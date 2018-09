Grådighet går aldri av moten

De kaller det en "svart svane" - et fenomen du kan tenke deg, men som ikke finnes i verden. Hvis det skulle oppdages, ville det innebære at logikken du baserer din verdensforståelse på, må bygges opp på nytt.

Svarte svaner finnes, altså. De er ikke så sensasjonelle i dag. Men det visste ikke den romerske dikteren Juvenal da han brukte begrepet for to tusen år siden. Og begrepet har overlevd fenomenet som skulle gjort det foreldet. Ikke minst i finansverdenen, hvor det ble brukt for å forklare hendelsene som førte til finanskrisen i 2008. Og nå forsøker børsen hvor en ny krise oppsto å erklære at giganttapet til kraftspekulanten Einar Aas var en like uforutsigbar svane.

Aas har de siste ukene tapt over en milliard kroner - alt han eide og vel så det - fordi han trodde strømprisene i Norge og Tyskland kom til å nærme seg hverandre i høst. Altså at prisen ville øke i Norge og falle i Tyskland. Det er for så vidt et rimelig veddemål. Norsk strømpris er avhengig av vannivået i fjellet, mens tyskerne bruker kull- og atomkraft. Etter en norsk tørkesommer uten like, skulle en blank amatør tro Aas hadde en god idé.

I stedet gikk det brått i helt motsatt retning. Aas tapte penger så det sang. Så mye, så fort, at han brant gjennom alle de såkalte sikringsfondene den Sverige-baserte råvarebørsen Nasdaq hadde fått på plass for å skjerme den totale virksomheten på børsen mot enkelttap.

Einar Aas tapte så spektakulært at det nådde forsidene på næringslivsaviser ikke bare i hele Europa, men også i USA. Det endelige sammenbruddet, da Nasdaq innså at noe måtte gjøres og stengte ned hele prosjektet og overtok eiendelene hans, kom nesten nøyaktig på tiårsdagen for Lehman-kollapsen som satte igang finanskrisen i 2008. Det gjorde hele saken desto mer interessant for mediene.

Nå er kampen om å definere hva som har skjedd i gang for alvor. Nasdaqs talspersoner er opptatt av å understreke hvor uforutsett dette var, hvor solid sikkerhetsnettet de har er, og peker til sitt forsvar på at kraftmarkedet fortsatt summer og går i relativt beste velgående. I alle fall etter forholdene.

Kritikerne mener Aas-implosjonen beviser at det er grunnleggende svakheter i systemet. Enten i hvordan Nasdaq-børsen og dens oppgjørssentral har fulgt opp Aas spesifikt - at det er en lokal systemsvikt eller menneskelig feilvurdering som har funnet sted. Eller at regelverket som skal sikre at det ikke er mulig for en enkeltaktør, eller et knippe aktører, eller alle aktørene, å bygge opp et nettverk av investeringer som er så omfattende og så sårbare at de kan rive med seg hele markedet dersom de deiser overende. Uavhengig av om de faller for egne feilsteg eller får drahjelp av aktører som kan tjene på deres tap.

Finanskrisen i 2008 ble så alvorlig som den var blant annet fordi skillet mellom sparebanker og investeringsbanker hadde blitt bygget ned, og fordi interne og eksterne forsøk på å advare om at investeringer holdt på å bevege seg inn i livsfarlig usikkerhet, ble oversett.

Aas-svikten ser ut til å ha vært mulig fordi Aas over tid hadde bygget seg opp stor tillit, og dermed økonomisk alburom til å finne på sprell, i markedet; fordi Nasdaq-børsen kanskje har vært litt for romslig for enkeltaktører som bare har egne penger å støtte opp investeringer med; og fordi han har fått holde på for seg selv uten å ha interne systemer som holder ham i ørene.

En konsekvens av finanskrisen er at systemene både internt i bedrifter og eksternt i det offentlige på papiret fikk et utvidet mandat til å se investorer i kortene. Hjemme på kjøkkenbordet har ikke Aas hatt noen slik hjelp.

Resultatet er bekymringsverdig. Det har nemlig vært meningen at kraft skulle være noe det var trygt å investere i, men nå ser kraftinvestorene at markedet ikke er så vanntett som de hadde trodd. Den usikkerheten kan bli farlig dersom den fortsetter å vokse.

Det virkelig bekymringsverdige er likevel at Aas ikke er alene om å leke finansakrobat. I USA er Trump-administrasjonen godt i gang med å rakne opp sikkerhetsnettet som ble plassert etter finanskrisen. I Danmark er Danske Bank (frem til onsdag denne uka ledet av en nordmann) inne i en gjennomgang som fullstendig avkler bankens troverdighet gjennom de siste ti årene. Og ikke nok med det: Danske Bank-saken viser hvor dårlig systemene som skulle forhindre pengevasking og snusk, faktisk har fungert.

Det er mulig det går an å rydde opp i kraftmarkedet. Men Aas er verken en svart svane eller en ensom svale. Han er en kanarifugl i kullgruva. Når han faller om, er det et signal om at noe mer grunnleggende fortsatt er galt i finansverdenen. Da må det slippes inn frisk luft før vi alle er i fare.