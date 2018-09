Fremmed tanke med Ap-samarbeid, men alternativet kan fort bli verre

Fredag slapp KrF-leder Knut Arild Hareide katta ut av sekken. Han vil at partiet skal undersøke muligheten for et regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Ap. Konklusjonen var en naturlig konsekvens av hva Hareide selv skrev i boka «Det som betyr noe», som han lanserte i forrige uke.

Der beskriver han en høyreside som beveger seg vekk fra det verdigrunnlaget KrF er tuftet på. Individualismen han ser i liberalismen på høyresiden, bekymrer ham.

KrF skal, ifølge Hareide, være partiet som tenker like mye på andre som på seg selv. Han vil velge bort de velgerne som er mer opptatt av å beskytte egen lommebok enn å løfte mennesker ut av fattigdom, som mener kampen om kristne verdier handler om å stenge døra for mennesker på flukt, som mener det er viktigere med billigere bensin enn å bekjempe klimagassutslippene.

Dette er ren kritikk av Frp-politikk.

En sylfersk måling gjort for TV2, viser at sju av ti som har en mening om spørsmålet, mener KrF tilhører høyresiden i norsk politikk. Andre målinger viser at KrF-velgere flest foretrekker Erna Solberg som statsminister framfor Jonas Gahr Støre.

Sånn sett kan Hareides råd virke oppsiktsvekkende. Men dette handler ikke om å velge mellom Solberg eller Støre. Når premisset er at KrF vil søke regjeringsmakt, noe det er bred enighet om i KrF, handler dette i praksis om hvorvidt KrF skal sitte i regjering med Frp eller Ap.

For mange i KrF er det nok en fremmed tanke å samarbeide med Ap. KrF har et sterkere ideologisk fellesskap med høyresiden enn venstresiden, hevdes det.

Ungdomspartiets leder, Martine Tønnessen, er blant Hareides kritikere. Hun mener han hopper bukk over en viktig faktor i ligningen for et KrF-samabeid med venstresiden: SV. En regjering bestående av KrF, Sp og Ap har ikke flertall, og er avhengig av støtte fra sosialistene i SV.

Både kontantstøtten og Israel overlevde åtte år med SV i den rødgrønne regjeringen.

Det har hun for så vidt rett i. Men igjen er KrFs alternativ på borgerlig side å sitte i samme regjering med et Frp som har nær tre ganger så stor velgeroppslutning som KrF.

Dessuten er det grunn til å spørre om frykten for sosialistene i SV er noe overdrevet. Både kontantstøtten og Israel overlevde åtte år med SV i den rødgrønne regjeringen. Det er ingen grunn til å frykte avkristning av Norge eller en radikal ny utenrikspolitikk med en regjering utgått av KrF, Sp og Ap.

I virkeligheten står KrF adskillig nærmere SV på viktige politikkområder som asyl, bistand, fordeling og klima enn Frp. Skal en gjøre en ærlig vurdering av alternativene mellom å sitte i en sentrum/venstre-regjering med støtte fra SV på den ene siden, og en borgerlig regjering sammen med Frp på den andre, bør dette telle med.

Og hvordan står det egentlig til med verdifellesskapet med høyresiden? Har ikke det forvitret etter fem år med Høyre/Frp-samarbeid?

Solberg-regjeringens overordnede styringssignaler har vært generell liberalisering av samfunnet, mer sentralisering og mindre fordeling.

I fem år har KrF drevet oppholdende strid mot kursen Solberg-regjeringen har staket ut for samfunnsutviklingen. KrF har fra sin vippeposisjon i Stortinget forhindret søndagsåpne butikker og ulike velferdskutt, dempet en skattepolitikk som øker forskjellene i landet samt forsvart grunnprinsippene i den norske landbruksmodellen mot stadige angrep fra Frp-statsråder.

Som vippeparti i Stortinget kan KrF i dag avgjøre hvorvidt regjeringen skal få gjennomslag eller ikke for sine forslag. Konsekvensen av å få en hånd på rattet i en borgerlig regjering, er at KrF ikke lenger kan trekke i nødbremsen i Stortinget.

Det kan vise seg å bli en høy pris å betale.