlingene.

Når Dale likevel lar millionene rulle, med de bestyrtelser det måtte medføre i eget parti, er vurderingen trolig at gevinsten er større enn ulempene. Med penger staten uansett måtte ut med, kjøper Dale seg goodwill i næringa. Som en ekstra bonus setter Frp seg i en bedre posisjon til å kjempe om distriktsvelgerne.

Frp har neppe mye å vinne på å konkurrere om landbrukspolitikk med Senterpartiet, der er Sp fortsatt i en særstilling. Mulighetsrommet er større når det gjelder å kapre Ap-velgere. Når Arbeiderpartiet har alvorlige problemer med oppslutningen i ditriktene, er det strategisk interessant for Frp å gjøre fremstøt som er populære i Bygde-Norge.

Dette kan forsvare en pengebruk som ellers ville blitt betraktet som uhørt i Frp-land.