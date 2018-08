Gull og grønne skoger

"Det er ekstremt gode tider for norske skogeiere", ifølge skogeier, eks-Høyre-stortingsmann og Glommen Skog-næringssjef Gunnar Gundersen. I et langt og godt intervju med Nationen - finn det gjerne frem og les det igjen - snakker Gundersen om hva det vil si å eie skog i dette landet.

Så legger han til:

"Tidligere har så gode tider vært et tegn på at nå snur det snart, nå kommer nedgangstida. Men det tror jeg ikke skjer denne gangen."

Amerikanerne kaller dette "famous last words". Overoptimistiske utsagn av typen "Titanic er skipet som aldri kommer til å synke" har en tendens til å belønnes med en smell av episke proporsjoner.

Det stemmer for eksempel ikke helt tilfelle at tømmer- og virkeprisen er tidenes høyeste. Det stemmer at prisene er på en ganske lang, god og for øyeblikket fortsatt oppadgående trend. Men veksten de siste to årene er fortsatt innenfor de prissvingningene Skog-Norge har sett de siste ti årene, siden finanskrisen i 2008 påførte også tømmersalget en skikkelig smell.

Det finnes flere grunner til gode tømmerpriser. Den svake krona gjør eksport fra Norge lukrativt. Uroen rundt Russland og Ukraina har gjort en potensielt farlig konkurrent på det globale tømmermarkedet litt mindre farlig. En ny motebølge av tre som byggemateriale har økt etterspørselen etter tømmer i store deler av verden. Jakten på alternativer til fossile råvarer har definitivt fått flere nye markeder til å vende blikket mot skogen.

Men det er ikke noe reelt grunnlag for å si at tømmerprisen bare vil fortsette å øke i årene som kommer.

Så er det heller ikke akkurat det Gundersen sier, selv om det kan tolkes sånn. Men det er heller ikke slik at Skog-Norge seirer på alle fronter. Ideen om at "skogen kan brukes til alt (som i dag lages av olje)" er ennå ikke omsatt til den helt nødvendige oppfølgeren "skogen blir faktisk brukt til alt". I stedet bruker vi fortsatt i det store og det hele olje til alt olje kan brukes til. Å erstatte oljen med skog, er fortsatt avskrekkende dyrt.

Vil det noensinne komme en oppfinnelse som en gang for alle etablerer skog som en råvare det ikke er mulig å si nei til, også for tradisjonelt oljebaserte produkter? Kanskje. Men vi er ikke helt der ennå. For noen viktige områder, ikke minst når det gjelder skogbasert biodrivstoff, er teknologioptimismen i dag faktisk mindre imponerende enn for bare noen år siden.

Han kommer også inn på opplevelsen av skog. Opplevelsen av å eie skog, å drive skog - og bare å være i skogen, enten den er egen, andres eller eid av fellesskapet. Også her finnes det muligheter for Norge. På togtur gjennom Sommer-Norge blir du fort slått av antallet utlendinger i turklær som går av eller kommer på på steder med tilgang til norsk natur. Og selv om turisme kan være en blandet glede for lokalbefolkningen, kan det utvilsomt ligge penger der.

Selvsagt er det Gundersens jobb å være optimist på skogens vegne. En næringspolitisk sjef i Glommen Skog kan ikke henge med leppa og si "tja" når noen spør om skogen har en lys framtid. Her gjelder det tvert imot å peise på. Å være optimist. På samme måte som Gundersen var ukuelig optimist på vegne av alt ikke rovdyr-relatert regjeringen gjorde, helt til Hedmark Høyre vraket ham som stortingsrepresentant til fordel for Kristian Tonning Riise. Et valg som i ettertid ikke fremstår som et av de smarteste i Høyre-historien.

Men har Gundersen faktisk grunn til å være optimist? Det er langt fra sikkert. Derimot er det rimelig sikkert at Gundersen BURDE ha grunn til å være optimist. Skogen BURDE være et satsingsområde.

Norge er et naturressursland. Til tross for all satsing på skole og kultur og periodevis vikingeplyndring og oljefondsinvestering, er livsgrunnlaget vårt siden tidenes morgen hentet fra fjellet og skogen og havet.

Det har vi lett for å glemme. I skyggen av oljen, naturressursen som endret hele verden, er det enda lettere å glemme hva de andre ressursene, de faktisk fornybare, har betydd. Selv sjøfartsindustrien skyldes i utgangspunktet vår rikelige tilgang på hav til å seile på og fiske i, og tømmer til å selge og bygge skip av.

Norske havressurser er riktig nok sjeldnere i verdensmålestokk enn våre skogressurser. Men skogen har vi også nok av til å kunne satse på, spesielt fordi vi også på papiret sitter på ressurser til å bygge forsknings- og utviklingsmiljøer som kan bli verdensledende. Vi har grønne skoger, men gullet kommer ikke av seg selv. Skogen er bare en finanskrise unna prisfall og hogstnedgang. Det må vi være forberedt på.